Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Роналдо Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Роналдо объяснил, почему Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Месси сделал нечто особенное на ЧМ-2022. Это напомнило мне походы [за титулом] Пеле и Марадоны.

«Золотой мяч» должны отдать ему, несомненно», – сказал Роналдо, игравший за «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и сборную Бразилии.

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154 комментария

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Александр Зубков
Ответ Ovsyankin
Расслабьтесь, это другой Роналдо)
Нет другого Роналдо. Сами расслабляйтесь.
+241
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JURAVLI
В первом матче турнира Португалия сенсационно проигрывает Гане. Никто не верит в успех команды на ЧМ, фанаты смеются над беспомощным Роналду.
Португалия обязана выигрывать у сильной сборной Уругвая для сохранения шансов на выход в плей-офф. Во время игры ни одна команда не может склонить чашу весов в свою сторону. До того момента, как Роналду великолепным дальним ударом выводит португальцев вперёд!
В третьем матче Португалия побеждает Южную Корею и выходит в 1/8 на Швейцарию. В этом матче снова в своем фирменном стиле забивает Криштиану, открывая счёт. Португалия идёт дальше.

Матч с Марокко выдался очень сложным, африканцы великолепны в защите на ЧМ. Но Роналду делает невероятное: феноменальной передачей не глядя разрезал всю оборону соперника - голевая-шедевр! Затем Роналду забивает с одиннадцатиметрового. Марокканцы отыгрывают оба мяча в концовке игры, но все же проигрывают по пенальти.

В полуфинале с Францией Роналду помимо гола с пенальти совершает сумасшедший сольный проход против лучшего защитника команды соперника и выдает голевую передачу. 3-0 и Португалия в финале чемпионата мира!

Финал против Аргентины. Несмотря на хет-трик Лео Месси, Португальцы во многом благодаря невероятной игре своего лидера Криштиану, сделавшего дубль, побеждают в финале по пенальти.

Португалия - чемпион мира!
Роналду, получив ПЯТЬ наград лучшему игроку матча, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи, становится лучшим игроком турнира!
---------
Кришноботы, руки на стол. Это лишь фантазия на тему "а что, если".

Теперь давайте честно. Если бы Роналду действительно прошел такой путь и ТАК выиграл Чемпионат Мира, то его фанаты бы из кожи вон лезли, доказывая, что он достоин ЗМ, и что Холанд даже близко не стоит рядом с их идолом и его победой на важнейшем турнире в футболе. Пиар был бы такой, что на спортс.ру бы ежедневно появлялась статья, почему Криштиану и его дуга достойны ЗМ. Все, кто хейтит Месси сейчас, они бы даже в новостях о фигурном катании писали о том, как Роналду заслужил ЗМ.

Но нет, это был чемпионат мира Месси. Это был последний танец величайшего в истории.

