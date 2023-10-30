Эрик тен Хаг: «МЮ» никогда не будет играть как «Аякс» – я пришел сюда не за этим, этого нет в ДНК клуба. Стиль игры определяется составом»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не будет играть как «Аякс».

«Мы никогда не будем играть в тот футбол, который показывал « ». Теперь у меня другие игроки, я пришел сюда не за этим.

Состав определяет, как будет играть команда. Вот почему мы играем не так, как «Аякс». Так и должно быть, потому что здесь я не могу играть так же.

Этого нет в ДНК « ». Футбол в «Аяксе» очень характерный, здесь мы будем играть гораздо более прямолинейно. У нас есть игроки для этого, особенно в атаке», – сказал главный тренер манкунианцев в эфире Viaplay.

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