Холанд получил трофей Герда Мюллера – лучшему бомбардиру сезона от France Football
Эрлинг Холанд получил приз имени Герда Мюллера.
France Football вручает «Герд Мюллер Трофи» лучшему бомбардиру сезона.
В сезоне-20022/23 Холанд сделал с «Манчестер Сити» требл и забил 52 гола в 53 матчах.
Подробная статистика 23-летнего форварда сборной Норвегии – здесь.
Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».
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А второе место занял человек, который забил победный гол в финале ЧМ.
Если бы не Месси, то в 2010 ЗМ получил бы Иниеста.