Так что просто примите, что Лео получит свой восьмой заслуженный золотой мяч и уйдет в бесконечность, как настоящая легенда.
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Максим Кутузов
Роналдо здорового человека
+187
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Экспертное мнение
Криштиану не лучший даже среди Ronaldo, будем справедливы
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VERBLYUD
Так и есть. Месси, Пеле и Марадона - единственные игроки в истории, которые набирали 10 очков по Г+П на победном ЧМ:
Пеле - 4+6 на ЧМ-1970, МВП турнира
Марадона - 5+5 на ЧМ-1986, МВП турнира
Месси - 7+3 на ЧМ-2022, МВП турнира
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Илья Мурашов
Ответ JURAVLI
В первом матче турнира Португалия сенсационно проигрывает Гане. Никто не верит в успех команды на ЧМ, фанаты смеются над беспомощным Роналду. Португалия обязана выигрывать у сильной сборной Уругвая для сохранения шансов на выход в плей-офф. Во время игры ни одна команда не может склонить чашу весов в свою сторону. До того момента, как Роналду великолепным дальним ударом выводит португальцев вперёд! В третьем матче Португалия побеждает Южную Корею и выходит в 1/8 на Швейцарию. В этом матче снова в своем фирменном стиле забивает Криштиану, открывая счёт. Португалия идёт дальше. Матч с Марокко выдался очень сложным, африканцы великолепны в защите на ЧМ. Но Роналду делает невероятное: феноменальной передачей не глядя разрезал всю оборону соперника - голевая-шедевр! Затем Роналду забивает с одиннадцатиметрового. Марокканцы отыгрывают оба мяча в концовке игры, но все же проигрывают по пенальти. В полуфинале с Францией Роналду помимо гола с пенальти совершает сумасшедший сольный проход против лучшего защитника команды соперника и выдает голевую передачу. 3-0 и Португалия в финале чемпионата мира! Финал против Аргентины. Несмотря на хет-трик Лео Месси, Португальцы во многом благодаря невероятной игре своего лидера Криштиану, сделавшего дубль, побеждают в финале по пенальти. Португалия - чемпион мира! Роналду, получив ПЯТЬ наград лучшему игроку матча, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи, становится лучшим игроком турнира! --------- Кришноботы, руки на стол. Это лишь фантазия на тему "а что, если". Теперь давайте честно. Если бы Роналду действительно прошел такой путь и ТАК выиграл Чемпионат Мира, то его фанаты бы из кожи вон лезли, доказывая, что он достоин ЗМ, и что Холанд даже близко не стоит рядом с их идолом и его победой на важнейшем турнире в футболе. Пиар был бы такой, что на спортс.ру бы ежедневно появлялась статья, почему Криштиану и его дуга достойны ЗМ. Все, кто хейтит Месси сейчас, они бы даже в новостях о фигурном катании писали о том, как Роналду заслужил ЗМ. Но нет, это был чемпионат мира Месси. Это был последний танец величайшего в истории. Так что просто примите, что Лео получит свой восьмой заслуженный золотой мяч и уйдет в бесконечность, как настоящая легенда.
Если бы Мбаппе выиграл ЧМ, то никто не сказал бы, что ЧМ это всего лишь 7 матчей, а Лига 1 - лига фермеров. Тут дело не как выигран ЧМ, а кто выиграл. Хейтеры Месси придумают любой контраргумент почему не он должен получить ЗМ.
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breeze1989
Ответ Ovsyankin
Расслабьтесь, это другой Роналдо)
Другой Роналдо в Саудовской Аравии, а это тру Роналдо.
+43
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Oleg
Ответ mootoo
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🤡
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VERBLYUD
Ответ Leon Petov
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МВП на ЧМ он никогда не становился, так что нет, он просто лучший бомбардир.
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Игорь Климов
Ответ Максим Кутузов
Роналдо здорового человека
Бразильский феномен R9 натурал!
+32
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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сначало подумал что вы шутите, но судя по вашим прошлым комментариям вы написали это на полном серьёзе, Вас не смущает что Месси с отрывом лучший игрок ЧМ по мнению sofascore и whosecorde?
