Личка о давлении на тренеров: «Давление чувствует человек, работающий в «Пятерочке» за 15 тысяч рублей по 12 часов. У нас прекрасная работа»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался о давлении, которое оказывается на тренеров.

«У нас прекрасная работа. Давление [чувствует] человек, который работает в «Пятерке» (сеть магазинов «Пятерочка» – Sports.ru), зарабатывает 15 тысяч рублей, двое детей, надо платить за квартиру, за ипотеку, не знаю, что. Работает с 6 утра до 6 вечера, 12 часов. 

Мы счастливые люди», – сказал тренер «Динамо».

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174 комментария

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андрей лазовский
Личка- наш человек, дело говорит
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Faust Doc
Личка канеш молодец, рассуждает всегда очень здраво.
+275
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водитель фернандо
Красавчик
+166
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Ира15577
Молодец! Правду сказал! А то наши горе-футболисты жалуются на свой "тяжелый" труд, оправдывая непомерные зарплаты!
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Aleksey Yashin
Личка читает комментарии на Спортсе)
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Digger86
Ответ Mukunku 64
Личка ничему не удивляется, он живёт на ,,земле" Удивительное - рядом. Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли и пообещал, что власти займутся вопросом их повышения. «Чуть ниже среднего, а должно быть выше... Я даже не ожидал», — сказал президент. Вчера президента удивил 27%-й рост цен на курицу.
Завтра ему опять про это расскажут - снова удивится. В таком возрасте это нормально
+77
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Mukunku 64
Ответ Faust Doc
Личка канеш молодец, рассуждает всегда очень здраво.
Личка ничему не удивляется, он живёт на ,,земле"
Удивительное - рядом. Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли и пообещал, что власти займутся вопросом их повышения. «Чуть ниже среднего, а должно быть выше... Я даже не ожидал», — сказал президент. Вчера президента удивил 27%-й рост цен на курицу.
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Личка просто из страны, где футболисты не оторваны от жизни, и зарабатывают столько сколько заслушивают, поэтому адекватен
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Crazy Writer
Ответ mr kovalsky
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Представляете, после 40-50 У ВСЕХ проблемы со здоровьем, но у футбичей есть куча бабла на лечение и безбедную жизнь на несколько поколений. В принципе до 25 они спокойно могут не жируя заработать лямов 100-200рублей и жить припеваючи до конца своих дней, не работая в нашей стране (еще и внукам хватит и имущество останется).
+63
-3
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Павел Мельников
Ответ Russ Ivan
Комментарий скрыт
40+ т.р. в регионах получают директоры магазинов (которых в случае чего отдадут под суд). Личка называет более реальные цифры для кассиров, около 20 тыс. в месяц.
+69
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+59
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kutavlik
Обрисовал российскую действительность - за каторжный, но нужный труд, платят копейки, а горе-футболистам непомерные зарплаты ни за что...
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a2wai
Детективам из комментариев самое время начать поиски профиля Лички на Спортсе)
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Андрей Катиков
Всё так. Зауважал Личку после этих слов.
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maxbeast
Ответ Павел Мельников
40+ т.р. в регионах получают директоры магазинов (которых в случае чего отдадут под суд). Личка называет более реальные цифры для кассиров, около 20 тыс. в месяц.
Кассир получает от 30 т.р. до 38 т.р. в зависимости от кол-ва часов переработки. А так рабочий день или с 8 до 17, или с 14 до 23. То есть 8 часов как у всех. Так что никаких 15 за 12 часов нет, тут он перегнул. Хотя и 38 это тоже очень мало для взрослого семейного человека. У меня дочь 18 лет работать пошла туда, она на заочный поступила в универ. Так что из первых рук)))
+45
-9
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Артем Гладских
хорошие слова! уважуха!
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Dmitry Aqf
Ответ МАГА 123
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Это да, ведь они просто должны тебя обслуживать до конца жизни и сдохнуть)
+27
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Аркус
Всё в точку,а то спортсмены привыкли плакаться как им тяжело. Заниматься любимым делом и получать за это хорошие бабосики- это ли не счастье!
+24
-1
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Crazy Writer
Ответ d.xoxlov
Во многом согласен, только один ещё момент: до контрактов РПЛ доигрывают максимум 2-3% идущих в проффутбол.
Знаете, вот тут много статей разных про ЗП выкладывали, даже 40-50тысяч получать за футбол это круто. Тренироваться и играть - много ума не надо, тем более что питание-проезды-переезды клуб обеспечивает. А некоторые еще и проживание предоставляют. Т.е живешь-тренируешься и зарабатываешь, от основных затрат населения избавлен, еще и зп выше чем у 90% по стране. Да работают, да тяжело, да физ труд, но давайте честно - до 16-18 лет ВСЕ кто занимаются уже знают попадут они в эти 2-3% или нет, и вполне могут сосредоточиться на получении профессии. А их жалобы-отговорки это для бедных, которыми они не являются(как 2-3%, так и остальные - своя голова есть, и время для правильной оценки ситуации-расстановки приоритетов тоже было). Да и тут больше абсурдность ситуации в стране, когда сфера сомнительных развлечений получает в 10ки раз больше, чем реальные жизненно важные функционеры, те кто руками и трудом своими страну держит(токари-слесари-дворники-медики-учителя-пожарные-итд). Стоит футбичам перестать играть - особо никто не обидится, стоит дворникам-мусорщикам не работать месяц - все в мусоре утонут.
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Удар Кержакова
я грузчиков работал в пятёрочка, когда был студентом. в 2008 году я получал 15-16 тысяч, и на эти деньги снимал квартиру и жил как король) Правда тогда много не надо было, сигареты, пиво да пельмени))) Проработал там 1 год, вспоминаю с улыбкой, хорошие были времена, наверное потому что тогда был молодой, здоровый и не женатый)))
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Артем Гладских
Ответ андрей лазовский
Личка- наш человек, дело говорит
хах, согласен!
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Контрольный выстрел
Прикольный он. Лайк)
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GibsonFlyingV
Ответ Mukunku 64
Личка ничему не удивляется, он живёт на ,,земле" Удивительное - рядом. Путин удивился зарплатам специалистов в космической отрасли и пообещал, что власти займутся вопросом их повышения. «Чуть ниже среднего, а должно быть выше... Я даже не ожидал», — сказал президент. Вчера президента удивил 27%-й рост цен на курицу.
Я не знаю,где вы уидели 27% роста,я покупал в пятерочке еще полгода назад за 130 рублей, а сейчас она 230 стоит кг.
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Андрей Катиков
Ответ Удар Кержакова
я грузчиков работал в пятёрочка, когда был студентом. в 2008 году я получал 15-16 тысяч, и на эти деньги снимал квартиру и жил как король) Правда тогда много не надо было, сигареты, пиво да пельмени))) Проработал там 1 год, вспоминаю с улыбкой, хорошие были времена, наверное потому что тогда был молодой, здоровый и не женатый)))
В 2008-ом 15 - 16 , и пятнадцать лет спустя. Большая разница.
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Bansly
Ответ Петр Иванов
Ну зачем ты так? Тут же сидят люди, которым правда нафиг не нужна. Надо просто поддержать тезис - что у нас все херова...
А 35 тысяч это прям дофига? Прям другое дело))) Особенно для тех кто квартиру снимает))
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alkidamant
Вроде бы обычные слова о том, что мы и так все знаем, но настолько такие слова редки в нашем футболе, что вызывают восхищение.. - дожили, одним словом
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