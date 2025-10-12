Федерация футбола Косова пожалуется в УЕФА из-за скандирований сербов «Косово – это Сербия» во время матча: «Поздравляем Албанию с заслуженной победой»

Футбольная федерация Косова осудила политические заявления сербских болельщиков.

Сборная Сербии уступила дома команде Албании в матче отбора ЧМ-2026 (0:1).

Во время матча фанаты хозяев скандировали «Косово – это Сербия».

«Футбольная федерация Косова решительно осуждает выкрики против Косово и провокационные сообщения на трибунах стадиона в Лесковце, где был поднят сербский флаг, наложенный на карту Косова, во время матча между Сербией и Албанией.

К сожалению, подобные сцены – не новость для сербских стадионов, где разжигание ненависти и оскорбительные послания в адрес соседних государств продолжают повторяться без должного наказания. Футбольная федерация Косова считает, что такие действия противоречат духу спорта, принципам уважения и ценностям, которые представляют УЕФА и ФИФА.

В связи с этим Футбольная федерация Косова направит ноту протеста в УЕФА, требуя принять четкие и строгие меры против Футбольного союза Сербии за эти повторяющиеся акты, которые наносят ущерб имиджу футбола и подрывают принципы, провозглашенные УЕФА и ФИФА.

Одновременно Футбольная федерация Косова поздравляет сборную Албании с заслуженной победой со счетом 1:0 над Сербией – победой, отражающей характер, преданность и силу албанского футбола.

Футбольная федерация Косова заявляет, что будет и впредь с достоинством отстаивать ценности спорта, уважения и равенства между народами, добиваясь того, чтобы каждое футбольное поле в Европе было местом игры, а не ненависти», – говорится в заявлении организации.