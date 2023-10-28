НБА. «Бостон» примет «Майами», «Сакраменто» – «Голден Стэйт» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Майами Бруклин Нью-Йорк Орландо Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

В пятницу, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата НБА-2023/24 пройдут 11 матчей.

«Бостон» примет «Майами», «Сакраменто» – «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Мемфис – Денвер 50:56 (2 четверть)
Дата проведения
28 октября, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча
Мемфис
Смарт (10), Джарен Джексон (9), З. Уильямс (7), Бэйн (6), Тиллман (6) – старт; Роуз (6), Ларэвиа (6), Кончар (2), Родди (0).
Денвер
Дж. Мюррэй (13), Гордон (6), Йокич (6), Портер (3 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Джексон (11), Уотсон (8), К. Браун (5), Ннаджи (2), Стротер (0).

Шарлотт – Детройт 45:54 (2 четверть)
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча
Шарлотт
Болл (14), Хэйворд (8), Розир (7), Вашингтон (3), Уильямс (2) – старт; Миллер (9), Маледон (2), Тор (0), Ричардс (0).
Детройт
Каннингем (10), Дюрен (8 + 9 подборов), Хэйс (2), Стюарт (2), Томпсон (2) – старт; Беркс (15), Бэгли (8), Айви (7), Харрис (0), Сассер (0).

Бостон – Майами 20:26 (1 четверть)
Дата проведения
28 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча
Бостон
Холидэй (7), Браун (5), Уайт (3), Тейтум (3), Порзингис (2) – старт; Бриссетт (0), Хаузер (0), Хорфорд (0).
Майами
Хирро (12), Адебайо (7), Батлер (4), Лаури (3), Лав (0) – старт; Д. Робинсон (0), Смит (0), Брайант (0).

Атланта – Нью-Йорк 18:28 (1 четверть)
Дата проведения
28 октября, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча
Атланта
Хантер (9), Мюррэй (5), Капела (2), Янг (0), Бей (0) – старт; Джонсон (2), Богданович (0), Оконгву (0), Гриффин (0).
Нью-Йорк
Брансон (8), Барретт (8), Робинсон (4), Граймс (3), Рэндл (2) – старт; Хартенштайн (3), Харт (0), Дивинченцо (0), Куикли (0).

Кливленд – Оклахома-Сити 19:25 (1 четверть)
Дата проведения
28 октября, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча
Кливленд
Окоро (9), Митчелл (6), Струс (2), Э. Мобли (2), Уэйд (0) – старт; Леверт (2), Ньянг (0), Джонс (0), Джером (0).
Оклахома-Сити
Дорт (10), Гилджес-Александер (6), Холмгрен (5), Джейлен Уильямс (2), Гидди (0) – старт; Уоллес (2), Джо (0), Дженг (0).

Сан-Антонио – Хьюстон
Дата проведения
28 октября, 03.00, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Чикаго – Торонто
Дата проведения
28 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Даллас – Бруклин
Дата проведения
28 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Клипперс
Дата проведения
28 октября, 04.30, «Delta Center»
Онлайн матча

Портленд – Орландо
Дата проведения
28 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
28 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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21 комментарий

