Единая лига ВТБ. «Зенит» справился с «Енисеем»

В пятницу, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» в напряженной концовке обыграл красноярский « » (80:77).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Астана – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 2-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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