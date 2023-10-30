Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина – приз лучшему вратарю мира от France Football

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Лев Яшин Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина от France Football.

Голкипер «Астон Виллы» выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Трофей Яшина вручается лучшему вратарю мира. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».

Подробная статистика выступлений 31-летнего Мартинеса доступна здесь.

Куртуа, тер Стеген, Эдерсон, Онана и Мартинес – среди претендентов на трофей Яшина лучшему вратарю

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106 комментариев

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Aleksey Yashin
Просто позор
+142
-28
+114
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amadeus_amadeus
Короче ясно
Фарс просто, позорище
+93
-18
+75
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Eduard Rastryopin
Сильнее оскорбить имя Яшина просто невозможно.
+65
-6
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people people
Игрок получил награду за ЧМ от ФИФА, смысл опять за ЧМ награждать? Он же ничего не клубном уровне не показывает
+43
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sargerasxd
Какой ужас
+48
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alexmixer9
А это точно награды за сезон? Или я повтор наград с ЧМ включил
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Старик Стариканов
Самый позорный обладатель на долгие годы вперед
+40
-12
+28
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Идель Ишкуватов
Опозорили трофей
+29
-7
+22
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Nicolas Erfe
Понятно, эта церемония не имеет ничего общего с реальными заслугами, продолжается облизывание Аргентины. Это чмо ни в одном месте не лучший вратарь мира
+29
-10
+19
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Evgen_Hazard
Тут я надеюсь он его к паху не приставил?
+23
-6
+17
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JENNINGS
Позорище🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+27
-12
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Вероника Иванова
То есть они изменили правила, что трофеи теперь не важны и выигрывает чел исключительно из-за ЧМ, хотя по сезону даже в топ-20 лучших вратарей не входит. Позорище
+16
-2
+14
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Michael_the_creator
Ответ amadeus_amadeus
Короче ясно Фарс просто, позорище
Как и последние 5 лет
+17
-4
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Артём Викулов
Надеюсь все уже (теперь точно) поняли кому вручат золотой мяч)))
+13
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Roman Araslanov
Абсурд и позор
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Антон Фалафель
Яшин в гробу перевернулся.
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Nicolas Erfe
Ответ Блуждающий странник
Спортс реально сборище домохозяек. Казалось бы парень из средней команды попал в еврокубки с Астон Виллой и сделал свою нацию чемпионом, его сейв на 120 минуте навсегда в истории, но даже тут это грабеж..) видимо если любой аргентинец берет награду тут боль
он за это ГОД назад, блин, получил награду от ФИФА. Спустя год он не показывает ничего супер качественного. у Тер Штегена потрясенный рекорд, за сезон, блин, а не 7 матчей.
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FNT
ЗМ: ЧМ юбер аллес, все награды аргам.

Олсо ЗМ: лучший ассистент и один из лучших игроков ЧМ Гризманн на 21-м месте, ниже Хвичи, Бензема, Салаха и Осимхена, которые тупо на ЧМ не играли.

Но нам тут будут объяснять, что это не пиаровская бирюлька, а суперпрестижный логичный приз, который надо учитывать при суждении об игроках.
+10
-3
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დათო სანაძე
Ответ Блуждающий странник
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Кроме Астон Виллы этот полоумный никому не сдался. А на чм и Очоа феерит каждые 4 года.
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AlexZhano__
Я даже не возмущаюсь. Мне просто смешно!
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DimDimich36
недостоин за только один ЧМ...
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факты про футбол
Стыд и позор!
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Dmity Simonchik
Ответ Oleg
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при чем тут роналду вообще до вратарей, омг, мартинез что на чм, что в апл даже в десятку не входил по общим средним показателям
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Roman
Эдерсон должен был забирать. По итогу команду, которая выиграла все прокатили везде ради пиара
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Nicolas Erfe
У Тер Штегена рекорд на века, блин, у Эдерсона требл, но награду берет ущерб за 7 матчей головой давности, класс.
+6
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