Золотые медали Игр дружбы сделают из чистого золота.

Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

– Ранее Умар Кремлев выступал с инициативой сделать медали Игр дружбы из чистого золота, чтобы они были круче олимпийских. Как к этому относится оргкомитет?

– Так мы и намерены сделать. Есть намерение сделать золотые медали из чистого золота, – сказал Сорокин.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.