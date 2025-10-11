Роналду не забил за сборную Португалии впервые за 6 матчей
Криштиану Роналду не забил за сборную Португалии впервые за 6 матчей.
Португальцы обыграли команду Ирландии со счетом 1:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. 40-летний нападающий не отличился результативными действиями в этом матче и не реализовал пенальти.
Роналду не забил ни одного гола в матче за национальную команду впервые с 20 марта – тогда он не сумел поразить ворота Дании (0:1). После этого Криштиану забивал в 5 играх подряд – на его счету 6 мячей на этом отрезке.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Как вам дерби?24007 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости