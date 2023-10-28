НХЛ. «Вашингтон» принимает «Миннесоту», «Вегас» играет с «Чикаго», «Каролина» – с «Сан-Хосе», «Ванкувер» против «Сент-Луиса»
«Вашингтон» принимает «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ.
«Вегас» играет с «Чикаго», «Каролина» – с «Сан-Хосе», «Ванкувер» противостоит «Сент-Луису».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вопрос знатокам)
Когда последний раз за одну команду играли два белоруса? 🤔
Надеюсь, что сегодня будет без сюрпризов. Линди сделает выводы и мы победим!
Let’s go Devils!
Видно в понедельник их мама родила.
а утки вот молодцы. И Лео будущий топ центр лиги, один из. Очень, очень хорош. Если Зеграс будет играть хоть в половину своего потенциала, наклевывается ну очень хорошее звено у анахайма
Предикт на сегодня - вегас полматча с филой пешком прохлаждался, потом только немного в хоккей поиграл. У чикаго шанс один - что противник вообще играть не будет, даже немного и такой шанс есть!
девилз с сейбрз это весело будет таланта много а раздолбайства еще больше у обеих команд