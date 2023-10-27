Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Виктор Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Маматов является двукратным олимпийским чемпионом по биатлону в эстафете (1968, 1972), четырехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером ЧМ.

С 1993 по 1998 год был вице-президентом Международного союза биатлонистов.