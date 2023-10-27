Личка о давлении на тренеров: «Давление чувствует человек, работающий в «Пятерочке» за 15 тысяч рублей по 12 часов. У нас прекрасная работа»

Марцел Личка высказался о давлении, которое оказывается на тренеров.

«У нас прекрасная работа. Давление [чувствует] человек, который работает в «Пятерке» (сеть магазинов «Пятерочка» – Sports.ru), зарабатывает 15 тысяч рублей, двое детей, надо платить за квартиру, за ипотеку, не знаю, что. Работает с 6 утра до 6 вечера, 12 часов.

Мы счастливые люди», – сказал тренер «Динамо».

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