Призовые за золото на Играх дружбы составят 40 тысяч долларов
Стал известен размер призовых для победителей и призеров Игр дружбы.
Обладатели золотой медали получат по 40 тысяч долларов. Призовые для занявших второе место составят 30 тысяч долларов, третье – 20 тысяч долларов.
Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Или что, дружественные спортсмены перестают быть дружественными, когда призовые в непонятно какой валюте?
Или нужны?
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, и рублей не спросит -
Вот что значит настоящий верный друг!))