Винисиус получил приз имени Сократеса. Вингер «Реала» – учредитель образовательного приложения для бедных студентов
Винисиус Жуниор получил приз за благотворительность.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии стал обладателем трофея имени Сократеса, вручаемого за гуманитарную деятельность.
Игрок «Реала» является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций Винисиуса составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.
В 2022 году приз имени Сократеса присудили Садьо Мане.
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