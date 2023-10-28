«Тоттенхэм» укрепил лидерство в АПЛ, Медведев и Рублев в 1/2 в Вене, поражение СКА, «Майнц» расторгает контракт с поддержавшим Палестину Эль-Гази и другие новости

1. «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:1) и продлил серию без поражений до 10 матчей в АПЛ. Команда Постекоглу останется первой после 10-го тура.

2. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Миннесоту» (3:2 Б), Овечкин не забил, но сделал передачу и продлил серию игр с очками до 5. «Вегас» прервал серию из 7 подряд побед со старта сезона, уступив «Чикаго» (3:4 ОТ), несмотря на первый гол Дорофеева в сезоне. Все результаты дня – здесь.

3. Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале турнира в Вене, Андрей Рублев прошел Александра Зверева.

В четвертый день малого итогового турнира WTA Людмила Самсонова уступила Веронике Кудерметовой – обе не вышли из группы.

4. В КХЛ СКА уступил «Сочи», «Ак Барс» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Металлург».

5. НБА. «Сан-Антонио» с 21+12 от Вембаньямы одолел «Хьюстон» в овертайме, «Даллас» с 49 очками от Дончича справился с «Бруклином» и другие результаты.

6. В единственном матче дня в Мир РПЛ «Рубин» победил «Балтику» – 1:0.

7. «Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам. Футболист позже заявил: «Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток».

8. Англия обыграла Аргентину в матче за бронзу мужского Кубка мира по регби.

9. FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тренер «Манчестер Юнайтед» в ответ на это заявил, что в команде все едины.

10. В Единой лиге ВТБ «Зенит» обыграл «Енисей». Капитан ЦСКА Курбанов приостановил игровую карьеру по личным причинам.

11. Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов. Ему было 86 лет.

12. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что Гран-при США посетили лишь 483 человека. Мы проверили и выяснили, что это не так.

13. «Спартак» впервые в сезоне сыграет в красно-черной форме – против «Факела» 28 октября.

14. Призовые за золото на Играх дружбы составят 40 тысяч долларов. Золотые медали сделают из чистого золота.

15. В турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Романкевич нокаутировал Дацика, Чурчаев и Галимов подрались вничью.

Цитаты дня.

Личка о давлении на тренеров: «Давление чувствует человек, работающий в «Пятерочке» за 15 тысяч рублей по 12 часов. У нас прекрасная работа»

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Акинфеев о ЧМ-2014: «Сошел бы с ума в Кащенко, если бы не отпустил. Пропустив от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать»

Илья Захаров: «Нас и к Олимпиаде-2028 наверняка не вернут. Не нужно обращать внимание на то, что происходит за бугром, и рваться туда»

Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны»

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