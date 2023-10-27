КХЛ. СКА уступил «Сочи», «Ак Барс» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Металлург»
«Трактор» победил «Металлург» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Ак Барс» проиграл «Ладе» (3:6), СКА уступил «Сочи» (4:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 27 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- 0:1 – 53 Волков (Коробов, Хэмилтон)
- 1:1 – 58 Бекетаев (Рахманов, Омирбеков)
- 1:2 – 64 Мороз (Хэмилтон)
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- 0:1 – 3 Акользин (Карпов, Яковлев)
- 1:1 – 8 Телегин (Шабанов, Ткачев)
- 2:1 – 21 Бурдасов (Кравцов, Антипин)
- 3:1 – 23 Карпухин (Шаров, Котляревский)
- 4:1 – 33 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Кравцов)
- 5:1 – 58 Блажиевский (Шаров)
- Вратари: Подскребалин 20/21 – Набоков 22/23, Загидулин 4/7.
- Дата проведения
- 27 октября, 18.00, «Лада-Арена»
- 1:0 – 4 Семин (Космачук)
- 1:1 – 22 Быков (Войнов, Кателевский)
- 2:1 – 28 Космачук (Березин, Бабенко)
- 2:2 – 32 Сафонов (Хенкель, Свечников)
- 2:3 – 34 Яшкин (Радулов, Семенов)
- 3:3 – 35 Сафин (Демидов, Стальнов)
- 4:3 – 41 Бабенко (Кугрышев, Демидов)
- 5:3 – 58 Кугрышев (Росандич)
- 6:3 – 58 Романов (Алтыбармакян, Демидов)
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- 1:0 – 32 Попов (Шерстобитов, Бикмуллин)
- 2:0 – 33 Белозеров (Дергачев, Якупов)
- 2:1 – 39 Челиос (Вонг, Локхарт)
- 2:2 – 45 Меркли ()
- 2:3 – 47 Локхарт ()
- 3:3 – 59 Дергачев (Сетдиков, Клок)
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Арена-2000»
- 1:0 – 2 Рафиков (Полунин)
- 2:0 – 13 Лихачев (Чехович, Рафиков)
- 2:1 – 27 Аймурзин (Пилипенко)
- 3:1 – 29 Красковский ()
- 4:1 – 39 Шалунов ()
- 4:2 – 44 Муханов (Жабреев, Лишка)
- 4:3 – 51 Тихонов (Пилипенко, Аймурзин)
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Большой»
- 0:1 – 10 Никишин ()
- 0:2 – 17 Гальченюк (Никишин, Грицюк)
- 1:2 – 28 Рассказов (Криштоф, Грэм)
- 2:2 – 31 Завгородний (Сагадеев)
- 3:2 – 32 Тянулин ()
- 3:3 – 37 Пашнин (Поляков)
- 3:4 – 42 Бардаков (Старков)
- 4:4 – 43 Криштоф (Хуснутдинов)
- 5:4 – 59 Попов (Грэм, Криштоф)
- Вратари: Бердин 31/35 – Серебряков 28/33.
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 1:0 – 4 Артамонов (Атанасов, Летунов)
- 1:1 – 8 Хрипунов (Осипов, Воронков)
- 2:1 – 12 Атанасов (Летунов, Артамонов)
- 2:2 – 29 Макеев (Севостьянов, Голышев)
- 3:2 – 50 Артамонов (Кручинин, Атанасов)
- 4:2 – 60 Летунов (Атанасов, Артамонов)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Трактор с победой.
У СКА даже фарм самый лучший!))
Удачной охоты нашему Белому Барсу!!!💪✌
Жигуль смотрю с первых дней показывает достойную игру....
И это очень радует болельщиков!
А сопернику даёт мотивацию...
Так что ждём достойной борьбы!☝️👊
АкБарс спасибо за игру!
Лада вперёд! С победой!!!
Надеюсь, команда встала на победные рельсы!