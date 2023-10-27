КХЛ. СКА уступил «Сочи», «Ак Барс» проиграл «Ладе», «Трактор» победил «Металлург»

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«Трактор» победил «Металлург» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ак Барс» проиграл «Ладе» (3:6), СКА уступил «Сочи» (4:5). 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Динамо Минск 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
27 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 53 Волков (Коробов, Хэмилтон)
1:1 – 58 Бекетаев (Рахманов, Омирбеков)
1:2 – 64 Мороз (Хэмилтон)
Вратари: Паскуале 44/46 – Колосов 24/25.

Трактор – Металлург Мг 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Акользин (Карпов, Яковлев)
1:1 – 8 Телегин (Шабанов, Ткачев)
2:1 – 21 Бурдасов (Кравцов, Антипин)
3:1 – 23 Карпухин (Шаров, Котляревский)
4:1 – 33 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Кравцов)
5:1 – 58 Блажиевский (Шаров)
Вратари: Подскребалин 20/21 – Набоков 22/23, Загидулин 4/7.

Лада – Ак Барс 6:3 (1:0, 2:3, 3:0)
Дата проведения
27 октября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Семин (Космачук)
1:1 – 22 Быков (Войнов, Кателевский)
2:1 – 28 Космачук (Березин, Бабенко)
2:2 – 32 Сафонов (Хенкель, Свечников)
2:3 – 34 Яшкин (Радулов, Семенов)
3:3 – 35 Сафин (Демидов, Стальнов)
4:3 – 41 Бабенко (Кугрышев, Демидов)
5:3 – 58 Кугрышев (Росандич)
6:3 – 58 Романов (Алтыбармакян, Демидов)
Вратари: Трушков 20/23 – Билялов 17/21.

Нефтехимик – Куньлунь 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
27 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 32 Попов (Шерстобитов, Бикмуллин)
2:0 – 33 Белозеров (Дергачев, Якупов)
2:1 – 39 Челиос (Вонг, Локхарт)
2:2 – 45 Меркли ()
2:3 – 47 Локхарт ()
3:3 – 59 Дергачев (Сетдиков, Клок)
Вратари: Долганов 28/31, Николаев – Джарасик 49/52.

Локомотив – Северсталь 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
Дата проведения
27 октября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Рафиков (Полунин)
2:0 – 13 Лихачев (Чехович, Рафиков)
2:1 – 27 Аймурзин (Пилипенко)
3:1 – 29 Красковский ()
4:1 – 39 Шалунов ()
4:2 – 44 Муханов (Жабреев, Лишка)
4:3 – 51 Тихонов (Пилипенко, Аймурзин)
Вратари: Исаев 15/18 – Шостак 11/12, Шугаев 20/23.

Сочи – СКА 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Никишин ()
0:2 – 17 Гальченюк (Никишин, Грицюк)
1:2 – 28 Рассказов (Криштоф, Грэм)
2:2 – 31 Завгородний (Сагадеев)
3:2 – 32 Тянулин ()
3:3 – 37 Пашнин (Поляков)
3:4 – 42 Бардаков (Старков)
4:4 – 43 Криштоф (Хуснутдинов)
5:4 – 59 Попов (Грэм, Криштоф)
Вратари: Бердин 31/35 – Серебряков 28/33.

Торпедо – Автомобилист 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Артамонов (Атанасов, Летунов)
1:1 – 8 Хрипунов (Осипов, Воронков)
2:1 – 12 Атанасов (Летунов, Артамонов)
2:2 – 29 Макеев (Севостьянов, Голышев)
3:2 – 50 Артамонов (Кручинин, Атанасов)
4:2 – 60 Летунов (Атанасов, Артамонов)
Вратари: Кульбаков 23/25 – Аликин 37/40.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

330 комментариев

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Эд..19
Ладу - с победой ! Хорошая команда ! Видно, что играют чётко по заданию тренера, без излишеств и разгильдяйства. Где-то не хватает мастерства, но компенсируют это дисциплинированностью и самоотдачей. Браташу - респект ! Нашим же - отжиматься ! Удачи в воскресенье в Нижнекамске ! Там легче не будет.
+20
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Tina
Молодцы Лада, преподали нашим урок. Спасибо за игру. Ак-Барс готовьтесь к Нефтехимику, там легче не будет.
+11
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irek203102
Медведь -шатун гоняет Лис
Трактор с победой.
+10
0
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чеснок
Всех курортников Сочи с волевой победой!

