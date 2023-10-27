Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Теги Виктор Маматов сборная СССР Биатлон

Виктор Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. 

Маматов является двукратным олимпийским чемпионом по биатлону в эстафете (1968, 1972), четырехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером ЧМ. 

С 1993 по 1998 год был вице-президентом Международного союза биатлонистов.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Хорошую и достойную спортивную и человеческую жизнь прожил Виктор Фёдорович. Спасибо ему за победы!!!Вечная память!🕯🙏
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кот с дивана
Мужик был, не любил влезать в политику.
Светлая память!
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Увы, уходит легендарное поколение...
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rashnew
Печально. Но Виктор Федорович хоть почти до 90 лет прожил. А Резцова очень рано (
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Чекалин
Да потихоньку тает плеяда советского биатлона
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ушёл последний из могикан нашего биатлона 60-х годов. Соболезнование родным и близким. Светлая память Виктору Фёдоровичу !
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rashnew
Ответ Алексей Ларёв
Слово "тоже" конечно не совсем уместно.
Виктор Федорович еще к тому же последний год болел. Его передвигали только на коляске. Смерть Маматова печальная, но ожидаема. Вот Резцова ушла неожиданно
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Чемпионом впервые стал в 30 или 28 лет,и с тех пор великолепно выступал—- скромный человек был—- не в пример сегодняшним(
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваганов Фидаиль
Покойся с миром.
Ты прославил нашу страну на весь мир!
Спасибо тебе!
Ты очень Великий!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Хорошо пожил. Даже участников Олимпиад 50-60-ых годов осталось немного.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zukarello
Ушла легенда
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Жаль
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volga_olga
Да что ж такое... Вечная память.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
🙏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ларёв
Ответ rashnew
Печально. Но Виктор Федорович хоть почти до 90 лет прожил. А Резцова очень рано (
Слово "тоже" конечно не совсем уместно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночной Птах
Октябрь 2023 какой то насыщенный на уход великих
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
начинающий любитель
Только Резцову похоронили ....
Надеюсь соревнования на Приз Виктора Маматова для ребятишек не прекратятся. Теперь уже в Память о великом биатлонисте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg152762
Уходят потихоньку представители раннего советского поколения. Вечная память Виктору Фёдоровичу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vir_Cotto
Ответ Ночной Птах
Октябрь 2023 какой то насыщенный на уход великих
Конкретно в нашем биатлоне - может быть.
А так это происходит в любом месяце любого года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
начинающий любитель
Ответ volga_olga
Да что ж такое... Вечная память.
Это жизнь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий