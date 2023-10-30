Беллингем получил «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку мира от France Football

Джуд Беллингем получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football.

20-летний хавбек сборной Англии и « » получил «Копа Трофи».

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.

В голосовании на «Золотой мяч» Беллингем занял 18-е место.

В прошлом сезоне играл за «Боруссию» . Летом он перешел в «Реал» за 103+31 млн евро и забил 13 голов в первых 13 матчах за клуб .

Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку от France Football

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