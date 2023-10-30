Киммих дисквалифицирован на 2 игры Бундеслиги за фол последней надежды в матче с «Дармштадтом». Хавбек «Баварии» не сыграет с «Боруссией» и «Хайденхаймом»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия дисквалификации судьи Дармштадт Хайденхайм Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги.

Полузащитник «Баварии» получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 4-й минуте матча с «Дармштадтом» (8:0). После потери перед своей штрафной немец схватил руками выходившего один на один с вратарем игрока соперника.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза отстранил Киммиха на 2 матча Бундеслиги за неспортивное поведение.

Таким образом, полузащитник пропустит матчи «Баварии» против дортмундской «Боруссии» и «Хайденхайма».

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20 комментариев

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Виталий Вит
Ответ Алексей Ненахов
Зачем подставлять команду , когда игра сделана уже давно
его удалили в самом начале матча
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Парень со двора Шмурнова
Не велика потеря.
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Jor Hakobyan
Фолил в самом начале матча. Как будто играл против топ клубом и в каком то финале. Как будто хотел спасать игру.
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Evgeniy Bagel
Ответ Мурад Джабраилов
почти каждый второй его матч провальный, слабые передачи,слабое видение поля По сравнению с нынешними и прошлыми(Толиссо,Мартинес, Видаль) полузащитниками Лаймер довольно таки слабый Много брака в игре,плохое обострение Ну это лично мое субъективное мнение
значит мы по разному смотрим на игру футболистов
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Jor Hakobyan
Ответ Мурад Джабраилов
Ну его будет очень не хватать Слабый Лаймер на вряд-ли справится с задачей
Как раз в этом матче Лаймер лучше справился чем Киммих.
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Evgeniy Bagel
Ответ Мурад Джабраилов
Ну его будет очень не хватать Слабый Лаймер на вряд-ли справится с задачей
где же он слабый?
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Алексей Ненахов
Ответ Виталий Вит
его удалили в самом начале матча
Опростоволосился
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Рэдклифф, Сыр Жим
Огромная потеря для Баварии! Особенно если учесть что за великую салатницу борются 25 команд из 20 до самого последнего тура каждый сезон!
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D1sant
Красная карточка - удаление и пропуск следующего матча. Нахера придумывать какие-то новые правила? Как определять спортивное поведение или неспортивное? Напридумывали всякого дерьма, а потом будут оправдываться.
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Тухель
Если Горетцка и правда к Боруссии Д вернется, то никто потерю Киммиха не заметит. По прошлому сезону казалось, что Леон самый привозной ЦП Баварии, но в этом Йозуа ничем не лучше и может даже и больше привозит.
Сейчас тактика Баварии против команд, которые умеют попадать по мячу это забить больше, чем соперник и атакующая линия играет шедеврально, а вот оборона и опорка клоуны.
За последние 12 матчей на 0 Бавария сыграла только против Дармштадта, Фрайбурга и Бохума из которых игроки Фрайбурга наверное умеют по мячу попадать и по этому можно назвать игру против них на 0 чудом. А так в ЛЧ ни одного матча на 0, да и пропустить 3 мяча от нынешнего МЮ это верх клоунады.
И тем смешнее что под новостью про возвращение Нойера писали что Нойер нафиг не нужен и надо было дать шанс Ульрайху, ага 2 раза, чтобы этот кошмар с обороной никогда не заканчивался.
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Мурад Джабраилов
Ответ Evgeniy Bagel
где же он слабый?
почти каждый второй его матч провальный, слабые передачи,слабое видение поля
По сравнению с нынешними и прошлыми(Толиссо,Мартинес, Видаль) полузащитниками Лаймер довольно таки слабый
Много брака в игре,плохое обострение
Ну это лично мое субъективное мнение
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Evgeniy Bagel
ни чего страшного,пусть отдохнёт,Лаймер заменит по позиции
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Виталий Вит
Ответ Мурад Джабраилов
почти каждый второй его матч провальный, слабые передачи,слабое видение поля По сравнению с нынешними и прошлыми(Толиссо,Мартинес, Видаль) полузащитниками Лаймер довольно таки слабый Много брака в игре,плохое обострение Ну это лично мое субъективное мнение
так он вроде в центре почти и не играл всё это время, а играл на позиции крайнего защитника. То есть не на совсем привычной ему позиции. Может быть отсюда столько брака?
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Виталий Вит
Ответ Jor Hakobyan
Фолил в самом начале матча. Как будто играл против топ клубом и в каком то финале. Как будто хотел спасать игру.
был ли там фол на красную, вот в чём вопрос
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Jor Hakobyan
Ответ Виталий Вит
был ли там фол на красную, вот в чём вопрос
Может и не было. Но рискнул и фолил. Это факт и смысла не было так рискнуть в самом начале матча и с против Дармштадта.
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Jor Hakobyan
Ответ markoolio
Там был. А вот две красные Дармштадту судья высосал из пальца.
Не тебе спросили. Оставь в себе свои негативи
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Ilya Krapivchenko
Ответ markoolio
Там был. А вот две красные Дармштадту судья высосал из пальца.
Глазами надо смотреть а не опой!
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