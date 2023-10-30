Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина – приз лучшему вратарю мира от France Football

Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина от France Football.

Голкипер « » выиграл ЧМ-2022 со .

Трофей Яшина вручается лучшему вратарю мира. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».

Подробная статистика выступлений 31-летнего доступна здесь.

Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана и Мартинес – среди претендентов на трофей Яшина лучшему вратарю

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