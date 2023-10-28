«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик – Романкевич, Чурчаев и Галимов подрались вничью и другие бои

Теги Иван Емельяненко Вячеслав Дацик Вячеслав Василевский Максим Федоров Бойцовский клуб РЕН ТВ Шовхал Чурчаев Шамиль Галимов Петр Романкевич Бокс/MMA/UFC

27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого подерутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Петр Романкевич.

Другие бои турнира:

Прямая трансляция турнира начнется на канале РЕН ТВ в 23:00 по мск.

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28 комментариев

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serdar cherkezov
галимову сразу замену ищите, чурчаев все равно не выйдет
+32
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serdar cherkezov
или же будет с анонсером лоб в лоб: ТЫ ПРИЕХАЛ?! ДА Я ПРИЕХАЛ!!!!
+19
-3
+16
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Вася Енотов
Ответ serdar cherkezov
галимову сразу замену ищите, чурчаев все равно не выйдет
Скажет об Косту руку травмировал?
+11
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+11
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Andrey Ivanov
Ответ Артем Иванов
почему так поздно показывают. это для европейского зрителя?
Для Американского рынка,вдруг там ppv купят 🤣🤣🤣
+4
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Джони Две Куртки
Василевский столько пропустил, что бедолага в третьим раунде забыл, что дерётся по правилам бокса)))
+2
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Drob003
Лютый позор. Галимов в открытую отдал бой. При желании мог перемолоть Чурчаева, но деньги важнее.
+3
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Juninho P.
за Галимова
+3
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Dendydo
Пушка
+1
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Алексей Алексеев
Ответ Drob003
Лютый позор. Галимов в открытую отдал бой. При желании мог перемолоть Чурчаева, но деньги важнее.
кто! этот карлик?мог перемолоть?да спасибо Рен-ТВ,ничью ему сделали,Чурчаев в 2 раза больше его,как он жалел его бить даже видно было
+1
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Джони Две Куртки
странное извращение какое то у рент ТВ. в клетке и в боксёрских перчатках)
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Drob003
В БетСити ничья на поединок Галимов-Чурчаев открывалась кэфом 26, за час до поединка упала до 10. Кто то что то явно знал😏😏😏🤔🤔🤔 на Хрюнов ТВ
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serdar cherkezov
Ответ Вася Енотов
Скажет об Косту руку травмировал?
как вариант))))
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Просто Космос
Ответ Вася Енотов
Скажет об Косту руку травмировал?
Челюсть скорее
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los merengues
Ответ Алексей Алексеев
кто! этот карлик?мог перемолоть?да спасибо Рен-ТВ,ничью ему сделали,Чурчаев в 2 раза больше его,как он жалел его бить даже видно было
Ильяс, откуда у тебя телефон в сизо?
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Lynx.DP
Ответ Drob003
Лютый позор. Галимов в открытую отдал бой. При желании мог перемолоть Чурчаева, но деньги важнее.
Это худший вечер так сказать «единоборств». На столько результаты проплачены букмекерсками конторами. Галимов видно бой сдавал, никогда его таким не видел пассивным, ну и все решения судей просто цирк. Что первый бой, что этот.
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Рамазан Магомедов
Ответ Джони Две Куртки
странное извращение какое то у рент ТВ. в клетке и в боксёрских перчатках)
Решили перестраховаться, дабы случайного нокдауна не случилось..
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los merengues
Ответ Andrey Ivanov
Для Американского рынка,вдруг там ppv купят 🤣🤣🤣
Джо Роган ведет стрим нелегальный на всю Америку.
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Lynx.DP
Ответ Drob003
В БетСити ничья на поединок Галимов-Чурчаев открывалась кэфом 26, за час до поединка упала до 10. Кто то что то явно знал😏😏😏🤔🤔🤔 на Хрюнов ТВ
На винлайне ничья вообще не была открыта.
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Мишаня Кашников
Ответ serdar cherkezov
или же будет с анонсером лоб в лоб: ТЫ ПРИЕХАЛ?! ДА Я ПРИЕХАЛ!!!!
🤣
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Drob003
То, что все бои подставные, это понятно. Обидно другое. Зачем этого клоуна Хрюнова называют легендарным промоутером? И второе, зачем этот цирк ставить на 12 ночи. Ну можно ведь и пораньше, часиков на 8. Настолько открытое не уважение к единоборствам и к настоящим болельщикам единоборств, что вместо эмоционального зрелища почему-то получается рвотный рефлекс 💩💩💩
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Вячеслав Лобачев
Макс ВДВ вперёд 🔥
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Мяти
Кто все эти люди?
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Артем Иванов
почему так поздно показывают. это для европейского зрителя?
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Sobachkin
А потом Фьюри и Нганну
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