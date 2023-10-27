Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны»

Роналдо объяснил, почему Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

« сделал нечто особенное на . Это напомнило мне походы [за титулом] и .

« » должны отдать ему, несомненно», – сказал Роналдо, игравший за «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и сборную Бразилии.

Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 30 октября.

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