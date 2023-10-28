Вембаньяма оформил дабл-дабл во 2-м матче в НБА. 21 очко, 12 подборов, 3 блок-шота и победа над «Рокетс»

Теги Хьюстон Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в пятницу провел второй матч в НБА.

Первый номер драфта-2023 оформил дабл-дабл во встрече с «Хьюстоном» (126:122 ОТ). На счету француза 21 очко, 12 подборов, 1 передача, 2 перехвата и 3 блок-шота.

За 31 минуту Вембаньяма реализовал 7 из 19 с игры (0 из 6 с дальней дистанции) и 7 из 8 с линии при 4 потерях.

Виктор стал автором спасительного попадания на исходе основного времени, когда забросил в сложном проходе с сопротивлением.

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8 комментариев

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Nikolay Kitlyaev
А у Холмгрена 16-13-7. Так что будет интересно в этом сезоне...
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melmi
Ответ Nikolay Kitlyaev
А у Холмгрена 16-13-7. Так что будет интересно в этом сезоне...
В то время как Хендерсон пока слабоват
Интересного сезона всем
+1
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+1
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Potors
Уххх делает Поп нового Данкана, только в реалиях современной лиги, делает!
+1
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0
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оле - топ юрген - клоп
Главное здоровья) выглядит впечатляюще
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Alexander Permyakov
Там еще было два сумасшедших блока подряд в клатче
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GLW
Сейчас будут комменты, что 21 очко это мало, ему надо 5 лет привыкать к НБА, пока великий Попович его будет учить и за это время надо набрать 100 кг массы, чтобы играть в "великой" НБА.
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Stranfio
Ответ melmi
В то время как Хендерсон пока слабоват Интересного сезона всем
Да тоже заметил,все аналитики говорили мол шумиха будет около Вемби и Чета и мол для Скута это шанс проявить себя, но те 2 игры что я посмотрел с ним, он пока сыроват, ему надо больше опыта, да в G-лиге он был хорош, но когда соперники на несколько голов сильнее, он пока теряется, посмотрим как будет. Как я говорил ранее этот сезон регулярки будет легендарным со всех точек зрения.
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