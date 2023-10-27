«Майнц» расторгнет контракт с Анваром Эль-Гази после поста в поддержку Палестины.

28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в клуб Бундеслиги 22 сентября на правах свободного агента.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении , но затем удалил пост. Клуб отстранил футболиста от тренировок и игр.

Как сообщает BBC, « » расторгнет контракт с Эль-Гази. Клуб хотел, чтобы игрок принес извинения, но экс-вингер «Аякса» заявил руководству, что он выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам конфликта.

Сегодня Эль-Гази был проинформирован о расторжении его контракта.

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