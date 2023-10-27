Кристоф Гальтье: «Роналду по-прежнему лучший игрок в мире»
Кристоф Гальтье назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.
«Аль-Наср» 24 октября обыграл «Аль-Духайль», который тренирует Гальтье, в азиатской Лиге чемпионов – 4:3. Роналду сделал дубль.
«Когда сталкиваешься с Роналду, мало что можно сделать. Он забил два прекрасных гола. У меня нет слов, чтобы описать его.
То, что он сделал, невероятно для 38-летнего человека. Он по-прежнему лучший игрок в мире», – сказал Гальтье.
Напомним, Гальтье ранее тренировал «ПСЖ», где выступал Лионель Месси.
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Попытка на себя переписать гол товарища по команде и тд.
Безупречное отношение к делу)
Он чудеса творил сидя на лавке из за травмы?)))
Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Акунья, Де Поль, Энцо, Маккалистер, Альварес, Месси, Монтиель.
Можно узнать какую историю творил Ди Мария, где и как, если он не выходил на поле?)))
Хотел поиздеваться) но ладно, уж не буду)
Типичная логика глориков аргентинского ̶к̶у̶д̶е̶с̶н̶и̶к̶а̶ пенальтиста🎈
и он работал в одном клубе с месси а не с роналду)
И для кого там Блаттер продливал голосование?)
Это видимо не подачка🤣
Я уже не говорю о смешном евро 2016, лоббированом платини, где у кринжа в 1/2 аж сам уэльс, а в группе 0 побед и выход с третьего места🤣
Дима джокер, спасибо ему, великий.
Но самый сложный путь Аргентина прошла без него и благодаря Месси.
Да и в финале именно Лео дважды вывел аргов вперед.
Они как могут ублажают свою главную звезду пустыни)
Даже недавний трофей аль насра в виде Кубка Мира вручили, видимо знают о комплексах роналду)
Там все должны хвалить лигу, что туда едут не за деньгами.
Там все должны хвалить кринжа, скоро скажет что Неймар лучший в истории Бразилии)
Контракт, не более.
Месси на тот момент 5 лет🤣
Видимо тогда уже, проводя КА раз в год, это подстроили под Лео🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