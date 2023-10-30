Винисиус получил приз имени Сократеса. Вингер «Реала» – учредитель образовательного приложения для бедных студентов

Винисиус Жуниор получил приз за благотворительность.

Вингер « » и сборной стал обладателем трофея имени , вручаемого за гуманитарную деятельность.

Игрок «Реала» является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.

В 2022 году приз имени Сократеса присудили Садьо Мане.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!