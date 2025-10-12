Италия забила 13 голов в первых трех играх при Гаттузо – это рекорд

Дженнаро Гаттузо отметился рекордом в качестве тренера Италии.

Итальянцы обыграли сборную Эстонии со счетом 3:1 в матче отбора ЧМ-2026.

Ранее команда под руководством Гаттузо победила Эстонию (5:0) и Израиль (5:4).

Таким образом, сборная Италии забила 13 голов в первых трех матчах при Дженнаро Гаттузо. Ни один другой тренер не добивался того, чтобы Италия забивала больше 10 мячей в своих первых трех играх.