Салемакерс травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Северной Македонией. Бельгиец не сыграет с Уэльсом и, возможно, в ближайших матчах «Милана»

Алексис Салемакерс травмировался в сборной Бельгии.

Полузащитник был заменен на 59-й минуте матча отбора чемпионата мира-2026 против Северной Македонии (0:0).

Как сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Салемакерс не сыграет за сборную в следующем матче против Уэльса. По информации Sky Sport, у хавбека «Милана» травма задней поверхности бедра, степень которой предстоит уточнить с помощью обследования.

Если повреждение подтвердится, игрок также рискует пропустить ближайшие встречи «Милана», начиная с матча Серии A против «Фиорентины», который состоится 19 октября.

Салемакерс выходил в стартовом составе «Милана » во всех матчах текущего сезона. Его статистика – здесь .