НХЛ. «Вашингтон» принимает «Миннесоту», «Вегас» играет с «Чикаго», «Каролина» – с «Сан-Хосе», «Ванкувер» против «Сент-Луиса»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Баффало Каролина Вашингтон Сент-Луис Чикаго Ванкувер Миннесота Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Хоккей

«Вашингтон» принимает «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ.

«Вегас» играет с «Чикаго», «Каролина» – с «Сан-Хосе», «Ванкувер» противостоит «Сент-Луису».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вегас – Чикаго 2:2 (2 период)
Дата проведения
28 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Дорофеев (Карлссон, Амадио)
2:0 – 3 Карлссон (Макнэбб, Теодор)
2:1 – 13 Донато (Кайзер, Перри)
2:2 – 14 Бедард (Влашич, Фолиньо)

 

Каролина – Сан-Хосе 0:0 (1 период)
Дата проведения
28 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Баффало 0:0 (1 период)
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Миннесота 0:1 (1 период)
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Росси (Марун, Капризов)

 

Аризона – Лос-Анджелес
Дата проведения
28 октября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Сент-Луис
Дата проведения
28 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paha
Сане нагнуть хейтерков ))
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeff Lebowski
Ответ Aleksandr
Еще бы уилсон, оши и Коля по дублю делали, а на Ови и Строуме тащился бы Вашингтон 😄
Дубль Вилсона - это двоечка в бубен: прямой левой и боковой правой.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MTZ_2022
Ответ Егор Ковынёв
Сегодня кстати белорус Соловьёв (Калгари) в НХЛ дебютировал, а еще интересно, что Егор Шарангович также принимал участие в игре. Вопрос знатокам) Когда последний раз за одну команду играли два белоруса? 🤔
Помню, в Монреале в нулевые годы играли вместе братья Костицыны, Андрей и Сергей.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пивасенин 602
Игроки Вашика радостно влетели в раздевалку, еще бы первая победа в сезоне, схемы нью коуча по отмечанию праздников кажется начали работать, но сам тренер не выглядел довольным. Я максималист,- сообщил он игрокам, так что отметим конечно первую победу в сезоне, но слишком радоваться не позволю, чай не 895 шайба за карьеру. Так точно босс, - гаркнули игроки, Кузя спросил, что сегодня отмечаем? Коуч подумал и ответил: Первую победу, раз, международный день шампанского два, злоупотреблять не будем, двух ящиков вполне хватит, по одному на праздник! Колю Вялого и пару задрафтованых шведов имен которых никто не помнил тут же отправили за горючим. Раздался какой странный звук, как будто кто-то скребся в дверь. Заходите товарищ Поскребышев, сказал коуч и внезапно замолчал, в раздевалку зашел какой-то пацан и от страха заикаясь сказал: Я я я я Катбери. Да оно и видно, что не Иванов, сказал коуч сурово, чего надо? Шоколада? Катбери посмотрел на коуча и сказал, я пожалуй пойду, в следующий раз зайду. Коуч протянул ему пару коробок и оберток, Слышь пацан, заодно и мусор вынеси, чтобы два раза не ходить. После того как Катбери ушел, коуч рявкнул на парней, пока не начали отмечать, слушай установку на игру с Сотой, в атаке пошире в обороне поуже и аккуратнее с Кирей Карапузовым, кстати надо бы его пригласить на отмечание. Кузя проинформировал коуча, что он может летучую группу поддержки вызвать вплоть до 895 шайбы. И что это за группа поинтересовался коуч? Миша Анисин, Коля Жердев, Никита Гусев чуть позже освободится пояснил Кузя. Это практически спецназ сказал коуч и вынес вердикт: Пригласим их на плей офф, но сначала туда надо выйти. В общем, отмечание праздников вещь непростая, поэтому сегодня Саня может и не сыграть
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Ковынёв
Сегодня кстати белорус Соловьёв (Калгари) в НХЛ дебютировал, а еще интересно, что Егор Шарангович также принимал участие в игре.
Вопрос знатокам)
Когда последний раз за одну команду играли два белоруса? 🤔
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Ну 0+0 (в прошлый раз прогноз помог)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Желаюэмпти нетер саньку
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yuri Popov
Удачи Капризову!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭХ
Акулам танковать, не отвлекаться...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Раткович
Календарь ужас конечно в начале сезона, "Акулы" верим!!! пора вылазить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пивасенин 602
Удачи Великому Вашику!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sonnyanderson
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Недооценил стариков из Вашингтона в прошлый раз. Удивили.
Надеюсь, что сегодня будет без сюрпризов. Линди сделает выводы и мы победим!
Let’s go Devils!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr
Ответ paha
Сане нагнуть хейтерков ))
Еще бы уилсон, оши и Коля по дублю делали, а на Ови и Строуме тащился бы Вашингтон 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dereds
Много лет смотрю НХЛ но впервые вижу что бы гости играли в домашней форме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
Ответ Вадим Скорин
Дома " Миннесоте" Овечкин забил 4 шайбы (меньше только 3- м командам). Шайбы забитые Александром по дням недели : Суббота 178, Вторник 146, Четверг 139, Пятница 108, Среда 92, Воскресенье 83, Понедельник 78. Овечкину забить, команде победить.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Скорин
Дома " Миннесоте" Овечкин забил 4 шайбы (меньше только 3- м командам). Шайбы забитые Александром по дням недели : Суббота 178, Вторник 146, Четверг 139, Пятница 108, Среда 92, Воскресенье 83, Понедельник 78. Овечкину забить, команде победить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Какие прогнозы по блюзменам !?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOX_SKILL
Если бы не лазарет Миннесота была бы фаворитом. А так думаю ее неудачи продолжатся, будет спокойная победа Вашингтона типо 3-1 или 4-2. А вот самым интересным и результативным наверняка должен получится матч BUF-NJD. Возможно дотянут и до овертайма или серии буллитов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
серый серый волк
ну что сказать по вчерашнему, очень интересно чем занимались игроки колорадо накануне матча, кутили всю ночь с валерой? разгружали вагоны? настолько непохожими на самих себя я их давно не видел
а утки вот молодцы. И Лео будущий топ центр лиги, один из. Очень, очень хорош. Если Зеграс будет играть хоть в половину своего потенциала, наклевывается ну очень хорошее звено у анахайма

Предикт на сегодня - вегас полматча с филой пешком прохлаждался, потом только немного в хоккей поиграл. У чикаго шанс один - что противник вообще играть не будет, даже немного и такой шанс есть!
девилз с сейбрз это весело будет таланта много а раздолбайства еще больше у обеих команд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭХ
нормально ястребы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MTZ_2022
Надо бы Овечкину хет трик сделать, чтобы Дебринкет не расслаблялся.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Ковынёв
Ответ MTZ_2022
Помню, в Монреале в нулевые годы играли вместе братья Костицыны, Андрей и Сергей.
Вот о них тоже сразу подумал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беня_Финитас
Ответ Егор Ковынёв
Сегодня кстати белорус Соловьёв (Калгари) в НХЛ дебютировал, а еще интересно, что Егор Шарангович также принимал участие в игре. Вопрос знатокам) Когда последний раз за одну команду играли два белоруса? 🤔
я хоть и белорус , но не знаток . Соловьев отлично смотрелся на предсезонке . странно , что его сразу в основу не поставили .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Youzhny23
Ответ 2hsjck49rf
Вашингтон сможет два подряд матча выиграть?
кумпер уже успешно приносит поражения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Jeff Lebowski
Сантёр, вдуй!
"Юра будет вдудь!"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий