Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны»
Роналдо объяснил, почему Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».
«Месси сделал нечто особенное на ЧМ-2022. Это напомнило мне походы [за титулом] Пеле и Марадоны.
«Золотой мяч» должны отдать ему, несомненно», – сказал Роналдо, игравший за «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и сборную Бразилии.
Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 30 октября.
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Португалия обязана выигрывать у сильной сборной Уругвая для сохранения шансов на выход в плей-офф. Во время игры ни одна команда не может склонить чашу весов в свою сторону. До того момента, как Роналду великолепным дальним ударом выводит португальцев вперёд!
В третьем матче Португалия побеждает Южную Корею и выходит в 1/8 на Швейцарию. В этом матче снова в своем фирменном стиле забивает Криштиану, открывая счёт. Португалия идёт дальше.
Матч с Марокко выдался очень сложным, африканцы великолепны в защите на ЧМ. Но Роналду делает невероятное: феноменальной передачей не глядя разрезал всю оборону соперника - голевая-шедевр! Затем Роналду забивает с одиннадцатиметрового. Марокканцы отыгрывают оба мяча в концовке игры, но все же проигрывают по пенальти.
В полуфинале с Францией Роналду помимо гола с пенальти совершает сумасшедший сольный проход против лучшего защитника команды соперника и выдает голевую передачу. 3-0 и Португалия в финале чемпионата мира!
Финал против Аргентины. Несмотря на хет-трик Лео Месси, Португальцы во многом благодаря невероятной игре своего лидера Криштиану, сделавшего дубль, побеждают в финале по пенальти.
Португалия - чемпион мира!
Роналду, получив ПЯТЬ наград лучшему игроку матча, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи, становится лучшим игроком турнира!
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Кришноботы, руки на стол. Это лишь фантазия на тему "а что, если".
Теперь давайте честно. Если бы Роналду действительно прошел такой путь и ТАК выиграл Чемпионат Мира, то его фанаты бы из кожи вон лезли, доказывая, что он достоин ЗМ, и что Холанд даже близко не стоит рядом с их идолом и его победой на важнейшем турнире в футболе. Пиар был бы такой, что на спортс.ру бы ежедневно появлялась статья, почему Криштиану и его дуга достойны ЗМ. Все, кто хейтит Месси сейчас, они бы даже в новостях о фигурном катании писали о том, как Роналду заслужил ЗМ.
Но нет, это был чемпионат мира Месси. Это был последний танец величайшего в истории.
Так что просто примите, что Лео получит свой восьмой заслуженный золотой мяч и уйдет в бесконечность, как настоящая легенда.
Пеле - 4+6 на ЧМ-1970, МВП турнира
Марадона - 5+5 на ЧМ-1986, МВП турнира
Месси - 7+3 на ЧМ-2022, МВП турнира
А Месси как бриллиант , блистал на этом турнире .
Если зм не отдать после этого Месси, это был преступлением футбола в истории футбола.
Месси и только Месси
Месси триумфально выиграл величайший турнир в истории спорта.
8 ЗМ его, без вариантов для других.
В истории навсегда только Месси, Пеле и Марадона.
Любителям клубники пора смириться.