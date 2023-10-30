Беллингем получил «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку мира от France Football

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Раймон Копа Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football.

20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» получил «Копа Трофи».

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.

В голосовании на «Золотой мяч» Беллингем занял 18-е место.

В прошлом сезоне Джуд играл за «Боруссию» Дортмунд. Летом он перешел в «Реал» за 103+31 млн евро и забил 13 голов в первых 13 матчах за клуб Ла Лиги.

Беллингем, Гави, Камавинга, Хейлунд и Мусиала – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку от France Football

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57 комментариев

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corazón blanco
Поздравляю Джуда с первым индивидуальным трофеем, через полтора месяца получит еще и Голден Боя. Ну и молодец, что всех поблагодарил, все команды в которых играл и партнеров. С Мусиалой красивая у них история. Возможно в будущем будет еще и историей большого противостояния. Друг друга похвалили, пожелали удачи, респект 👏
+56
-11
+45
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Nicolas Erfe
Ответ Эмир Бухарский
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в прошлом году
+26
-6
+20
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JENNINGS
Ответ Soton
Лицо Мусиалы представили?
Видели, Джамал с теплотой поздравил Джуда на видео. Сами игроки пожелали друг другу удачи
+22
-3
+19
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Arty Novikoff
В это же время Адам Кадыров получил «Дон Трофи» - приз лучшему молодому игроку мира от Chechen Football
+21
-3
+18
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corazón blanco
Ответ Влад Безруков
Через год ещё и Золотой Мяч
Ну об этом еще рано говорить, все-таки сезон только стартовал. Но его выдающийся старт в таком большом клубе, как Мадрид - восхищает. Но если добьется успехов с Мадридом, выиграет чемпионат и Лигу Чемпионов и проявит себя на Евро, допускаю и такой вариант развития событий, чего я ему и желаю)
+7
-3
+4
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Bazilic
Будете про «украли у Мусиалы» писать?) Или это другое?)
Трофей вручался ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН, а там Джамал был сильнее
+7
-3
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Blaumerc
Белингему поздравления, заслуженно.
Но. что это за юбку на него напялили? понимю что для таких случаев у футболистов есть стилисты (наверное). Но всё таки, выглядит очень нелепо.
+5
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Влад Безруков
Ответ corazón blanco
Поздравляю Джуда с первым индивидуальным трофеем, через полтора месяца получит еще и Голден Боя. Ну и молодец, что всех поблагодарил, все команды в которых играл и партнеров. С Мусиалой красивая у них история. Возможно в будущем будет еще и историей большого противостояния. Друг друга похвалили, пожелали удачи, респект 👏
Через год ещё и Золотой Мяч
+10
-8
+2
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Jon han
молодец парень 👍
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Nicolas Erfe
Ответ Эмир Бухарский
и в этом
ну поскольку награда вручается лишь раз, то он должен брать что то, в прошлом году у него вообще не было конкурентов. Сейчас Джуд как игрок сильнее, разноплановее. А Мусиала игрок только атаки.
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AnMe
Красавец. Мусиала тоже заслужил не меньше. И поздравил тепло Джуда)
+1
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Arman Markosyan 25
Ну за прошлый сезон всё же должен был получить Мусиала
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Soton
Лицо Мусиалы представили?
+7
-6
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Bazilic
Ответ войд
Ну тут хотя бы дали топ игроку,а не распиаренному каталонскому дну)
Ну то есть украли у Мусиалы, но в пользу игрока Реала, так что все ок?
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Soton
Ответ Bazilic
Будете про «украли у Мусиалы» писать?) Или это другое?) Трофей вручался ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН, а там Джамал был сильнее
Видимо трофей и 26 действий по Г+П не достаточно для награды.
+2
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superduper
Ответ Arman Markosyan 25
Ну за прошлый сезон всё же должен был получить Мусиала
Так бы и было, если джуд в мадрид не перешёл
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Вадим Серяков
Ответ Arty Novikoff
В это же время Адам Кадыров получил «Дон Трофи» - приз лучшему молодому игроку мира от Chechen Football
за тобою уже выехали🤣
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Эмир Бухарский
Ответ войд
Ну тут хотя бы дали топ игроку,а не распиаренному каталонскому дну)
Прошу заметить - «каталонское дно» хорошо персонально играло по обладателю данной награды.
И заранее пишу наперёд, то что Джуд оформил дубль это не означает провал Гави.
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Эмир Бухарский
Что-ж, ждём 8.
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Си Эм Панк
👏
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Adrenaline Z
красавец!!!!!
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Aslan Kazbekov
Абсолютно заслуженно
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Гамарджоба Генацвале
Стилист Беллингема должен уйти в отставку. А парень молодец! Великолепный игрок.
+2
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corazón blanco
Ответ иц а мен
признай, ямал заслуживал больше
Ямал неплох для своего возраста, но впереди у него длинный путь. Мне если честно, Ваш Фермин нравится куда больше, конкретно на данный момент. Вот он действительно не по годам зрелую и содержательную игру показывает.
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superduper
Ответ corazón blanco
Ну об этом еще рано говорить, все-таки сезон только стартовал. Но его выдающийся старт в таком большом клубе, как Мадрид - восхищает. Но если добьется успехов с Мадридом, выиграет чемпионат и Лигу Чемпионов и проявит себя на Евро, допускаю и такой вариант развития событий, чего я ему и желаю)
Вполне возможно учитывая мадридское лобби
0
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