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Pipa23King
Как же замечательно, что сегодняшний игровой день наконец-то даст нам ответы на долгожданные вопросы:
1) В матче Мемфис против Денвера узнаем, сможет ли Денвер повторить успех прошлого года?
2)Шарлотт--Детройт! Входит ли Ламелло Болл в тройку лучших разыгрывающих НБА? Входит ли Уайзмен в тройку лучших центровых Детройта?
3)Бостон VS Майами. Сможет ли Бостон рассчитать на трипит , учитывая травматичность Порзингиса?
4)Главная интрига матча в Атланте (̶д̶а̶ ̶и̶ ̶с̶е̶з̶о̶н̶а̶ ̶д̶л̶я̶ ̶Н̶и̶к̶с̶)̶,где Хоук играют против Нью Йорка - жив ли и в каком состоянии находится захваченный в заложники тренером Тибодо Эван Фурнье?
5)Кливленд против ОКС. Уходит ли Митчел в Никс или же Холгрем уходит в Д-лигу?
6)По игре в Сан Антонию против Хьюстона можно оформить финальные выводы касательно перспектив Вембаньямы в НБА. Эксперты до сих пор, даже после 1 игры, все еще не могут определиться, баст или чит.
7)Чикаго – Торонто. Игра деРозана выводит в плейИН Чикаго или Торонто?
8)Даллас против Бруклина. Здесь мы просто можем порадоваться за Ирвинга и за его лучшее решение в жизни.
9)В Юте Силы обороны Финляндии играют Союзом Ветеранов Лос Анджелеса.Выясняем, кто же главный белый центровой в нба после Йокича ?
10)Портленд версус Орландо. Может ли хороший защитник стать Великим защитным тренером? Может ли Чемпион Мира стать Чемпионом Мира ?
11)Сакраменто – Голден Стэйт. Последний матч игрового дня заставляет в очередной раз задуматься о том, кто же забьет больше трехочковых в сезоне! Один из лучших шутеров мире Саня Везенков(2 из 5 в сезоне) или претендующий на максималку, явно находящийся на игровом пике Клей Томпсон(3 из 11).
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Денис Кёнигсберг
Интересно посмотреть Майами на фоне обновленного Бостона
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Максим Макеев
Ответ Pipa23King
Как же замечательно, что сегодняшний игровой день наконец-то даст нам ответы на долгожданные вопросы: 1) В матче Мемфис против Денвера узнаем, сможет ли Денвер повторить успех прошлого года? 2)Шарлотт--Детройт! Входит ли Ламелло Болл в тройку лучших разыгрывающих НБА? Входит ли Уайзмен в тройку лучших центровых Детройта? 3)Бостон VS Майами. Сможет ли Бостон рассчитать на трипит , учитывая травматичность Порзингиса? 4)Главная интрига матча в Атланте (̶д̶а̶ ̶и̶ ̶с̶е̶з̶о̶н̶а̶ ̶д̶л̶я̶ ̶Н̶и̶к̶с̶)̶,где Хоук играют против Нью Йорка - жив ли и в каком состоянии находится захваченный в заложники тренером Тибодо Эван Фурнье? 5)Кливленд против ОКС. Уходит ли Митчел в Никс или же Холгрем уходит в Д-лигу? 6)По игре в Сан Антонию против Хьюстона можно оформить финальные выводы касательно перспектив Вембаньямы в НБА. Эксперты до сих пор, даже после 1 игры, все еще не могут определиться, баст или чит. 7)Чикаго – Торонто. Игра деРозана выводит в плейИН Чикаго или Торонто? 8)Даллас против Бруклина. Здесь мы просто можем порадоваться за Ирвинга и за его лучшее решение в жизни. 9)В Юте Силы обороны Финляндии играют Союзом Ветеранов Лос Анджелеса.Выясняем, кто же главный белый центровой в нба после Йокича ? 10)Портленд версус Орландо. Может ли хороший защитник стать Великим защитным тренером? Может ли Чемпион Мира стать Чемпионом Мира ? 11)Сакраменто – Голден Стэйт. Последний матч игрового дня заставляет в очередной раз задуматься о том, кто же забьет больше трехочковых в сезоне! Один из лучших шутеров мире Саня Везенков(2 из 5 в сезоне) или претендующий на максималку, явно находящийся на игровом пике Клей Томпсон(3 из 11).
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ПП ПП
Интересно Бен сможет сегодня остановить Дончича? Сравним количество минут обоих. И тогда будет понятно что штаб Бруклина хочет от сезона.
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Santy-44
Let ’Em Know

Открываем регулярный сезон в Огайо бтб с Оклой и Инди
Крутота, я считаю

Жду продолжения феерии от любимца под 35 номером, новичка под 1 номером и более качкственной игры от ещё одного любимца, под номером 4

For The Land. Believeland
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Red_Star
Всех с новым сезоном! 🎉

