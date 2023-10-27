Московский ЦСКА объявил о том, что капитан команды приостанавливает игровую карьеру по личным причинам.

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты.

Капитаном нашей команды назначен , со-капитаном – », – говорится на сайте армейцев.

В новом сезоне Лиги ВТБ 37-летний Курбанов принял участие в 4 матчах, набирая 3,7 очка за игру.

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