Капитан ЦСКА Курбанов приостановил игровую карьеру по личным причинам

Теги ЦСКА Никита Курбанов Семен Антонов Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Московский ЦСКА объявил о том, что капитан команды Никита Курбанов приостанавливает игровую карьеру по личным причинам.

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты.

Капитаном нашей команды назначен Семен Антонов, со-капитаном – Каспер Уэйр», – говорится на сайте армейцев.

В новом сезоне Лиги ВТБ 37-летний Курбанов принял участие в 4 матчах, набирая 3,7 очка за игру.

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11 комментариев

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Плеймейкер87
Ничего себе! Надеюсь у Никиты всё решится хорошо, чтобы это не было
+57
0
+57
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Serge Vendino
Ого, походу что-то нехорошее стряслось..
+30
0
+30
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Кирилл
Ох, как гром среди ясного неба..

Главное, чтобы у Капитана все было хорошо !
Будет его не хватать, конечно...
+25
-1
+24
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bukvoed33
И ему и всем остальным всего хорошего..
+9
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+9
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Иван Петров
Удачи Никите! Пусть всё разрешится благополучно. Чтобы капитан быстрее вернулся. Команде верой и правдой служил.
+7
0
+7
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умная Илона
уф, только всего хорошего Никите!
+3
0
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Russ Ivan
Трудяга... в таком возрасте уже сложно с мотивацией... Всех благ Никите и его семье!
+3
0
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Медведь (тот самый)
Мдауж. Никите всего хорошего в любом случае, и желаем разрешения ситуации (что бы там не было) и возвращения. И без этого напрашивался игрок на SF у них для глубины ротации, желательно атлетичный американец ...Теперь то уж точно надо шевелиться.
+2
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Vagner01
Никита удачи! Ждём тебя обратно!
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