Дадонов набрал 1+1 в матче с «Коламбусом» и стал 40-м россиянином в истории НХЛ с 300+ очками за карьеру

Теги Коламбус Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Евгений Дадонов набрал 1+1 в матче с «Коламбусом», забросив победную шайбу.

«Даллас» обыграл «Блю Джекетс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 34-летнего россиянина стало 3 (2+1) балла в 7 играх за «Старс». 

Сегодня Дадонов (11:32, «+2») отметился 2 бросками в створ, 2 перехватами и 1 силовым приемом. 

За счет сегодняшних результативных действий Евгений достиг отметки 300 очков в регулярках за карьеру – у него 301 (133+168) балл в 493 играх. Он стал 40-м игроком из России в истории лиги, кому это удалось. 

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1 комментарий

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nupor
Челябинская школа!!!
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+1
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