Италия забила 13 голов в первых трех играх при Гаттузо – это рекорд
Дженнаро Гаттузо отметился рекордом в качестве тренера Италии.
Итальянцы обыграли сборную Эстонии со счетом 3:1 в матче отбора ЧМ-2026.
Ранее команда под руководством Гаттузо победила Эстонию (5:0) и Израиль (5:4).
Таким образом, сборная Италии забила 13 голов в первых трех матчах при Дженнаро Гаттузо. Ни один другой тренер не добивался того, чтобы Италия забивала больше 10 мячей в своих первых трех играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
