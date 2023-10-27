Призовые за золото на Играх дружбы составят 40 тысяч долларов

Теги деньги Игры дружбы Легкая атлетика

Стал известен размер призовых для победителей и призеров Игр дружбы.

Обладатели золотой медали получат по 40 тысяч долларов. Призовые для занявших второе место составят 30 тысяч долларов, третье – 20 тысяч долларов.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

33 комментария

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edem_sandlar
Хитрые организаторы. Знают же, что этой грязной зеленой бумажки через год уже не будет. Очередной дальновидный ход от 4д гроссмейстера
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Вечно в бане
Ответ Сергей Сурков
Комментарий скрыт
А почему призовые игр Дружбы привязаны к недружественной валюте? Спортсмены в стабильность рубля не верят, бгг?
+76
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Danckoi tabak
А почему не в рублях?
+66
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+65
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IrbIS
Зимбабвийских долларов? или этих со стариком зеленых, ничем не обеспеченных?
+26
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Вечно в бане
Ответ Олег Бойко
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Спортсмены из дружественных стран. А мы, вместе с ними, как нам говорят, меняем однополярный мир, и отказываемся от доллара. Так и нужно призовые в рублях, и все счастливы. Доллару кирдык скоро, все равно.
Или что, дружественные спортсмены перестают быть дружественными, когда призовые в непонятно какой валюте?
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Ssss Ssss
Ответ edem_sandlar
Хитрые организаторы. Знают же, что этой грязной зеленой бумажки через год уже не будет. Очередной дальновидный ход от 4д гроссмейстера
это они еще не знают что вчера Путин умер. никаких игр и денег не будет
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Павел Павлов
Почти как зарплата у детских тренеров...за 10 лет работы
+16
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Geronimo Good
Для дружбы не нужны эти грязные зеленые бумажки.
Или нужны?
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Александр Трифон0в
Вот российские пенсионеры и бюджетники порадуются
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R Air
Ответ Вечно в бане
А почему призовые игр Дружбы привязаны к недружественной валюте? Спортсмены в стабильность рубля не верят, бгг?
Ну там же не только патриоты будут. Вдруг и беларусы какую-нибудь медальку получат, а они терпеть не могут рубль, ни свой ни тем более соседский.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Александр Трифон0в
Вот российские пенсионеры и бюджетники порадуются
они и так непрерывно радуются)
+4
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Клирик
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, и рублей не спросит -
Вот что значит настоящий верный друг!))
+3
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R Air
Ответ Danckoi tabak
А почему не в рублях?
А кому они нужны?
+3
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Sergeev55
интересно, какой же курс доллара будет в сентябре 2024 года?? 🤔🤔
+2
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трович
Надо сразу в белых Ладах считать. Символичнее.
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marchellinos
За чей счёт ? Из чьего кармана?
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Vasiliy S
Можно еще нолик добавить , россияне все равно все оплатят
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Наталья Кузнецова
Ответ Ssss Ssss
это они еще не знают что вчера Путин умер. никаких игр и денег не будет
а вот чо салют то во дворах
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Андрей Рязанов
Ответ Danckoi tabak
А почему не в рублях?
Дружат с нами только за доллары. За рубли не хотят. А вообще интересный ход: Россия призовые будет сортсменам всех стран платить что-ли? Это дороже олимпиады выйдет.
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Меган Лайф
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
3.5 миллиона рублей Если много программ, то можно удвоиться или утроиться Но даже с 1 золотом - на 2-3 года нормальной жизни себя обеспечат Круто, чего уж там
90000 в месяц это типа много?)
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DiZ0893
В рублях по курсу ЦБ Рф на момент выигрыша, не публичная оферта, огрн пупуру блбл...
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карабашка
Как долларов?Мы ещё не победили проклятый доллар?Ради чего тогда всё это было?
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Максим Столбов
Дружба дружбой, а денежки вперёд.
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Claudio_ Caniggia
А Лады Калины будут? Без ВАЗа куда, никуда. Если конечно остались.
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Breadslicer88
круто можно половину квартиры в мск купить
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