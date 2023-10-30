НБА. «Милуоки» против «Майами», «Лейкерс» – «Орландо» и другие матчи
В понедельник, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 пройдут 11 матчей.
«Милуоки» примет «Майами», «Лейкерс» – «Орландо».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 31 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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