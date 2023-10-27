Вена (ATP). Синнер играет с Тиафу, Медведев обыграл Хачанова, Рублев, Циципас вышли в полуфинал

Теги результаты ATP Erste Bank Open Теннис

Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале в Вене.

Андрей Рублев прошел Александра Зверева.

Сетка турнира здесь.

Erste Bank Open

Вена, Австрия

23 – 29 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 409 835 евро

Открытые корты, хард

1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) Карен Хачанов (Россия)
6:3|3:6|6:3
Дата проведения
27 октября, 15.10
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Борна Гойо (Хорватия)
7:6|7:5
Дата проведения
27 октября, 17.50
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Александр Зверев (Германия)
6:1|6:7|6:3
Дата проведения
27 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Фрэнсис Тиафу (США)
6:3|6:4
Дата проведения
27 октября, 22.50
Онлайн матча

180 комментариев

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ProLL
Феноменальный уровень игры от Андрея сегодня. Один из лучших его матчей в карьере. И 3 сет, как по учебнику начал - не психанул после обидно проигранного второго, а, наоборот, поддавил выплеснувшего эмоции соперника и заработал преимущество. На каждом бп хорошо подавал и, в общем то, не давал шанса Звереву. Надеюсь, до завтра полностью восстановится, против Синнера неудобно играть Андрею, тот с превеликим удовольствием будет играть с Андреем в темповые перестрелки на задней линии. Ну вот и посмотрим, что Андрей придумает.
+32
0
+32
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Doctor_Who
Рублик конечно пиковый в последнее время, в 8 последних матчах 7 раз выиграл в двух сетах, сегодня ни одного брейка не дает. Если с Синнером встретится в полуфинале, может дать бой. Неудобный соперник для него, личка 2:3, но обе победы на снятиях.
+17
0
+17
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Leo Bonart
До чего стало приятно смотреть на Хачанова: показывает характер, мастерство, силу и тактическую грамотность
Ему бы еще потолок повыше - сможет и ТБШ забрать
+19
-2
+17
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бизе
Последние два турнира очень высокий уровень демонстрирует Андрей , прямо радует , заметно прибавил в игре , хотя после поражения от Умбера как только его не критиковали .
+16
0
+16
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Док Аксель
Дожал таки Рублёв Зверева в третьем сете. Андрея с победой и выходом в полуфинал.
+14
0
+14
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Leo Bonart
Ответ Nikolay Stavrogin
Вот сейчас первые 2 розыгрыша нового сета, лупит с фх будь здоров. А третий начался ватокат с фх и проиграл. А если бы в матчах с Медом он строил матчи на доминировании с фх, я думаю у него хорошие шансы были, Мед часто испытывает проблемы с такими игроками. Но он все время скатывается в ватокат на задней и закономерно проигрывает Меду
С Медведевым многие скатываются в невыгодный для себя теннис, все-таки Даниил - топ-1 спойлер в туре, умеющий выбесить любого соперника
+16
-2
+14
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paty5
Хороший теннис! Повезло тем, кто не бросил смотреть после первого сета. Андрей - молодец! На тоненького, но сохранил в концовке преимущество
+13
0
+13
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OnlyDendy
Шурик 3 из 4 последних проигрышей получил от россиян: Медведев-Сафиуллин-Рублёв
+13
0
+13
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Leo Bonart
Жаль, конечно, что Карен с Даней играют так рано: уровень тенниса обоих делает претендентами на финал
+14
-1
+13
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billy_pilgrim
Вот это матч, накал просто потрясающий! Респектище обоим за такой спектакль! Рублик умница, показал запредельный уровень игры сегодня... было бы обидно опять упустить в равной концовке, но всё-таки додавил в итоге. 👏
+13
0
+13
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Nikolay Stavrogin
Нормально Зверь вцепился в глотку, но Андрюха все отыгрывает и отыгрывает
+11
0
+11
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goga70
Андрея с победой!!! Хороший матч!
+11
0
+11
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Nikolay Stavrogin
Последний гейм был огонь от обоих
+11
0
+11
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ProLL
Да уж, правильно Фриц сказал, теннис жесток - Рублёв 2 сета играл на высочайшем уровне, однозначно выдаёт один из лучших матчей в карьере пока, но проиграл пару важных очков и 2 сет уплыл.
+10
0
+10
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S.Graf
Но счёт как-то совсем не по игре
Сашок в принципе неплохо выглядит
+9
-1
+8
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OnlyDendy
Огонь гейм!

Браво Андрей!
+8
0
+8
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grand_maman
С победой Рыженький. Проявил характер !!!
Саня, спасибо за игру.
Ай, какие обнимашки...друззззя.

Всех болеющих!
Саняяя!!!!
+9
-2
+7
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sammuilson
уфффф, спасиб дорогой, потрепал нервы конечно в конце, в обычном режиме сегодня переигрывал Александра, но как и предполагал в начале игры, основной соперник у Андрюхи был "невынужденные". Теперь идем болеть за Сашку Шевченко!!!
+6
0
+6
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Aporte14
Отличный матч!
+6
0
+6
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grand_maman
Даню с победой !
Большой,большой удачи в следующем круге.

Карену, спасибо.
Сорвался БП... вот и отличие Карена от Дани )))
+10
-4
+6
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закрыт по беспределу
Андрюша молодец
+6
0
+6
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Док Аксель
Хорошо Даня разводит по углам и пробивает по месту.
+8
-2
+6
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ProLL
Карен очень хорош, Даня тоже неплох, но видна уже усталость, все же он очень много играл в этом сезоне. Вообще, я не думаю, что ему нужно убиваться на этом турнире перед Парижем, а то может получиться, как в прошлом году, когда все силы в Вене отдал, а в Париже проиграл в первом круге.
+8
-2
+6
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S.Graf
Фактически, на вторых подачах взял гейм Рублик
А ещё в начале сезона здесь потешались над его 2й подачей
Вона как оно
+8
-2
+6
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S.Graf
Гадский матч Даня-Карен. Подлючий жребий
Пусть поскорее закончится
+9
-4
+5
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