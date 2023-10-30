Винисиус получил приз имени Сократеса. Вингер «Реала» – учредитель образовательного приложения для бедных студентов

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сократес Винисиус Жуниор Благотворительность Футбол

Винисиус Жуниор получил приз за благотворительность.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии стал обладателем трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.

Игрок «Реала» является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций Винисиуса составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.

В 2022 году приз имени Сократеса присудили Садьо Мане.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King Ragnar
Какие же озлобленные люди. На поле пусть и ведет себя порой неподобающе, но этому его проекту уже несколько лет.

Чем плоха сама деятельность? Он ее развивает уже 3-4 год еще до всех скандалов
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ King Ragnar
Какие же озлобленные люди. На поле пусть и ведет себя порой неподобающе, но этому его проекту уже несколько лет. Чем плоха сама деятельность? Он ее развивает уже 3-4 год еще до всех скандалов
Чего удивляться? У этих озлобленных жизнь гораздо хуже, вот и изливают желчь :)
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Пожертвовал на благотворительность больше, чем все юмористы и злопыхатели в комментах вместе взятые
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
заслужил
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sargerasxd
Молодец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veles3101
Vini Jr Institute это типа Институт Вини мл? почти как МГУ им. Ломоносова. Скромный парень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
урааа 🐵
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Это просто жесть, человек помогает бедным студентам, жертвует свои деньги для того, чтобы они получали знания, а его поливают помоями за его поведение на футбольном поле, люди, ау, вы разделять умеете или все под одну гребенку все гребете и смешиваете в кучу? Мне страшно становится за это общество.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Филатов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Молодец, что помогает, но к футболу и церемонии ЗМ это не имеет никакого отношения.
имеет, как минимум эту награду вручают футболистам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ямковой
Ответ King Ragnar
Какие же озлобленные люди. На поле пусть и ведет себя порой неподобающе, но этому его проекту уже несколько лет. Чем плоха сама деятельность? Он ее развивает уже 3-4 год еще до всех скандалов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon han
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь понятно, почему
из за цвета?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cricket777
Ответ Syog1010
На самом деле Сократес был негром
С чего это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий