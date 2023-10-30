НБА. «Милуоки» против «Майами», «Лейкерс» – «Орландо» и другие матчи

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В понедельник, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 пройдут 11 матчей.

«Милуоки» примет «Майами», «Лейкерс» – «Орландо».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
31 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Чикаго
Дата проведения
31 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Шарлотт – Бруклин
Дата проведения
31 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Торонто – Портленд
Дата проведения
31 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Миннесота
Дата проведения
31 октября, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Даллас
Дата проведения
31 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Детройт
Дата проведения
31 октября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Голден Стэйт
Дата проведения
31 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Милуоки – Майами
Дата проведения
31 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Денвер – Юта
Дата проведения
31 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Орландо
Дата проведения
31 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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mibX
В прошлом году ГСВ оба таких бэк-ту-бэка в концовках выездных серий против НО играли вторым составом и проиграли. Посмотрим, будет ли сегодня Керр беречь Стэфа или в этом году они заряжены на борьбу, а не на load management.
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+2
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Егор Лешуков
Всем доброго времени суток. А в этом году Fantasy NBA нет?
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Xell
Лейкерс сегодня играют дома и с Орландо. Нужна только победа, верим!
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Ванька
Ответ mibX
В прошлом году ГСВ оба таких бэк-ту-бэка в концовках выездных серий против НО играли вторым составом и проиграли. Посмотрим, будет ли сегодня Керр беречь Стэфа или в этом году они заряжены на борьбу, а не на load management.
Возможно отдохнёт, на горячих Пеликов выходить такое себе. С Кингз лучше сыграть отдохнувшим.
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Xell
Ответ Егор Лешуков
Всем доброго времени суток. А в этом году Fantasy NBA нет?
Уже вторую неделю идет. Нажми на свой профиль и внизу на Fantasy
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Ванька
Ответ Xell
Лейкерс сегодня играют дома и с Орландо. Нужна только победа, верим!
на бэк ту бэке не выйдут старчи. Попустятся на 13 строчку.
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