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Jimmifloyd
Ответ JURAVLI
В первом матче турнира Португалия сенсационно проигрывает Гане. Никто не верит в успех команды на ЧМ, фанаты смеются над беспомощным Роналду. Португалия обязана выигрывать у сильной сборной Уругвая для сохранения шансов на выход в плей-офф. Во время игры ни одна команда не может склонить чашу весов в свою сторону. До того момента, как Роналду великолепным дальним ударом выводит португальцев вперёд! В третьем матче Португалия побеждает Южную Корею и выходит в 1/8 на Швейцарию. В этом матче снова в своем фирменном стиле забивает Криштиану, открывая счёт. Португалия идёт дальше. Матч с Марокко выдался очень сложным, африканцы великолепны в защите на ЧМ. Но Роналду делает невероятное: феноменальной передачей не глядя разрезал всю оборону соперника - голевая-шедевр! Затем Роналду забивает с одиннадцатиметрового. Марокканцы отыгрывают оба мяча в концовке игры, но все же проигрывают по пенальти. В полуфинале с Францией Роналду помимо гола с пенальти совершает сумасшедший сольный проход против лучшего защитника команды соперника и выдает голевую передачу. 3-0 и Португалия в финале чемпионата мира! Финал против Аргентины. Несмотря на хет-трик Лео Месси, Португальцы во многом благодаря невероятной игре своего лидера Криштиану, сделавшего дубль, побеждают в финале по пенальти. Португалия - чемпион мира! Роналду, получив ПЯТЬ наград лучшему игроку матча, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи, становится лучшим игроком турнира! --------- Кришноботы, руки на стол. Это лишь фантазия на тему "а что, если". Теперь давайте честно. Если бы Роналду действительно прошел такой путь и ТАК выиграл Чемпионат Мира, то его фанаты бы из кожи вон лезли, доказывая, что он достоин ЗМ, и что Холанд даже близко не стоит рядом с их идолом и его победой на важнейшем турнире в футболе. Пиар был бы такой, что на спортс.ру бы ежедневно появлялась статья, почему Криштиану и его дуга достойны ЗМ. Все, кто хейтит Месси сейчас, они бы даже в новостях о фигурном катании писали о том, как Роналду заслужил ЗМ. Но нет, это был чемпионат мира Месси. Это был последний танец величайшего в истории. Так что просто примите, что Лео получит свой восьмой заслуженный золотой мяч и уйдет в бесконечность, как настоящая легенда.
Очень хорошо написано. Пересмотрю, пожалуй, завтра все обзоры этих матчей под что-нибудь вкусное вечерком - уже пора 😁
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Я Гражданин Мира
Это тема уже фактически не обсуждается после чемпионата мира , сб Аргентина во главе с Лионелом Месси в блестящим стиле выиграл ЧМ
А Месси как бриллиант , блистал на этом турнире .
Если зм не отдать после этого Месси, это был преступлением футбола в истории футбола.
Месси и только Месси
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Илья Мурашов
Ответ madaev
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А что на ЧМ 2018 Мбаппе был лучшим игроком? Кроме, как 1/8 с Аргентиной вспомнить нечего. На том ЧМ лучшим игроком среди французов был Гризманн.
+13
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Caterina
Ответ Андрей Некто
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Кто еще затащил? Ди Мария? Альварес? Фернандес? Это командный вид спорта, если вы забыли, поэтому затащили все, в той или иной степени. А Месси всего лишь был лучшим из них.
+16
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VERBLYUD
Ответ Парень со двора Шмурнова
Как раз все, кто не играл в ЛЧ :)
Ну у Месси и в ЛЧ все отлично. 129+40 за 163 матча, 4 победы, 6 раз лучший бомбардир сезона.
+16
-4
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Oleg
Вот так и рассуждают великие, так считают во всем мире.
Месси триумфально выиграл величайший турнир в истории спорта.
8 ЗМ его, без вариантов для других.
В истории навсегда только Месси, Пеле и Марадона.

