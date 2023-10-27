Единая лига ВТБ. «Зенит» справился с «Енисеем»
В пятницу, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» в напряженной концовке обыграл красноярский «Енисей» (80:77).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «КСК Арена»
- Енисей
- Рэтан-Мэйс (0), Белянков (0), Хопкинс (0), Долинин (0), Балашов (0).
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Астана – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 2-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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