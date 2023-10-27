Вена (ATP). Синнер играет с Тиафу, Медведев обыграл Хачанова, Рублев, Циципас вышли в полуфинал
Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале в Вене.
Андрей Рублев прошел Александра Зверева.
Сетка турнира здесь.
Erste Bank Open
Вена, Австрия
23 – 29 октября 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 409 835 евро
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 27 октября, 15.10
- Дата проведения
- 27 октября, 17.50
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00
- Дата проведения
- 27 октября, 22.50
Ему бы еще потолок повыше - сможет и ТБШ забрать
Сашок в принципе неплохо выглядит
Браво Андрей!
Саня, спасибо за игру.
Ай, какие обнимашки...друззззя.
Всех болеющих!
Саняяя!!!!
Большой,большой удачи в следующем круге.
Карену, спасибо.
Сорвался БП... вот и отличие Карена от Дани )))
А ещё в начале сезона здесь потешались над его 2й подачей
Вона как оно
Пусть поскорее закончится