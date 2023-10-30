Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина – приз лучшему вратарю мира от France Football
Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина от France Football.
Голкипер «Астон Виллы» выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
Трофей Яшина вручается лучшему вратарю мира. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.
Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».
Подробная статистика выступлений 31-летнего Мартинеса доступна здесь.
Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана и Мартинес – среди претендентов на трофей Яшина лучшему вратарю
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Фарс просто, позорище
Олсо ЗМ: лучший ассистент и один из лучших игроков ЧМ Гризманн на 21-м месте, ниже Хвичи, Бензема, Салаха и Осимхена, которые тупо на ЧМ не играли.
Но нам тут будут объяснять, что это не пиаровская бирюлька, а суперпрестижный логичный приз, который надо учитывать при суждении об игроках.