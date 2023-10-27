Призовые за золото на Играх дружбы составят 40 тысяч долларов

Стал известен размер призовых для победителей и призеров Игр дружбы.

Обладатели золотой медали получат по 40 тысяч долларов. Призовые для занявших второе место составят 30 тысяч долларов, третье – 20 тысяч долларов.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.