В «МЮ» сомневаются, что команда попадет в ЛЧ по итогам сезона. Вместе с тем в клубе верят, что тен Хаг способен изменить ситуацию

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

В «МЮ» не уверены в попадании в Лигу чемпионов по итогам сезона.

По информации ESPN, после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре, которое стало для «МЮ» пятым в текущем сезоне АПЛ, внутри клуба возникли сомнения относительно попадания в топ-4 по итогам сезона. За последние 10 лет «МЮ» четырежды оставался вне Лиги чемпионов.

При этом в клубе по-прежнему верят, что Эрик тен Хаг сможет переломить ситуацию. Отмечается, что для этого форма команды должна значительно улучшиться. Опасения, в частности, вызывает обилие травм у игроков «МЮ» – одной из причин этого считают чрезмерную интенсивность тренировок, приводящую к перегрузкам и повреждениям.

После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на 11 очков.

Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
С такой игрой и результатами они 100% не попадут
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сослан Бедоев
Ничего у Тен Хага в МЮ не выгорит... Единственное светлое пятно в его манчестерской карьере подарил ему Рон своим интервью и уходом. Рон доставал своими требованиями зазвездившихся футбиков, те на эмоциях после его ухода что-то там пытались доказать, мол без него смотрите как играем... А вот идеи самого Хага не работают совершенно... Пол состава надо гнать , а тренер нужен туда молодой и прогрессивный, типо Артеты или Хаби Алонсо... Заводила этакий... Чтобы проснулись все эти сонные Рэшфорды и прочие.
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Мю постепенно превращается в Ливерпуль до прихода Клоппа, в команду мем в которого все верят но ничего не ожидают
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
МЮ наконец то опять может навязать конкуренцию Челси в АПЛ!
Но, есть нюанс...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
velvetdust2008
Сомневаются??? Там и восьмерка за счастье будет
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адам Нинуху
гнать взашей надо этого лысого черта, МЮ это не Аякс и он не уровень МЮ . осталось дождаться когда в руководстве это поймут и вышвырнут его
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кузнецов
Просто дайте доиграть сезон За Хагу. А там видно будет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hompos
МЮ максимум 6-7 место
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deimon7.7
Ответ llolishe
Ливерпуль до Клоппа был сильнее чем нынешний МанЮ
Действительно, легендарное трио Борини-Балотелли-Ламберт держало в страхе всю АПЛ 😅
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korysh
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мю постепенно превращается в Ливерпуль до прихода Клоппа, в команду мем в которого все верят но ничего не ожидают
в смысле постепенно превращается? они уже давно стали такой командой! когда они в последний раз брали более менее серьезный трофей? Ливерпуль хотя бы даже в те годы выиграл ЛЧ, был еще раз в финале и пару раз всерьез боролся за титул в АПЛ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Елисеев
Ответ Сослан Бедоев
Ничего у Тен Хага в МЮ не выгорит... Единственное светлое пятно в его манчестерской карьере подарил ему Рон своим интервью и уходом. Рон доставал своими требованиями зазвездившихся футбиков, те на эмоциях после его ухода что-то там пытались доказать, мол без него смотрите как играем... А вот идеи самого Хага не работают совершенно... Пол состава надо гнать , а тренер нужен туда молодой и прогрессивный, типо Артеты или Хаби Алонсо... Заводила этакий... Чтобы проснулись все эти сонные Рэшфорды и прочие.
Честно, мне кажется, что этих футболистов не разбудишь. Нужно начинать проект МЮ с нуля, менять управленческую структуру, а уже потом тренера и футболистов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Потрясающая проницательность у сотрудников клуба. Как у Орлиного Глаза.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CoTTo
Ответ Overkiller
МЮ наконец то опять может навязать конкуренцию Челси в АПЛ! Но, есть нюанс...
за 8 место
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy 72
Ответ Сослан Бедоев
Ничего у Тен Хага в МЮ не выгорит... Единственное светлое пятно в его манчестерской карьере подарил ему Рон своим интервью и уходом. Рон доставал своими требованиями зазвездившихся футбиков, те на эмоциях после его ухода что-то там пытались доказать, мол без него смотрите как играем... А вот идеи самого Хага не работают совершенно... Пол состава надо гнать , а тренер нужен туда молодой и прогрессивный, типо Артеты или Хаби Алонсо... Заводила этакий... Чтобы проснулись все эти сонные Рэшфорды и прочие.
Так то Эдди Хау и Шон Дайч очень долго напрашивались на повышение внутри АПЛ, но их игнорили. Хау с Борнмутом выдавал шоу, играя с топами в атакующий футбол, почему не его назначили, а рыбака, и после 7Хага?
Дайч пока непонятый гений, его Бернли был единственным нищим клубом в АПЛ, но иногда просто унижал тот же Сити. Сейчас его Эвертон по игре симпатичнее МЮ в разы.
А ведь можно было и Эмери подписать, до того, как это сделала Астон Вилла, английский он уже изучил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Мю постепенно превращается в Ливерпуль до прихода Клоппа, в команду мем в которого все верят но ничего не ожидают
Ливерпуль до Клоппа был сильнее чем нынешний МанЮ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CoTTo
Ответ Сослан Бедоев
Ничего у Тен Хага в МЮ не выгорит... Единственное светлое пятно в его манчестерской карьере подарил ему Рон своим интервью и уходом. Рон доставал своими требованиями зазвездившихся футбиков, те на эмоциях после его ухода что-то там пытались доказать, мол без него смотрите как играем... А вот идеи самого Хага не работают совершенно... Пол состава надо гнать , а тренер нужен туда молодой и прогрессивный, типо Артеты или Хаби Алонсо... Заводила этакий... Чтобы проснулись все эти сонные Рэшфорды и прочие.
а Тен Хаг старый))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штурмовик Черный Грач
Ответ GuruFutbola
7 хагу нужно время, отстаньте от него на 7 лет и он даст результат
Полностью согласен. САФ тоже долго ждал чемпионство. Ему дали время и он показал на что способны его ребята. Класс 92 чего стоит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кuraakula belov
Через лигу Европы можно зацепиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Тен Хаг в МЮ ни на что не способен.
Прошло уже достаточно времени, чтобы это стало абсолютно ясным.
Это хороший тренер для середняка АПЛ.
Но не для топа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
Какая-то биполярочка. Не верят, что при тен Хаге попадут в ЛЧ, но одновременно верят, что тен Хаг может изменить ситуацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zakir0561
… и только на третий день «Орлиный Глаз» заметил, что у сарая нет одной стены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CJ7
Не уверены? С ума сошли что ли! Да им по силу выиграть этот розыгрыш ЛЧ и попасть в следующую в обход квоты! (Если что шутка)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
ЛЧ? Лига Европы-то сейчас за счастье.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
Какие прозорливые люди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Верят в фнл))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий