Беллингем получил «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку мира от France Football
Джуд Беллингем получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football.
20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» получил «Копа Трофи».
Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.
В голосовании на «Золотой мяч» Беллингем занял 18-е место.
В прошлом сезоне Джуд играл за «Боруссию» Дортмунд. Летом он перешел в «Реал» за 103+31 млн евро и забил 13 голов в первых 13 матчах за клуб Ла Лиги.
Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку от France Football
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Трофей вручался ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН, а там Джамал был сильнее
Но. что это за юбку на него напялили? понимю что для таких случаев у футболистов есть стилисты (наверное). Но всё таки, выглядит очень нелепо.
И заранее пишу наперёд, то что Джуд оформил дубль это не означает провал Гави.