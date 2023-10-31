Дадонов набрал 1+1 в матче с «Коламбусом» и стал 40-м россиянином в истории НХЛ с 300+ очками за карьеру

Евгений Дадонов набрал 1+1 в матче с «Коламбусом», забросив победную шайбу.

« » обыграл «Блю Джекетс» (5:3) в регулярном чемпионате .

В активе 34-летнего россиянина стало 3 (2+1) балла в 7 играх за «Старс».

Сегодня Дадонов (11:32, «+2») отметился 2 бросками в створ, 2 перехватами и 1 силовым приемом.

За счет сегодняшних результативных действий достиг отметки 300 очков в регулярках за карьеру – у него 301 (133+168) балл в 493 играх. Он стал 40-м игроком из России в истории лиги, кому это удалось.