«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам

Теги Майнц сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика соцсети Футбол

«Майнц» расторгнет контракт с Анваром Эль-Гази после поста в поддержку Палестины.

28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в клуб Бундеслиги 22 сентября на правах свободного агента.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. Клуб отстранил футболиста от тренировок и игр.

Как сообщает BBC, «Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази. Клуб хотел, чтобы игрок принес извинения, но экс-вингер «Аякса» заявил руководству, что он выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам конфликта.

Сегодня Эль-Гази был проинформирован о расторжении его контракта.

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343 комментария

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Роберт Дауни-средний
"Неправильный нетвойнист, не в ту сторону скорбел", - пояснили в клубе
+344
-68
+276
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Игорь Трофименко
Политика в вне футбола говорили они. Желаю эль-гази скорее найти адекватный клуб
+305
-104
+201
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Да Нет
Ответ Артём Сергеев
Хамас деиствительно опухоль ,проблема не только для евреев и своих граждан, но и для всего мирового сообщества
так же как и Израиль опухоль и проблема для многих
+213
-66
+147
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Артём Сергеев
Ответ Игорь Трофименко
Политика в вне футбола говорили они. Желаю эль-гази скорее найти адекватный клуб
где нибудь в Палестине
+231
-115
+116
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BVB82
Что то никто из них за "мир и гуманность" не выступал в день теракта в Израиле.
Поголовно радовались и салюты в небо пускали, да конфетками друг друга кормили.
А как пришел часть расплаты, так резко за мир без войны заговорили.
Удивительный народ конечно...
+129
-41
+88
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Никита Бородкин
даже уже не смешно. просто нет слов
+115
-32
+83
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BVB82
Ответ Spartakovec navsegda
Если бы данный игрок радовался этому, то вопросов бы ни у кого не возникло по поводу расторжения контракта. Новость о том, что есть единая точка зрения, а остальные неверные. Политика, ни чего нового. И да, в футболе она тоже есть и достаточно давно.
Так не надо быть за мир, только когда "твои" получают.
Будь за мир всегда, тогда и вопросов не будет.

А вот эти "мирные" еще раз повторю, все как один радовались или в лучшем случае молчали, а когда Израиль начал отвечать, вспомнили о детях и стариках.

Чего они не требовали мира и снисхождения к детям и старикам от своего хамаса, все существование которого сводится к насилию и войне?
+78
-15
+63
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Farkhod Tursunkulov
Мужчина! Не предает свои ценности и принципы за деньги.
Я более чем уверен что такие люди без работы никогда не останутся, неважно это футболист или инженер
+132
-70
+62
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Гриззли
Ответ Farkhod Tursunkulov
Мужчина! Не предает свои ценности и принципы за деньги. Я более чем уверен что такие люди без работы никогда не останутся, неважно это футболист или инженер
Этот "мужчина" сразу же переобулся, как только отстранили и удалил пост, а потом заявил, что поддерживает всех жертв, а поначалу говорил только о арабах. Вот такое вот мужество в переобувании. Естественно, без работы такие флюгера никогда не останутся.
+59
-10
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Adrenaline Z
Респект Эль Гази 👏 хамас даже не обсуждается то что они сделали в первые дни, но Израиль все границы окончательно перешёл, День и ночь бомбят беспорядочно по жилым кварталам, больницам, школам, Церквям, Мечеть, пл Красному кресту, по дип ООН, и многим другим мирным объектам. убитых Палестинцев уже перевалило за 7 тысяч, из них дети 1,500 примерно. Стоп войне!
+102
-67
+35
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ArnoNeputevy
Молодцы! С таким ужасным человеком, который "выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам", нельзя иметь дело! Выступать за мир и гуманность нужно только по отношению К ПРАВИЛЬНЫМ жертвам, то есть израильским.
+64
-31
+33
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Крис Лобков
Ответ Adrenaline Z
Респект Эль Гази 👏 хамас даже не обсуждается то что они сделали в первые дни, но Израиль все границы окончательно перешёл, День и ночь бомбят беспорядочно по жилым кварталам, больницам, школам, Церквям, Мечеть, пл Красному кресту, по дип ООН, и многим другим мирным объектам. убитых Палестинцев уже перевалило за 7 тысяч, из них дети 1,500 примерно. Стоп войне!
Он где-то осудил Хамас? Кто-то из арабов осудил Хамас?
+29
-4
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justbored
Учитывая, что ФК Майнц летит прямиком во вторую бундеслигу, я бы сказал, что пацан правильно покидает тонущий корабль ))
+29
-6
+23
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Максим Столбов
Желаю Майнцу вылететь во Вторую Бундеслигу и там увязнуть
+30
-8
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Артём Сергеев
Ответ Adrenaline Z
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а им давали, им предлагали разделить территорию,но те не согласились и объявили воину Израилю,но так как воевать не умеют –потреряли ещё больше территории
+29
-7
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Артём Сергеев
Ответ Daud Amir
ВОТ ЭТО ДИЧЬ, КОНЕЧНО. ТАК ЗАПУГАЛИ НЕМЦЕВ ЧТО ТЕПЕРЬ ДАЖЕ АГРЕССИЮ ЕВРЕЕВ НЕ ПРИЗНАЮТ ПУБЛИЧНО ИЛИ ХОТЯ БЫ КОСВЕННО
разве не Хамас устроил кровавый набег на евреев и теперь прячется? Вот это мужчины,вот это они стоят за свои идеалы
+40
-20
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Инженер Управляющий
Ответ Артём Сергеев
Хамас деиствительно опухоль ,проблема не только для евреев и своих граждан, но и для всего мирового сообщества
Израиль не лучше, Палестину признали 138 государств, но евреи не дают арабам жить отдельно, контролируя территорию и препятствуя самоопределению.
+31
-14
+17
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Lordk
Ответ Farkhod Tursunkulov
Мужчина! Не предает свои ценности и принципы за деньги. Я более чем уверен что такие люди без работы никогда не останутся, неважно это футболист или инженер
Какие принципы? Поддерживать Хамас т.к. они одной религии с ним?

И нет, такие никому не нужны в мире
+26
-13
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ДМ-1чемпион
Это цитата министра обороны Израиля:
"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно".
P.S.
А извинения требуют от Эль-Гази который призывает к миру! Лживый, лицемерный западный фашизм!!!
+30
-17
+13
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Да Нет
Ответ Артём Сергеев
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а зачем Израилю устраивать набеги?? они в свое время в наглую с помощью танков и солдат забрали законные земли у Палестины.а когда то евреи бежавшие от войны 1941-45 прибыли в порта Палестины с плакатами * Нас везде уничтожают, вы же нам поможете * .Палестина в тот период сильно им помогала. Читайте больше истории.
+29
-17
+12
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Плевал я
Что этот араб себе позволяет?! За мир вздумал выступит. Ребят, камон это же Израиль, богоизбранные, они святые😂😂😂
+14
-3
+11
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Crazy Writer
Ответ Артём Сергеев
про ВСУ я сказать ничего не могу, и не хочу. Но давай по Израилю и Хамасу , разве Хамас сделал правильно устроив резню изподтишка и что надо делать Израилю в ответ? Хамас постоянно будет прятаться среди мирных и совершать варварские набеги. Вот ты бы что сделал, в данной ситуации,будь ты главой Израиля?
Может против всу прячущихся на украине в жилых кварталах среди мирных ВС РФ тоже начать ковровые бомбардировки? Ах да, это ж другое, забыл
+16
-7
+9
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Sevillafan
депортировать из Европы всех подобных экстремистов давно пора
+32
-23
+9
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Yeti_17
Ответ граф Якунин
А что не так? Он на ненавистном западе играет. Есть более подходящие места
Как вы пришли к выводу, что он ненавидит запад?
+21
-12
+9
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Денис Давыдов
Ответ Arty Novikoff
Поклонники террористов должны нести ответственность. А всем антисемитам надо бы съездить в Освенцим, личный просмотр тамошних ужасов прочищает немного их примитивные мозги.
Кому ты это рассказываешь?Людям,деды которых воевали против нацистов?Не одни евреи пострадали в той войне!И ещё,если не в курсе:арабы тоже семиты,как и евреи...Так о каком антисемитизме ты говоришь?
+11
-3
+8
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