Месси взял 8-й «Золотой мяч». У Роналду – 5

Лионель Месси оторвался от Криштиану Роналду на 3 «Золотых мяча».

36-летний капитан сборной и клуба « » в 8-й раз в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе.

Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Его ближайший преследователь – форвард « » и сборной Португалии Криштиану Роналду – брал «Золотой мяч» 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

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