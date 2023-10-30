В «МЮ» сомневаются, что команда попадет в ЛЧ по итогам сезона. Вместе с тем в клубе верят, что тен Хаг способен изменить ситуацию
В «МЮ» не уверены в попадании в Лигу чемпионов по итогам сезона.
По информации ESPN, после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре, которое стало для «МЮ» пятым в текущем сезоне АПЛ, внутри клуба возникли сомнения относительно попадания в топ-4 по итогам сезона. За последние 10 лет «МЮ» четырежды оставался вне Лиги чемпионов.
При этом в клубе по-прежнему верят, что Эрик тен Хаг сможет переломить ситуацию. Отмечается, что для этого форма команды должна значительно улучшиться. Опасения, в частности, вызывает обилие травм у игроков «МЮ» – одной из причин этого считают чрезмерную интенсивность тренировок, приводящую к перегрузкам и повреждениям.
После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на 11 очков.
Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но, есть нюанс...
Дайч пока непонятый гений, его Бернли был единственным нищим клубом в АПЛ, но иногда просто унижал тот же Сити. Сейчас его Эвертон по игре симпатичнее МЮ в разы.
А ведь можно было и Эмери подписать, до того, как это сделала Астон Вилла, английский он уже изучил.
Прошло уже достаточно времени, чтобы это стало абсолютно ясным.
Это хороший тренер для середняка АПЛ.
Но не для топа.