Месси взял 8-й «Золотой мяч». У Роналду – 5
Лионель Месси оторвался от Криштиану Роналду на 3 «Золотых мяча».
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» в 8-й раз в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе.
Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
Его ближайший преследователь – форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – брал «Золотой мяч» 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Месси это бесконечность...
Фанаты Эсмеральды не расстраивайтесь сильно,песочный мяч скоро достанется ей по делу
Но я доволен, воспринимаю это как кармическую ответку за лютый «пиар» Роналду, когда его пытались накрутить до звания величайшего и поставить выше Месси.
Кого первым называли goat ?🐐
И теперь ему дали прозвище infinity ♾️
И он чемпион мира, обладатель 8-золотых мячей,,,,
Да, да, да, это Леонель Месси….infinity
И кто-то их до сих пор сравнивает
-Мамой Клянусь.