В «МЮ» сомневаются, что команда попадет в ЛЧ по итогам сезона. Вместе с тем в клубе верят, что тен Хаг способен изменить ситуацию

В «МЮ» не уверены в попадании в Лигу чемпионов по итогам сезона.

По информации ESPN, после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 10-м туре, которое стало для «МЮ» пятым в текущем сезоне АПЛ, внутри клуба возникли сомнения относительно попадания в топ-4 по итогам сезона. За последние 10 лет «МЮ» четырежды оставался вне Лиги чемпионов.

При этом в клубе по-прежнему верят, что Эрик тен Хаг сможет переломить ситуацию. Отмечается, что для этого форма команды должна значительно улучшиться. Опасения, в частности, вызывает обилие травм у игроков «МЮ» – одной из причин этого считают чрезмерную интенсивность тренировок, приводящую к перегрузкам и повреждениям.

После 10 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на 11 очков.

Руководство и игроки «МЮ» поддерживают тен Хага. Гендиректор клуба Арнольд отмечает прогресс

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