Киммих дисквалифицирован на 2 игры Бундеслиги за фол последней надежды в матче с «Дармштадтом». Хавбек «Баварии» не сыграет с «Боруссией» и «Хайденхаймом»

Йозуа Киммих дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги.

Полузащитник «Баварии» получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 4-й минуте матча с «Дармштадтом» (8:0). После потери перед своей штрафной немец схватил руками выходившего один на один с вратарем игрока соперника.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза отстранил на 2 матча Бундеслиги за неспортивное поведение.

Таким образом, полузащитник пропустит матчи «Баварии» против дортмундской « » и « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!