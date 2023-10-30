Киммих дисквалифицирован на 2 игры Бундеслиги за фол последней надежды в матче с «Дармштадтом». Хавбек «Баварии» не сыграет с «Боруссией» и «Хайденхаймом»
Йозуа Киммих дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги.
Полузащитник «Баварии» получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 4-й минуте матча с «Дармштадтом» (8:0). После потери перед своей штрафной немец схватил руками выходившего один на один с вратарем игрока соперника.
Спортивный суд Немецкого футбольного союза отстранил Киммиха на 2 матча Бундеслиги за неспортивное поведение.
Таким образом, полузащитник пропустит матчи «Баварии» против дортмундской «Боруссии» и «Хайденхайма».
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Сейчас тактика Баварии против команд, которые умеют попадать по мячу это забить больше, чем соперник и атакующая линия играет шедеврально, а вот оборона и опорка клоуны.
За последние 12 матчей на 0 Бавария сыграла только против Дармштадта, Фрайбурга и Бохума из которых игроки Фрайбурга наверное умеют по мячу попадать и по этому можно назвать игру против них на 0 чудом. А так в ЛЧ ни одного матча на 0, да и пропустить 3 мяча от нынешнего МЮ это верх клоунады.
И тем смешнее что под новостью про возвращение Нойера писали что Нойер нафиг не нужен и надо было дать шанс Ульрайху, ага 2 раза, чтобы этот кошмар с обороной никогда не заканчивался.
По сравнению с нынешними и прошлыми(Толиссо,Мартинес, Видаль) полузащитниками Лаймер довольно таки слабый
Много брака в игре,плохое обострение
Ну это лично мое субъективное мнение