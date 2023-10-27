Акинфеев о ЧМ-2014: «Сошел бы с ума в Кащенко, если бы не отпустил. Пропустив от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2014 Футбол

Игорь Акинфеев назвал ЧМ-2014 самым тяжелым моментом в карьере.

«Самый тяжелый момент карьеры – чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий.

Обычно я все отпускаю за два-три дня, но после Бразилии это длилось чуть дольше. Я месяц старался не появляться на улице в людных местах. Знал, что нужно больше психологически работать.

В такие моменты лучшее место – это база. Там легче. Потому что партнеры прекрасно понимают, что такое ошибка. Они знают, что творится в голове. Мы единомышленники. Можем сесть и поговорить. Можем посмеяться. И ситуация уходит. Хотя понятно, что человек всегда запоминает плохое. Хорошее, к сожалению, держится в голове намного меньше. 

Подчеркиваю: ошибаются все. И это нормально. Но важно вставать с колен и щелкнуть по носу тем, кто занимался травлей. Не на того напали.  

В тот момент жена и родители были рядом, но мне, наверное, и не нужна была помощь. Я обязательно должен пропустить ситуацию через себя, переосмыслить, а уже затем потихоньку со всеми разговаривать.

За два месяца до Бразилии у меня родился сын, поэтому я не имел права раскисать. Я живу ради семьи. И ради нее поднимаюсь после неудач. Сознательно не несу домой негатив, но мы не затрагиваем футбол. Даже дети уже знают, что мне нужно время, чтобы отойти. 

Я не люблю, когда меня жалеют. Не вижу в этом никакого смысла. Если я намеренно попрошу помощи или помощи попросят у меня – совершенно другое дело. В остальном жалость – это всего лишь слова. За них не зацепиться.

Поэтому близкие могут мне позвонить, я пообщаюсь, но они знают, что лучше меня не трогать. Пусть прозвучит грубо, но нельзя превращаться в размазню. И самому будет противно, и родные разочаруются. Наоборот, нужно стать для них примером. Показывать, что с любой неудачей можно бороться.

Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко. И закончил с футболом. Но я вернулся: в сезоне-2015/16 стал чемпионом с ЦСКА, а в 2018-м прошел путь до четвертьфинала чемпионата мира со сборной», – рассказал вратарь ЦСКА в интервью Sports.ru.

«Ошибайтесь – это нормально». Открытое письмо Игоря Акинфеева

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118 комментариев

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riverman1980
Так в Бразилии была чудовищная ошибка с Кореей и потом еще привоз с Алжиром. Общественная обструкция была не на пустом месте.
+203
-70
+133
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Carvalho777
Ответ riverman1980
Так в Бразилии была чудовищная ошибка с Кореей и потом еще привоз с Алжиром. Общественная обструкция была не на пустом месте.
Так он и не говорит, что критика была на пустом месте.
+129
-5
+124
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Darth_Malice
Ответ majestic1980
Расскажите Акинфееву кто-нибудь про Лориуса Кариуса
который поплыл и закончился как футболист?
+74
-2
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Большой Сэми
Ответ riverman1980
Так в Бразилии была чудовищная ошибка с Кореей и потом еще привоз с Алжиром. Общественная обструкция была не на пустом месте.
а Игорь разве говорит, что критика была на пустом месте?
Здесь речь о том как справляться с ошибками и возвращаться сильнее после критики.
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Бродяга-симпатяга
Ну тот турнир Акинфеев конечно провалил. Помимо Кореи был еще и вратарский голешник от Алжира, собственно эти два гола и отправили нас домой после группового турнира. Правда через два года на евро-16 Игорек исправился, на фоне общей говноигры сборной которую типа тренировал аналитег Леня, вратарь был единственным светлым пятном
+62
-9
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Кирилл
Ответ riverman1980
Так в Бразилии была чудовищная ошибка с Кореей и потом еще привоз с Алжиром. Общественная обструкция была не на пустом месте.
А почему никто не винит Комбарова, который просто проспал Сулимани и дал ему выпрыгнуть без всякой борьбы ?
+61
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alexandr_rudolfovich
Гол от Кореи, да бабочка.А великие нападающие почему не забили ?А то вратарь не имеет права на ошибку, а полевые игроки с трёх метров не могут в ворота попасть, это нормально для них
+45
-7
+38
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Кирилл
Игорь выбрал очень правильный подход: проблемы "на работе" остаются там, а в семью их нести не надо.