У СКА даже фарм самый лучший!))
+12
-3
+9
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ser7777
В Торпедо сегодня масочник Артамонов и молодой Атанасов по 4 очка. А Никита Артамонов в 17 лет мог сделать хет-трик, забив в пустые, но не пожадничал отдал партнеру. Зато получил шлем в раздевалке. Молодчики пацаны!
+9
-1
+8
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zukov
Ответ Эд..19
Ладу - с победой ! Хорошая команда ! Видно, что играют чётко по заданию тренера, без излишеств и разгильдяйства. Где-то не хватает мастерства, но компенсируют это дисциплинированностью и самоотдачей. Браташу - респект ! Нашим же - отжиматься ! Удачи в воскресенье в Нижнекамске ! Там легче не будет.
Спасибо! Вашим удачи!!!
+7
0
+7
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Анна
Трактор красавцы на арене адреналин зашкаливает.
+7
0
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Матроскин52
Доброго вечера! Торпедо с победой! Автомобилист спасибо за игру! Отличный матч хороших команд! Бенефис звена Летунова, четыре из четырех! Артамонов просто красавец, великий матч! Иван Иванович подтащил в нужное время! Праздник в театре хоккея! Верим в команду! Всем здоровья!
+8
-1
+7
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& Co1366
За Ак Барс 🟢🔴
+9
-2
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Великий Кукурузо
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чё творит АвтоВАЗ, на классе миллиардеров раскатали😬
+9
-3
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Skif63
Торпедо С Автомобилистов в красиввй скоростной хоккей. Вратари обеих команд сыграли так же на высоком уровне. Спасибо обеим командам за зрелищный хоккей! А Торпедо и всех его болельщиков с победой!
+7
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Илья Муромцев
Как всегда!
Удачной охоты нашему Белому Барсу!!!💪✌
Жигуль смотрю с первых дней показывает достойную игру....
И это очень радует болельщиков!
А сопернику даёт мотивацию...
Так что ждём достойной борьбы!☝️👊
+8
-2
+6
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Rudenzik
Нормально так Ак Барс вынесли
+6
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ibra207
Лада🔥 выдали не матч, а матчище)!🍻
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Татарин Казанский
Лада молодцы, с победой
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Товарищъ
Автомобилист, удачи и победы. P.S. Три дня назад была победа, сегодня тоже победят :)!!!
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-5
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zukov
Неповторимая красота снежинки - это не про нас. Будем грызть, бороться и душить.
АкБарс спасибо за игру!
Лада вперёд! С победой!!!
+6
-1
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Огюст
Ну какие молодцы и красавцы бойцы хоккеисты из Тольятти - они да же не обращали внимания против кого играют, а просто гнули свою игру с агрессией и точным пасом в атаке ,что и принесло заслуженную победу ! Вот вам и дебютант лиги ,как играет победно !
+5
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Кирилл Абдалов
Трактор 4 заколотили молодцы!!
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mushur
Торпедо с победой!
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serg wyxa
Торпедо, ждём победу! Васе дубль!
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Tina
Три игрока стояли перед Биляшом, рот разинув......
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islanders-fan
Все-таки классный игрок Волков! С барского плеча СКА в Динамо-Минск отдали обладателя Кубка Стенли из Тампы на радость белорусских болельщиков.
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JENNINGS
«Торпедо» - с победой!💪🦌
Надеюсь, команда встала на победные рельсы!
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Skif63
Трактор класс свой показал, и Магнитка обыграл! Ребята молодцы! С крупным счётом выиграли!
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