Кристоф Гальтье: «Роналду по-прежнему лучший игрок в мире»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кристоф Гальтье Аль-Духайль Футбол

Кристоф Гальтье назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

«Аль-Наср» 24 октября обыграл «Аль-Духайль», который тренирует Гальтье, в азиатской Лиге чемпионов – 4:3. Роналду сделал дубль.

«Когда сталкиваешься с Роналду, мало что можно сделать. Он забил два прекрасных гола. У меня нет слов, чтобы описать его.

То, что он сделал, невероятно для 38-летнего человека. Он по-прежнему лучший игрок в мире», – сказал Гальтье.

Напомним, Гальтье ранее тренировал «ПСЖ», где выступал Лионель Месси.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

233 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
весёлый роджер
Кристоф Глоротье о Месси в мае 2023: «Лучший игрок в истории футбола, мне очень нравится его тренировать. Мы должны наслаждаться его игрой»
+164
-24
+140
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex8007
Ждём Климова и Ригобера в комментах 🤝
+110
-29
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dvin
Хах, забавно, что это говорит тренер, работавший с Месси) не припомню такого
+69
-23
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ Tollie
Комментарий скрыт
Ну так проявил же себя, 0+0 в плей офф на главном турнире в истории спорта за 20 лет, на глазах миллиардов.
Попытка на себя переписать гол товарища по команде и тд.
Безупречное отношение к делу)
+56
-24
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ весёлый роджер
Кристоф Глоротье о Месси в мае 2023: «Лучший игрок в истории футбола, мне очень нравится его тренировать. Мы должны наслаждаться его игрой»
Так его бы уничтожили глоры бчк и окружение Месси.
+68
-45
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
analitik73
И чего набросились на Галатье. Месси кроме Барселоны НИГДЕ в других клубах не блистал.
+53
-30
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ analitik73
Комментарий скрыт
А можно узнать о чудесах Ди Марии, когда Аргентина в 2022 проходила Мексику, Польшу, Австралию в 1/8, Голландию в 1/4, Хорватию в 1/2?)
Он чудеса творил сидя на лавке из за травмы?)))
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ analitik73
Комментарий скрыт
Вот смотрю основу Аргентины на группу и весь плей офф до финала.

Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Акунья, Де Поль, Энцо, Маккалистер, Альварес, Месси, Монтиель.

Можно узнать какую историю творил Ди Мария, где и как, если он не выходил на поле?)))
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udiekemen
Ответ Бьорн Дэли
У него сейчас контракт с саудитами. Там обязательно надо хвалить лигу, говорить что едут туда не из за денег. Хвалить главную звезду пустыни. Арабы понимают что надо роналду, даже недавний кубок аль насра сделали в виде Кубка Мира🤣 Четко просекли комплексы своей звезды лиги. Игроки говорят что поехали не из за денег, Галтье говорит что роналду лучший в мире. Ну всем все прнятно, контракт, не более)
Что ты несёшь 🤦🏻Контракт с Катаром) 10-летние Мессибои ))
Хотел поиздеваться) но ладно, уж не буду)
+34
-22
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S1rAlex
Ответ Alex8007
Ждём Климова и Ригобера в комментах 🤝
Заготовки про «0+0 в плей-офф ЧМ» уже готовы и заряжены в их школьных тетрадях! 😂
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ analitik73
И чего набросились на Галатье. Месси кроме Барселоны НИГДЕ в других клубах не блистал.
да ладно???)))))) Месси если что почти 20 лет был предан Барселоне, Перейдя вынуждены в Псж где трудно было адаптироваться, все равно стал вторым бомбардиром после Мбаппе, + Месси стал лучшим во Франции по системе гол+пас, перейдя в Интер майями в первых 6 матчах забил 9 мячей, 2 со штрафного, 4 вне предела штрафной, +за эти 6 матчей за Интер майями отдал 5 ассистов. За Аргентину вообще творит чудеса.
+42
-32
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Митрандир цвета хаки
Значит, всю дорогу когда работал в ПСЖ разрывался в облизывании между трио во всех интервью, говоря что имеет в распоряжении лучших игроков мира, а когда облагался и его выкинули включил обиженку и стал нести бредни🤣
по контракту должен был хвалить тех кого тренирует, а тут откровенно рассказал всю правду)
+24
-14
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ analitik73
Комментарий скрыт
все ясно болельщик Реала и поклонник роналду.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габи Жезус
Ответ Бьорн Дэли
Да сейчас его слова продиктованы контрактом с саудитами. Они как могут ублажают свою главную звезду пустыни) Даже недавний трофей аль насра в виде Кубка Мира вручили, видимо знают о комплексах роналду) Там все должны хвалить лигу, что туда едут не за деньгами. Там все должны хвалить кринжа, скоро скажет что Неймар лучший в истории Бразилии) Контракт, не более.
Ну да, а когда Месси хвалил тренируя ПСЖ - это не контракт