Любителям клубники пора смириться.
+21
-9
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Павло Климкин
Ответ JURAVLI
В первом матче турнира Португалия сенсационно проигрывает Гане. Никто не верит в успех команды на ЧМ, фанаты смеются над беспомощным Роналду. Португалия обязана выигрывать у сильной сборной Уругвая для сохранения шансов на выход в плей-офф. Во время игры ни одна команда не может склонить чашу весов в свою сторону. До того момента, как Роналду великолепным дальним ударом выводит португальцев вперёд! В третьем матче Португалия побеждает Южную Корею и выходит в 1/8 на Швейцарию. В этом матче снова в своем фирменном стиле забивает Криштиану, открывая счёт. Португалия идёт дальше. Матч с Марокко выдался очень сложным, африканцы великолепны в защите на ЧМ. Но Роналду делает невероятное: феноменальной передачей не глядя разрезал всю оборону соперника - голевая-шедевр! Затем Роналду забивает с одиннадцатиметрового. Марокканцы отыгрывают оба мяча в концовке игры, но все же проигрывают по пенальти. В полуфинале с Францией Роналду помимо гола с пенальти совершает сумасшедший сольный проход против лучшего защитника команды соперника и выдает голевую передачу. 3-0 и Португалия в финале чемпионата мира! Финал против Аргентины. Несмотря на хет-трик Лео Месси, Португальцы во многом благодаря невероятной игре своего лидера Криштиану, сделавшего дубль, побеждают в финале по пенальти. Португалия - чемпион мира! Роналду, получив ПЯТЬ наград лучшему игроку матча, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи, становится лучшим игроком турнира! --------- Кришноботы, руки на стол. Это лишь фантазия на тему "а что, если". Теперь давайте честно. Если бы Роналду действительно прошел такой путь и ТАК выиграл Чемпионат Мира, то его фанаты бы из кожи вон лезли, доказывая, что он достоин ЗМ, и что Холанд даже близко не стоит рядом с их идолом и его победой на важнейшем турнире в футболе. Пиар был бы такой, что на спортс.ру бы ежедневно появлялась статья, почему Криштиану и его дуга достойны ЗМ. Все, кто хейтит Месси сейчас, они бы даже в новостях о фигурном катании писали о том, как Роналду заслужил ЗМ. Но нет, это был чемпионат мира Месси. Это был последний танец величайшего в истории. Так что просто примите, что Лео получит свой восьмой заслуженный золотой мяч и уйдет в бесконечность, как настоящая легенда.
Божественно! Просто нет слов! Только не надо Лео в бесконечность провожать. Рановато ему)
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Anar Zeynalov
Ответ JURAVLI
В первом матче турнира Португалия сенсационно проигрывает Гане. Никто не верит в успех команды на ЧМ, фанаты смеются над беспомощным Роналду. Португалия обязана выигрывать у сильной сборной Уругвая для сохранения шансов на выход в плей-офф. Во время игры ни одна команда не может склонить чашу весов в свою сторону. До того момента, как Роналду великолепным дальним ударом выводит португальцев вперёд! В третьем матче Португалия побеждает Южную Корею и выходит в 1/8 на Швейцарию. В этом матче снова в своем фирменном стиле забивает Криштиану, открывая счёт. Португалия идёт дальше. Матч с Марокко выдался очень сложным, африканцы великолепны в защите на ЧМ. Но Роналду делает невероятное: феноменальной передачей не глядя разрезал всю оборону соперника - голевая-шедевр! Затем Роналду забивает с одиннадцатиметрового. Марокканцы отыгрывают оба мяча в концовке игры, но все же проигрывают по пенальти. В полуфинале с Францией Роналду помимо гола с пенальти совершает сумасшедший сольный проход против лучшего защитника команды соперника и выдает голевую передачу. 3-0 и Португалия в финале чемпионата мира! Финал против Аргентины. Несмотря на хет-трик Лео Месси, Португальцы во многом благодаря невероятной игре своего лидера Криштиану, сделавшего дубль, побеждают в финале по пенальти. Португалия - чемпион мира! Роналду, получив ПЯТЬ наград лучшему игроку матча, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи, становится лучшим игроком турнира! --------- Кришноботы, руки на стол. Это лишь фантазия на тему "а что, если". Теперь давайте честно. Если бы Роналду действительно прошел такой путь и ТАК выиграл Чемпионат Мира, то его фанаты бы из кожи вон лезли, доказывая, что он достоин ЗМ, и что Холанд даже близко не стоит рядом с их идолом и его победой на важнейшем турнире в футболе. Пиар был бы такой, что на спортс.ру бы ежедневно появлялась статья, почему Криштиану и его дуга достойны ЗМ. Все, кто хейтит Месси сейчас, они бы даже в новостях о фигурном катании писали о том, как Роналду заслужил ЗМ. Но нет, это был чемпионат мира Месси. Это был последний танец величайшего в истории. Так что просто примите, что Лео получит свой восьмой заслуженный золотой мяч и уйдет в бесконечность, как настоящая легенда.
просто шикарно. снимаю шляпу) респект тебе
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VERBLYUD
Ответ madaev
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В 2018 он не был лидером и лучшим игроком сборной
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Caterina
Ответ madaev
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В 2018 был Модрич, который выиграл ЛЧ и был МВП чемпионата мира. Мбаппе был хуже в обоих соревнованиях.
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vincere
Месси понимал, что это его последний реальный шанс стать однозначно величайшим и взял команду целиком в свои руки.
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Гегенпрессинг Рангника
Роналдо здорового человека
+8
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Bakhaa
Ответ Андрей Некто
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Футбол это командный вид спорта. И если бы не Месси, то вратарю не пришлось бы отбивать пенальти, ибо он просто вылетел бы в ранней стадии. Месси весь турнир вел свою команду вперед, остальные ему помогали в этом. Надеюсь объяснил хейтерок
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Miguelito2015
Что за кликбейт?! Пишите уж полностью: Роналдо Луис Назариу ди Лима. А то у большей части кришедрочеров припадок от заголовка произошел.
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