Холанд получил трофей Герда Мюллера – лучшему бомбардиру сезона от France Football

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Герд Мюллер сборная Норвегии по футболу Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд получил приз имени Герда Мюллера.

France Football вручает «Герд Мюллер Трофи» лучшему бомбардиру сезона.

В сезоне-20022/23 Холанд сделал с «Манчестер Сити» требл и забил 52 гола в 53 матчах.

Подробная статистика 23-летнего форварда сборной Норвегии – здесь.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».

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40 комментариев

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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
Очень жаль Эрлинга и Левандовского 😒 По сути придумали плешивую наградку "Лучшего нападающего" чтобы легитимизировать воровство главной награды у действительно лучших игроков🤡 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд... Пали жертвой каталонско-аргентинской повестки П. С.: Странно, что ещё раньше не ввели эту награду, можно было бы все 5 ЗМ Роналду отдать Месси, а португальцу отслюнявить наградку "Лучшему нападающему" 🤡
Я не знаю ради чего ты стараешься) тебе на них наплевать.
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sargerasxd
вот и Холанду успокоительный приз достался
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Vićtor Diaź
Зверюга
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Квадратное личико
Интересно, Артёмка настолько глуп, что не знает, что год назад этот трофей тоже не обладатель Золотого Мяча Бензема взял (а Левандовски), или он настолько непорядочен, что намеренно игнорирует этот факт? 🤔
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Квадратное личико
Ответ sargerasxd
вот и Холанду успокоительный приз достался
"Утешительный" ты хотел написать, но так торопился сам себя залайкать, что слово неправильное употребил 🤭
+5
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Number_2
Нарезка из голов, где ему отскакивает мяч прямо в ноги… лол
+7
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JackIon
Не совсем понимаю людей, которые ратуют за Холлана. Просто посмотрите на его действия на поле, даже голы, та еще скукотища. Да, бесспорно, великий бомбардир, для них существует отдельная награда - эта и золотая бутса. Но, как игрок, тот же Мбаппе сильнее в разы
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vincere
Ответ Zidane 21
моё субъективное мнение, Холланд по хорошему должен был получить ЗМ, требл с Сити и весь сезон был бесподобен. У Месси и так уча золотых мячей + он ЧМ выиграл на старости лет, можно было обойтись званием лучшего игрока ЧМ.
Почему Холланд? Почему не Родри, Гюндоган, Бернарду или Де Брюйне? Тоже бесподобны, тоже с треблом. Лучший бомбардир получил лучшую награду по своей специализации. Всё справедливо.
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Aidar Mukushev
Все теперь понятно. Месси получит 8 зм.
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S H A R K
Ответ Artem Piatkov
Очень жаль Эрлинга и Левандовского 😒 По сути придумали плешивую наградку "Лучшего нападающего" чтобы легитимизировать воровство главной награды у действительно лучших игроков🤡 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд... Пали жертвой каталонско-аргентинской повестки П. С.: Странно, что ещё раньше не ввели эту награду, можно было бы все 5 ЗМ Роналду отдать Месси, а португальцу отслюнявить наградку "Лучшему нападающему" 🤡
Рибери 2013, Нойер 2014, Суарес 2016 и Неймар 2017))
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терминатор киборгов
Киборг
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Си Эм Панк
Холанд молодец, желаю побольше забивать мячей.)
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Игорь Климов
Полностью заслужил Холанд своими голами этот трофей!
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Андрей Комлев
Ответ Artem Piatkov
Очень жаль Эрлинга и Левандовского 😒 По сути придумали плешивую наградку "Лучшего нападающего" чтобы легитимизировать воровство главной награды у действительно лучших игроков🤡 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд... Пали жертвой каталонско-аргентинской повестки П. С.: Странно, что ещё раньше не ввели эту награду, можно было бы все 5 ЗМ Роналду отдать Месси, а португальцу отслюнявить наградку "Лучшему нападающему" 🤡
ты бот?
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Максим Кутузов
Ответ Artem Piatkov
Очень жаль Эрлинга и Левандовского 😒 По сути придумали плешивую наградку "Лучшего нападающего" чтобы легитимизировать воровство главной награды у действительно лучших игроков🤡 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд... Пали жертвой каталонско-аргентинской повестки П. С.: Странно, что ещё раньше не ввели эту награду, можно было бы все 5 ЗМ Роналду отдать Месси, а португальцу отслюнявить наградку "Лучшему нападающему" 🤡
Ты с минусов кайфуешь чтоли?
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Алексей Коптев
Ответ Artem Piatkov
Очень жаль Эрлинга и Левандовского 😒 По сути придумали плешивую наградку "Лучшего нападающего" чтобы легитимизировать воровство главной награды у действительно лучших игроков🤡 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд... Пали жертвой каталонско-аргентинской повестки П. С.: Странно, что ещё раньше не ввели эту награду, можно было бы все 5 ЗМ Роналду отдать Месси, а португальцу отслюнявить наградку "Лучшему нападающему" 🤡
Что вы с этим снейдером. он вообще был третьим в том году.
А второе место занял человек, который забил победный гол в финале ЧМ.
Если бы не Месси, то в 2010 ЗМ получил бы Иниеста.
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Андрей Комлев
Ответ Artem Piatkov
Очень жаль Эрлинга и Левандовского 😒 По сути придумали плешивую наградку "Лучшего нападающего" чтобы легитимизировать воровство главной награды у действительно лучших игроков🤡 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд... Пали жертвой каталонско-аргентинской повестки П. С.: Странно, что ещё раньше не ввели эту награду, можно было бы все 5 ЗМ Роналду отдать Месси, а португальцу отслюнявить наградку "Лучшему нападающему" 🤡
почему сегодня ты везде, откуда ты вылез
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Дмитрий Васин
Ответ bel01
Ещё несколько минут, и мир будет стоя аплодировать величайшему живущему футболисту...
Холанду? Ведь да?
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superduper
С учетом габаритов и стиля игры, желаю викингу без травм и тогда точно станет на одну ступеньку с великими
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Тимур Таубаев
Ну объективно , забрал свою награду , Холланд - зверюга👏🏻
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JURAVLI
абсолютно заслуженная награда лучшему нападающему сезона
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Blaumerc
будущий обладатель ЗМ, после завершения эпохи Месси
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GuruFutbola
Заслужил 👍🏻
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Nicolas Erfe
Ну тут уж никак не миновать, утешительный приз
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Edwin_Hubble
Утешительный приз
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