Салемакерс травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Северной Македонией. Бельгиец не сыграет с Уэльсом и, возможно, в ближайших матчах «Милана»
Алексис Салемакерс травмировался в сборной Бельгии.
Полузащитник был заменен на 59-й минуте матча отбора чемпионата мира-2026 против Северной Македонии (0:0).
Как сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Салемакерс не сыграет за сборную в следующем матче против Уэльса. По информации Sky Sport, у хавбека «Милана» травма задней поверхности бедра, степень которой предстоит уточнить с помощью обследования.
Если повреждение подтвердится, игрок также рискует пропустить ближайшие встречи «Милана», начиная с матча Серии A против «Фиорентины», который состоится 19 октября.
Салемакерс выходил в стартовом составе «Милана» во всех матчах текущего сезона. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
