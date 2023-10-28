Стефен Карри набрал 41 очко в победном матче с «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым результативным игроком матча с «Сакраменто» (122:114).

Карри набрал 41 очко, реализовав 14 из 19 с игры (7 из 10 из-за дуги) и 6 из 6 с линии за 35 минут.

На счету 2-кратного MVP также 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 4 потерях.

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3 комментария

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A. V.
Хорошее начало - половина дела!
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Биомеханоид
В конце казалось, что вот-вот, Сакраменто достанет. Но Фокс промазал, а Карри не промазал. Поэтому Карри многократный чемпион, я Фокс это Фокс.
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