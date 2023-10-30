Холанд получил трофей Герда Мюллера – лучшему бомбардиру сезона от France Football

Эрлинг Холанд получил приз имени Герда Мюллера.

France Football вручает «Герд Мюллер Трофи» лучшему бомбардиру сезона.

В сезоне-20022/23 Холанд сделал с « » требл и забил 52 гола в 53 матчах.

Подробная статистика 23-летнего форварда сборной Норвегии – здесь.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

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