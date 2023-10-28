Разыгрывающий « » стал самым результативным игроком матча с « » (122:114).

Карри набрал 41 очко, реализовав 14 из 19 с игры (7 из 10 из-за дуги) и 6 из 6 с линии за 35 минут.

На счету 2-кратного MVP также 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 4 потерях.

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