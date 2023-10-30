Буланов обслужит матч «Спартак» – «Краснодар» в Кубке России, Кукуян назначен на игру «Зенита» и «Крыльев»

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РФС назначил арбитров на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

31 октября (вторник)

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

1 ноября (среда)

«Сочи» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.

2 ноября (четверг)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.

«Ростов» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

17 комментариев

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JENNINGS
Это Радимов который?
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Саша Пушкин
Ответ Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Становимся кубковой командой, если в чемпионате не прет....
А когда Спартак из кубка вылетит, чего запоете?
Как обычно кубок моментально превратится в овно-чашку?
Это музыка будет вечной, этот цикл будет бесконечным.
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Сибирский литовец
Радимов?
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Aleksey Yashin
Ну вот, уже Радимова матчи Спартака ставят судить
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KKA
Ответ JENNINGS
Это Радимов который?
Практически он)
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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Становимся кубковой командой, если в чемпионате не прет....
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Никита Аксанов
Буланов главный, ассистент Лунёв. Не хватает только арбитра Чистякова для полного заговора.
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Архитектор Мендисабаль
Мало кому нужные игры кубка, прямо скажем...
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Становимся кубковой командой, если в чемпионате не прет....
А если и в кубке не попрёт, то станете зимнетурнирной командой. На всякий случай...
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Леонид Матросов
Удачи Ранэлю Зиякову! В 90-х с его отцом в футбол гоняли, на заводском уровне.
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Олимпионик
Матч не нужный ни Спартаку, ни Краснодару.
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