Поэтому у него такая семья, судя по разным видео и влогам на ЦСКА ТВ )
+35
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Vadim Medvedev
Ответ Александр Никитин
да игорнян оставил сборную без плей офф на том чем то мыши в руках то указка в глазах
2 гола в трёх матчах забили - игорян оставил, точно.
+28
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Grateskdurun
Ответ Александр Никитин
да игорнян оставил сборную без плей офф на том чем то мыши в руках то указка в глазах
вполне могли бороться с германией в том году, согласен.
+14
-2
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Step_up
После Кореи был Алжир. И потому всё усложнилось. Это была не одна ошибка
+20
-9
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Darth_Malice
Ответ majestic1980
Который стал виновником проигрыша команды в финале главного еврокубкового турнира и психологически сломался
ну, т.е поплыл и формально закончил с футболом, потому что на сколько-то удовлетворительный уровень так и не вернулся. не у всех есть психологическая стойкость. Акинфеев не гений футбола, у него были косяки, и немало. но одного точно не отнять - он это прорабатывал и всегда играл дальше, защищал ворота, помогал команде. тезис, что ошибаются все, а важно то, как ты на них реагируешь - в целом верный, не только в спорте, а вообще в жизни
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mehmet scholl
За «оставленную» ногу с Испанией Игорю все всё простили.
Кроме ультра-звезданутых фанатов Спартака. Но на этих обижаться нельзя, они конечные
+18
-10
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Darth_Malice
Ответ riverman1980
Так в Бразилии была чудовищная ошибка с Кореей и потом еще привоз с Алжиром. Общественная обструкция была не на пустом месте.
так он вроде и не говорит, что макали несправедливо. ошибка была, он признал
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#SharkTeam
Не так уж его и хаяли, если сравнить с другими, например Филимоновым. Кони так его чуть ли не с Яшиным сравнивают
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werowolf-gears
Ответ Dmitry Belikov
Акинфеев тогда пал жертвой собственной незаменимости: тренеры сборной даже не рассматривали других вратарей, а возникающая самоуверенность никогда не доводит до добра - футбол этого не прощает.
Не фанат Акинфеева - скорее даже наоборот, но на Евро -12 играл Малафеев и сыграл по сути на том же уровне что и Игорек в Бразилии. Поэтому незаменимость Акинфеева следствие полной бездарности конкурентов
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Arthur Nowack
Ответ Бродяга-симпатяга
Ну тот турнир Акинфеев конечно провалил. Помимо Кореи был еще и вратарский голешник от Алжира, собственно эти два гола и отправили нас домой после группового турнира. Правда через два года на евро-16 Игорек исправился, на фоне общей говноигры сборной которую типа тренировал аналитег Леня, вратарь был единственным светлым пятном
А может нас домой отправили всего два забитых мяча? Проиграла вся команда.
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Ненавидящий2.0
Как же хорошо, что Игорь не сломался психологически как Саша Филимонов, которого так затравили за тот гол, совсем забыв как он выручал до этого злополучного момента в его карьере.
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Diyas
Ответ alexandr_rudolfovich
Гол от Кореи, да бабочка.А великие нападающие почему не забили ?А то вратарь не имеет права на ошибку, а полевые игроки с трёх метров не могут в ворота попасть, это нормально для них
после пропущенного гола стали играть, до этого катали хрен пойми что.
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Diyas
Ответ Бродяга-симпатяга
Ну тот турнир Акинфеев конечно провалил. Помимо Кореи был еще и вратарский голешник от Алжира, собственно эти два гола и отправили нас домой после группового турнира. Правда через два года на евро-16 Игорек исправился, на фоне общей говноигры сборной которую типа тренировал аналитег Леня, вратарь был единственным светлым пятном
Нельзя сказать что только из за вратаря не вышли из группы, вся командная игра была тем еще говнищем, Капелло конечно умеет ставить унылый футбол.
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Shuller18
Ответ Кирилл
Так Сулимани еще в моменте начала подачи, когда Игорь был в воротах, отклеился от Комбарова, который просто остался вкопанный когда еще Игорь был в воротах. Вина Игоря в том, что он не сыграл на выходе - я и не отрицаю этого. Но почему Сулимани бил абсолютно без помех со стороны защитников - это вопрос.
Там еще Козлов на ровном месте привёз опасный штрафной вблизи ворот. Если доходят до того, что в ляпе Филимонова обвиняют Смертина, совершившего тактический фол где-то в километре от рамки, то как не винить потерявшего на ровном месте мяч Козлова возле своей штрафной, что потом пришлось нарушать на жёлтую?
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Футбол, хоккей итд
Думаю после домашнего ЧМ, Игорь прошёл путь очищения) от прошлых ошибок. ЧМ-18 показал, что Акинфеев - вратарь номер 1 в России.☝️
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Darth_Malice
Ответ majestic1980
Тут не спорю, но зачем тогда говорить о давлении? Справился молодец, не акцентируй внимание. А то получается он молодец несмотря на то что болельщик плохой. А болельщик не плохой и не хороший, он такой какой есть
наоборот, об этом надо говорить. что ошибка - это не конец карьеры. что надо идти дальше и работать дальше
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Vadim Medvedev
Ответ riverman1980
Италия забивая по голу за игру в 2006 ЧМ выиграла.
италия-2006 забила в группе 5, это в 2,5 раза больше двух, мой маленький врунишка
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*MVP*
Ответ riverman1980
Так в Бразилии была чудовищная ошибка с Кореей и потом еще привоз с Алжиром. Общественная обструкция была не на пустом месте.
ты слова Игоря вообще читал? о чем твой коммент?
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