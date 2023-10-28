Бигмен « » в пятницу провел второй матч в НБА.

Первый номер драфта-2023 оформил дабл-дабл во встрече с « » (126:122 ОТ). На счету француза 21 очко, 12 подборов, 1 передача, 2 перехвата и 3 блок-шота.

За 31 минуту Вембаньяма реализовал 7 из 19 с игры (0 из 6 с дальней дистанции) и 7 из 8 с линии при 4 потерях.

Виктор стал автором спасительного попадания на исходе основного времени, когда забросил в сложном проходе с сопротивлением.

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