Кливленд открывает без Аллена, возможно, и Гарлэнда, но даже так будем верить в победу.
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Vadia
Вот это Хирро отрезочек выдал.
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Максим Яблонский
Ответ Максим Яблонский
Саммари по первой четверти. Всё-таки Никола не в лучших кондициях, хотя могло показаться оьратное по первому матчу. Отвратительная защита. Скамеечники супер, Уотсон и Браун. Ждём Ннаджи.
да, еще и Стротер вылез.
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greatst
Ответ Pipa23King
Как же замечательно, что сегодняшний игровой день наконец-то даст нам ответы на долгожданные вопросы: 1) В матче Мемфис против Денвера узнаем, сможет ли Денвер повторить успех прошлого года? 2)Шарлотт--Детройт! Входит ли Ламелло Болл в тройку лучших разыгрывающих НБА? Входит ли Уайзмен в тройку лучших центровых Детройта? 3)Бостон VS Майами. Сможет ли Бостон рассчитать на трипит , учитывая травматичность Порзингиса? 4)Главная интрига матча в Атланте (̶д̶а̶ ̶и̶ ̶с̶е̶з̶о̶н̶а̶ ̶д̶л̶я̶ ̶Н̶и̶к̶с̶)̶,где Хоук играют против Нью Йорка - жив ли и в каком состоянии находится захваченный в заложники тренером Тибодо Эван Фурнье? 5)Кливленд против ОКС. Уходит ли Митчел в Никс или же Холгрем уходит в Д-лигу? 6)По игре в Сан Антонию против Хьюстона можно оформить финальные выводы касательно перспектив Вембаньямы в НБА. Эксперты до сих пор, даже после 1 игры, все еще не могут определиться, баст или чит. 7)Чикаго – Торонто. Игра деРозана выводит в плейИН Чикаго или Торонто? 8)Даллас против Бруклина. Здесь мы просто можем порадоваться за Ирвинга и за его лучшее решение в жизни. 9)В Юте Силы обороны Финляндии играют Союзом Ветеранов Лос Анджелеса.Выясняем, кто же главный белый центровой в нба после Йокича ? 10)Портленд версус Орландо. Может ли хороший защитник стать Великим защитным тренером? Может ли Чемпион Мира стать Чемпионом Мира ? 11)Сакраменто – Голден Стэйт. Последний матч игрового дня заставляет в очередной раз задуматься о том, кто же забьет больше трехочковых в сезоне! Один из лучших шутеров мире Саня Везенков(2 из 5 в сезоне) или претендующий на максималку, явно находящийся на игровом пике Клей Томпсон(3 из 11).
Денвер
Шарлот
Бостон
Никс
Кливленд
САС
Чикаго
Даллас
ЛАК
Орландо
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balloball
Ответ Максим Макеев
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Про чемпиона мира вообще понравилось!)
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Kudim41
Ответ Santy-44
Let ’Em Know Открываем регулярный сезон в Огайо бтб с Оклой и Инди Крутота, я считаю Жду продолжения феерии от любимца под 35 номером, новичка под 1 номером и более качкственной игры от ещё одного любимца, под номером 4 For The Land. Believeland
здрасти, скучали)
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Максим Яблонский
ну, и вот хоть щас ставь вместо 30 мульённого (больше) Портера Уотсона. В защите Пэйтон лучше, трёшка даже есть. Портер пропащий. тем более за такие бабки.
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Al Soro
ох и стадо!!!
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Red_Star
Шляпное начало у Кливленда, но офигительно что первые 9 очков набрал Окоро, где первой была трёшка.
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AaaaRrrr
Четик очень старается)
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Максим Яблонский
Саммари по первой четверти. Всё-таки Никола не в лучших кондициях, хотя могло показаться оьратное по первому матчу. Отвратительная защита. Скамеечники супер, Уотсон и Браун. Ждём Ннаджи.
0
0
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Air Hornet
Недооценённое противостояние: Марк Уильямс против Дюрена. Будущие топ-центры лиги.
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AaaaRrrr
Холмгрен против Мобли и Аллена, и должно быть интересно. Ещё надеюсь на дебют Мицича.
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