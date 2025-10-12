Фанаты Сербии скандировали «Косово – это Сербия» на матче с Албанией

Сербские болельщики скандировали кричалку про Косово на матче со сборной Албании.

Сборная Сербии уступила команде Албании со счетом 0:1 в домашнем матче квалификации ЧМ-2026.

На 15-й минуте встречи фанаты хозяев стали скандировать «Косово – это Сербия». Это продолжалось около минуты, судья не стал останавливать игру.

Сборная Албании занимает 2-е место в таблице группы K, набрав 11 очков в 6 матчах. Сербия идет 3-й с 7 баллами после 5 игр. Лидирует Англия с 15 очками.

Манай показал албанского орла после гола Сербии. Судья дал форварду Албании желтую карточку

Фанаты сборной Сербии освистали гимн Албании перед матчем. Музыку не воспроизвели до конца