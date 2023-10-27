Кристоф Гальтье назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

« » 24 октября обыграл « », который тренирует Гальтье, в азиатской чемпионов – 4:3. сделал дубль.

«Когда сталкиваешься с Роналду, мало что можно сделать. Он забил два прекрасных гола. У меня нет слов, чтобы описать его.

То, что он сделал, невероятно для 38-летнего человека. Он по-прежнему лучший игрок в мире», – сказал Гальтье.

Напомним, ранее тренировал «ПСЖ», где выступал Лионель Месси.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!