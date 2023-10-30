Эрик тен Хаг: «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс» – я пришел сюда не за этим, этого нет в ДНК клуба. Стиль игры определяется составом»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не будет играть как «Аякс».

«Мы никогда не будем играть в тот футбол, который показывал «Аякс». Теперь у меня другие игроки, я пришел сюда не за этим.

Состав определяет, как будет играть команда. Вот почему мы играем не так, как «Аякс». Так и должно быть, потому что здесь я не могу играть так же.

Этого нет в ДНК «Манчестер Юнайтед». Футбол в «Аяксе» очень характерный, здесь мы будем играть гораздо более прямолинейно. У нас есть игроки для этого, особенно в атаке», – сказал главный тренер манкунианцев в эфире Viaplay.

Тен Хаг об «МЮ» после 0:3 от «Сити»: «Мы на пути к вершине и становимся сильнее. Нужно набраться терпения»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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22 комментария

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Vladimir Chistyakov
так пол состава у тебя из Аякса или Эредевизи. Вот и определились
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deadjoker
Не ну МЮ пока не на последнем месте. Тут не поспоришь.
+13
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Рэдклифф, Сыр Жим
Началось.....Дэ Эн Ка

Какое же позорище.....
+10
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Sv1ft
Не успели просто весь Аякс скупить в МЮ.
+5
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The Evil Within
Лысому можно только поаплодировать за то, как он мало того, что уже почти два года разводит всех причастных своим шарлатанством, получив желаемых футболистов на пол лярда, но ещё и нещадно троллит всех, кто считает его серьезным спецом, по сути в каждом интервью.
+4
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Aleksey Yashin
"мы будем играть гораздо более прямолинейно"

Это ДНК МЮ?
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sundance
но мы будем играть так, как играет сейчас Аякс
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Leon Petov
Но буду брать игроков из Аякса
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Северный болельщик
Они играют как нынешний Аякс
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Гамаль Хайдаров
МЮ превращается в настоящего середняка, а у них не такая школа как у АЯКСА чтобы поставлять мега крутых звезд, так что да, МЮ никогда не будет как АЯКС
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a2wai
Ну если бы он хотел построить из МЮ Аякс, то его бы тут же уволили)
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Bill Zapulil
О-о-о-о… Не получилось у Тен Хага, короче. Ждём следующего.
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Вадим Полищук
Это надо было говорить на собеседовании совету директоров, ведь именно этого от него и ждали, про днк у хави уже методичку спер
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SopTecret
состав-то кто покупает? почему результат никакой, если в том году было лучше?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
То-есть после всего того позора, что происходит с МЮ, того позорного футбола в который играет Тен Хаг, после вчерашнего поражения на Олд Траффорд, он в интервью просто оскорбляет МЮ. Расшифровывая, он говорит, что тот Аякс - это тонко играющая, легендарная команда, и такой прямолинейной и примитивной команде как МЮ такой никогда не стать. Получается, для МЮ тот Аякс ,это настолько же легендарная команда, как для других Барселона или Милан их легендарных периодов. Уровень оценили.
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modesto
Самая дорогая лесопилка в истории.
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Krauvec Cool
Все по факту сказал Хаг. Не он виноват в провалах.
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Я Гражданин Мира
Будем играть как Ковентри!
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To Kill a Mockingbird
Все сложнее топить за Тен Хага. Мог бы что-то красивое завернуть и про ДНК Юнайтед тогда уж. А так как будто принизил свою команду словами "будем играть прямолинейно, как в Аяксе не получится".
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Вадим Полищук
Ответ a2wai
Ну если бы он хотел построить из МЮ Аякс, то его бы тут же уволили)
его, де факто, и брали, чтобы он поставил в мю игру, как в аяксе
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AurelioDeLaurentis
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
То-есть после всего того позора, что происходит с МЮ, того позорного футбола в который играет Тен Хаг, после вчерашнего поражения на Олд Траффорд, он в интервью просто оскорбляет МЮ. Расшифровывая, он говорит, что тот Аякс - это тонко играющая, легендарная команда, и такой прямолинейной и примитивной команде как МЮ такой никогда не стать. Для МЮ, тот Аякс это настолько же легендарная команда, как для других Барселона или Милан их легендарных периодов. Уровень оценили.
именно
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