  • Гаттузо о 3:1 с Эстонией: «Италия контролировала игру все 93 минуты. Наша миссия – расти от матча к матчу, нужно повышать самооценку и стараться играть еще лучше»
1

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подвел итоги игры с Эстонией.

Итальянцы одержали победу со счетом 3:1 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026.

«Главное – создавать, после голов можно допускать ошибки. Еще раз спасибо ребятам за их самоотдачу, мы продолжаем идти по тому пути, который я видел на этой неделе. Теперь нам нужно восстановиться, история говорит о том, что нам всегда тяжело во втором матче. У нас многое поставлено на карту, потому что, если мы выиграем у Израиля, мы сможем чувствовать себя спокойнее и хорошо подготовиться к плей-офф.

Наша миссия заключается в том, чтобы расти от игры к игре. Нам нужно хорошо ладить и усердно работать, нам нужно обрести уверенность в себе. Я очень счастлив, нам нужно продолжать повышать свою самооценку и стараться играть еще лучше.

Если бы не несчастный случай с Джиджо [Доннаруммой], это был бы спокойный матч. Бывают трудные моменты, но они позволяют расти. Мы контролировали игру на протяжении всех 93 минут».

О травме Кина

«У него немного болит голеностоп, и это досадно. Эспозито хорошо вышел на замену и забил гол. Будем надеяться, что ничего серьезного, потому что нам нужны все», – сказал Гаттузо

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
