НБА. «Бостон» примет «Майами», «Сакраменто» – «Голден Стэйт» и другие матчи
В пятницу, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 пройдут 11 матчей.
«Бостон» примет «Майами», «Сакраменто» – «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Смарт (10), Джарен Джексон (9), З. Уильямс (7), Бэйн (6), Тиллман (6) – старт; Роуз (6), Ларэвиа (6), Кончар (2), Родди (0).
- Денвер
- Дж. Мюррэй (13), Гордон (6), Йокич (6), Портер (3 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Джексон (11), Уотсон (8), К. Браун (5), Ннаджи (2), Стротер (0).
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Болл (14), Хэйворд (8), Розир (7), Вашингтон (3), Уильямс (2) – старт; Миллер (9), Маледон (2), Тор (0), Ричардс (0).
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «TD Garden»
- Бостон
- Холидэй (7), Браун (5), Уайт (3), Тейтум (3), Порзингис (2) – старт; Бриссетт (0), Хаузер (0), Хорфорд (0).
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Хантер (9), Мюррэй (5), Капела (2), Янг (0), Бей (0) – старт; Джонсон (2), Богданович (0), Оконгву (0), Гриффин (0).
- Нью-Йорк
- Брансон (8), Барретт (8), Робинсон (4), Граймс (3), Рэндл (2) – старт; Хартенштайн (3), Харт (0), Дивинченцо (0), Куикли (0).
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Окоро (9), Митчелл (6), Струс (2), Э. Мобли (2), Уэйд (0) – старт; Леверт (2), Ньянг (0), Джонс (0), Джером (0).
- Оклахома-Сити
- Дорт (10), Гилджес-Александер (6), Холмгрен (5), Джейлен Уильямс (2), Гидди (0) – старт; Уоллес (2), Джо (0), Дженг (0).
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 04.30, «Delta Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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5)Кливленд против ОКС. Уходит ли Митчел в Никс или же Холгрем уходит в Д-лигу?
6)По игре в Сан Антонию против Хьюстона можно оформить финальные выводы касательно перспектив Вембаньямы в НБА. Эксперты до сих пор, даже после 1 игры, все еще не могут определиться, баст или чит.
7)Чикаго – Торонто. Игра деРозана выводит в плейИН Чикаго или Торонто?
8)Даллас против Бруклина. Здесь мы просто можем порадоваться за Ирвинга и за его лучшее решение в жизни.
9)В Юте Силы обороны Финляндии играют Союзом Ветеранов Лос Анджелеса.Выясняем, кто же главный белый центровой в нба после Йокича ?
10)Портленд версус Орландо. Может ли хороший защитник стать Великим защитным тренером? Может ли Чемпион Мира стать Чемпионом Мира ?
11)Сакраменто – Голден Стэйт. Последний матч игрового дня заставляет в очередной раз задуматься о том, кто же забьет больше трехочковых в сезоне! Один из лучших шутеров мире Саня Везенков(2 из 5 в сезоне) или претендующий на максималку, явно находящийся на игровом пике Клей Томпсон(3 из 11).
Открываем регулярный сезон в Огайо бтб с Оклой и Инди
Крутота, я считаю
Жду продолжения феерии от любимца под 35 номером, новичка под 1 номером и более качкственной игры от ещё одного любимца, под номером 4
For The Land. Believeland
Кливленд открывает без Аллена, возможно, и Гарлэнда, но даже так будем верить в победу.
Шарлот
Бостон
Никс
Кливленд
САС
Чикаго
Даллас
ЛАК
Орландо
ГСВ)