Типичная логика глориков аргентинского ̶к̶у̶д̶е̶с̶н̶и̶к̶а̶ пенальтиста🎈
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Ждем статистику и сарказм от фанов двух великих игроков современности
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
m1t9
Ответ Бьорн Дэли
Да сейчас его слова продиктованы контрактом с саудитами. Они как могут ублажают свою главную звезду пустыни) Даже недавний трофей аль насра в виде Кубка Мира вручили, видимо знают о комплексах роналду) Там все должны хвалить лигу, что туда едут не за деньгами. Там все должны хвалить кринжа, скоро скажет что Неймар лучший в истории Бразилии) Контракт, не более.
если что он тренирует катарский клуб а не саудовский.
и он работал в одном клубе с месси а не с роналду)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
Но как недоразумение могло получить ЗМ в 2013 с 0 трофеев, не расскажешь?)
И для кого там Блаттер продливал голосование?)
Это видимо не подачка🤣
Я уже не говорю о смешном евро 2016, лоббированом платини, где у кринжа в 1/2 аж сам уэльс, а в группе 0 побед и выход с третьего места🤣
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ Михаил Сергеевич
Комментарий удален модератором
Ну 18.12.2022 для психики фанатов роналду стало фатальным, но иногда даже в таком состоянии надо в факты заглядывать)
Дима джокер, спасибо ему, великий.
Но самый сложный путь Аргентина прошла без него и благодаря Месси.
Да и в финале именно Лео дважды вывел аргов вперед.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ весёлый роджер
Кристоф Глоротье о Месси в мае 2023: «Лучший игрок в истории футбола, мне очень нравится его тренировать. Мы должны наслаждаться его игрой»
Да сейчас его слова продиктованы контрактом с саудитами.
Они как могут ублажают свою главную звезду пустыни)
Даже недавний трофей аль насра в виде Кубка Мира вручили, видимо знают о комплексах роналду)
Там все должны хвалить лигу, что туда едут не за деньгами.
Там все должны хвалить кринжа, скоро скажет что Неймар лучший в истории Бразилии)
Контракт, не более.
+48
-44
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ JENNINGS
Когда закончился контракт с «ПСЖ» и в целом больше не тренируешь Месси)
И когда начался контракт с саудитами при которых все должны хвалить лигу говорить что едут туда не из за денег и отвешивать комплименты главной звезде пустыни.
+17
-13
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ Anton Abaturov
до 2018 был. Справедливости ради стоит заметить, что потом в силу возраста сдал и эпоха его подошла к концу. И заметить нужно главное: ЗМ ему по приколу как стероидного аргентинцу не давали, Негрейро для него титулы не закупал и ФИФА ЧМ не дарили. И ЧЕ в отличие от КА для гормона, каждый год не разыгрывали
А еще Батистута выиграл КА в 1992 и 1994.
Месси на тот момент 5 лет🤣
Видимо тогда уже, проводя КА раз в год, это подстроили под Лео🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Пенальтьевич
Но есть нюанс...в Арабском мире
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
Ответ Anton Abaturov
сказал фан стероидного)
понимаю боль)))) гений Месси чемпион мира и скоро получит 8 й золотой мяч
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Федорович
Глубже уже нельзя:)))
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fedosss08
Ответ Tollie
Комментарий скрыт
Ну нормально же начал, вот надо было последний абзац написать)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий