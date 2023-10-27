«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам
«Майнц» расторгнет контракт с Анваром Эль-Гази после поста в поддержку Палестины.
28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в клуб Бундеслиги 22 сентября на правах свободного агента.
После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. Клуб отстранил футболиста от тренировок и игр.
Как сообщает BBC, «Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази. Клуб хотел, чтобы игрок принес извинения, но экс-вингер «Аякса» заявил руководству, что он выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам конфликта.
Сегодня Эль-Гази был проинформирован о расторжении его контракта.
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Поголовно радовались и салюты в небо пускали, да конфетками друг друга кормили.
А как пришел часть расплаты, так резко за мир без войны заговорили.
Удивительный народ конечно...
Будь за мир всегда, тогда и вопросов не будет.
А вот эти "мирные" еще раз повторю, все как один радовались или в лучшем случае молчали, а когда Израиль начал отвечать, вспомнили о детях и стариках.
Чего они не требовали мира и снисхождения к детям и старикам от своего хамаса, все существование которого сводится к насилию и войне?
Я более чем уверен что такие люди без работы никогда не останутся, неважно это футболист или инженер
И нет, такие никому не нужны в мире
"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно".
P.S.
А извинения требуют от Эль-Гази который призывает к миру! Лживый, лицемерный западный фашизм!!!