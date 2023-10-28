«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик – Романкевич, Чурчаев и Галимов подрались вничью и другие бои

27 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого подерутся тяжеловесы и Петр Романкевич.

Другие бои турнира:

(10-3-1) и Шамиль Галимов (10-0-1) подрались вничью (29-28, 28-29, 28-28);

(37-9) победил Максима Федорова (7-1) единогласным решением судей;

(2-0) победил Юрия Рябого (12-14) раздельным решением судей (26-24, 24-26, 28-22).

Прямая трансляция турнира начнется на канале РЕН ТВ в 23:00 по мск.

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