Личка о давлении на тренеров: «Давление чувствует человек, работающий в «Пятерочке» за 15 тысяч рублей по 12 часов. У нас прекрасная работа»
Марцел Личка высказался о давлении, которое оказывается на тренеров.
«У нас прекрасная работа. Давление [чувствует] человек, который работает в «Пятерке» (сеть магазинов «Пятерочка» – Sports.ru), зарабатывает 15 тысяч рублей, двое детей, надо платить за квартиру, за ипотеку, не знаю, что. Работает с 6 утра до 6 вечера, 12 часов.
Мы счастливые люди», – сказал тренер «Динамо».
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