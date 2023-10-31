Месси взял 8-й «Золотой мяч». У Роналду – 5

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус МЛС премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси оторвался от Криштиану Роналду на 3 «Золотых мяча».

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в 8-й раз в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе.

Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Его ближайший преследователь – форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – брал «Золотой мяч» 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

158 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Сложно быть фанатом Роналду в эпоху Месси:)

Месси это бесконечность...
+117
-45
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Marlboro_
Красава Лео,абсолютно заслуженно,легенда,8 ЗМ кажется чем-то нереальным!
Фанаты Эсмеральды не расстраивайтесь сильно,песочный мяч скоро достанется ей по делу
+86
-31
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Фокин
Ответ vincere
Это на все времена. Можно взять больше Шлемов, чем у Джоковича, или обойти Шумахера/Хэмилтона по чемпионствам в Формуле, но 8 ЗМ уже никто не превзойдёт.
Больше шлемов, чем у Джоковича? Может взять только Надаль, но не возьмет. Поэтому никто не возьмет
+49
-6
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Время расставило все по местам
+40
-11
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохнатый55
Всегда говорил, что между Месси и Роналду должна быть разница минимум в три Золотых мяча. Теперь это официально.
+37
-12
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ахаха, ребят))) Просто посмотрите, как на всех ветках Артёмка тысячами своих артёмок тянет в топ коменты про ограбление 😄 Редакция, по-прежнему ничего подозрительного не видите, да? 😄
+34
-10
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ Bazilic
Время расставило все по местам
Считаю, что некий элемент "Пиара" в случае с 7 и 8 ЗМ Месси имеет место быть. То есть их вполне можно было дать Леве, Холанду и это бы не сильно выбивалось по спортивным принципам, борьба шла впритык и в каких-то аспектах они были даже привлекательнее.

Но я доволен, воспринимаю это как кармическую ответку за лютый «пиар» Роналду, когда его пытались накрутить до звания величайшего и поставить выше Месси.
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Это на все времена. Можно взять больше Шлемов, чем у Джоковича, или обойти Шумахера/Хэмилтона по чемпионствам в Формуле, но 8 ЗМ уже никто не превзойдёт.
+35
-23
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL
Кого первым называли инопланетянен?👽
Кого первым называли goat ?🐐
И теперь ему дали прозвище infinity ♾️
И он чемпион мира, обладатель 8-золотых мячей,,,,
Да, да, да, это Леонель Месси….infinity
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zelen
победа с крупным счетом. разгром.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Ответ vincere
Это на все времена. Можно взять больше Шлемов, чем у Джоковича, или обойти Шумахера/Хэмилтона по чемпионствам в Формуле, но 8 ЗМ уже никто не превзойдёт.
Рекорд Джока может и побьют, но такой опозиции как у серба ни у кого никогда не будет
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Видеоролик посвященный всем ЗМ Месси - легендарность просто зашкаливало через экран! Невероятно, это история ребята.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barcelonistas
Величайший в истории. Без вариантов.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
А причем здесь Роналду? Он не рекордсмен, не был номинирован. Просто напомнить?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xjsxfkpft8
поздравляю) последний ЗМ из дуо КриРо и ЛМ. Великая битва. Повезло нам наблюдать за ними.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
GOAT. вот и всё.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Отец Абду
Сложно быть фанатом Роналду в эпоху Месси:) Месси это бесконечность...
Без Роналду не было бы и такого Месси.
+24
-16
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто-то
Разрыв в 3 золотых мяча и в 2 золотых бутсы
И кто-то их до сих пор сравнивает
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
поклонницы роналду как вы?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жук
унижением фанов ботекса доволен!
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
ты никому не интересен сегодня, отдыхай :)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Артём:
-Мамой Клянусь.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мгер Цолакян
Эх, если бы ужасные трансферы Барсы, и, как следствие, плохая игра команды. То мог еще больше взять.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
М.Ю!!!
Лучший футболист в истории !!!поздравляю заслужил 👏
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iverson-3
просто обесценивание награды уже произошло давно, а жаль
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий