Золотые медали Игр дружбы сделают из чистого золота

Теги Умар Кремлев Игры дружбы Алексей Сорокин Легкая атлетика

Золотые медали Игр дружбы сделают из чистого золота.

Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

– Ранее Умар Кремлев выступал с инициативой сделать медали Игр дружбы из чистого золота, чтобы они были круче олимпийских. Как к этому относится оргкомитет?

– Так мы и намерены сделать. Есть намерение сделать золотые медали из чистого золота, – сказал Сорокин.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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44 комментария

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Назар Игорь
Инкрустировать бриллиантами, на каждую медаль 1кг. весом по десятку бриллиантов карат по 10. Знай наших! Чтобы наши враги лопнули от злости.
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Atsuktuvas
Жаль, что нельзя делать мозги и выдавать их в качестве гуманитарной помощи...
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Andrey A
Я даже знаю одного паренька, из одной кавказской республики, которому наверняка вручат две сразу! а то он уже целые сутки как ничем не награждался!
+39
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Биомеханоид
Медали дорогие, понты дешёвые
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Андрей Балабаев
Ну а хрен ли? Денег же в стране навалом и все проблемы решены)
+18
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IrbIS
любой каприз за ваши деньги, дорогие россияне,
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Vladimir Zinkov
Ответ Назар Игорь
Инкрустировать бриллиантами, на каждую медаль 1кг. весом по десятку бриллиантов карат по 10. Знай наших! Чтобы наши враги лопнули от злости.
Наши враги такие жадные, что примут участие в Играх дружбы и заберут все медальки, тем самым вывезут часть ЗВР из страны
+10
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Ковид 07.10.52
Пир во время чумы заказывали?
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Роман
меряются чл...ми
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Старый Сухи
Пыжатся, пыжатся, а все без толку. Только народ смешат и раздражают.
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Anneta28
Сделайте уж сразу весом килограмма по два )))
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Gonzo754
Ответ dimitrii63
не похож ты на жертву
А где я просил себе? Соберись уже
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Gonzo754
Ответ dimitrii63
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Лучше жертвам
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RomanKan
У мамы пенсия 130 евро. А со мной работает немец у которого жена тоже была учителем получает 1500 евро. Вот бы удивили запад если бы подняли своим пенсионерам пенсии в два раза хотя бы. Мы лучше простором лыжную базу в тропиках и казино в поле и с белорусами свою «олимпиаду». Показуха
+3
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Pavelaznaurov
А это было уже——когда Слуцкая завоевала серебряную медаль олимпийский игр,по приезду в Россию ей вручили золотую очень тяжелую медаль…
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Bamm94
Что ещё сильнее продемонстрирует контраст между ценностью за завоевание медали и просто физической ценой золота с Олимпиадой
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Михаил Никитов
Россия щедрая душа
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GeorgeCostensa
Ответ Андрей Балабаев
Ну а хрен ли? Денег же в стране навалом и все проблемы решены)
как оказалось, не только денег, но и золота тоже навалом
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Katya Andreychuk
Похоже на попил. Там килограммы золота на это уйдут.
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Adjusted
Ответ RomanKan
У мамы пенсия 130 евро. А со мной работает немец у которого жена тоже была учителем получает 1500 евро. Вот бы удивили запад если бы подняли своим пенсионерам пенсии в два раза хотя бы. Мы лучше простором лыжную базу в тропиках и казино в поле и с белорусами свою «олимпиаду». Показуха
Удиви своего немца, скажи ему сколько мама твоя платит евро коммунальных платежей и за вызов сантехника.
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FNT
Так цепи надо делать толщиной с руку, а не какие-то там медальки. В толстенной цепи статус. Сразу станут круче олимпийских! Там же только в этом дело. В количестве золота, больше ни в чем.
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Bobby Clarke
Ответ Adjusted
Удиви своего немца, скажи ему сколько мама твоя платит евро коммунальных платежей и за вызов сантехника.
В фавелах и бантустанах вообще коммуналку не платят. Будем им завидовать?
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GMF
Золотые медали Игр дружбы сделают из чисто конкретного золота. 🤟
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DiZ0893
Как на че по фигурному катанию(реальность), по документам 1 кг 999 пробы😏
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Silky Mitts
А ещё нужно каждому золотому медалисту давать по именному пистолету Стечкина.
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