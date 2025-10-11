Криштиану Роналду не забил за сборную Португалии впервые за 6 матчей.

Португальцы обыграли команду Ирландии со счетом 1:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. 40-летний нападающий не отличился результативными действиями в этом матче и не реализовал пенальти .

Роналду не забил ни одного гола в матче за национальную команду впервые с 20 марта – тогда он не сумел поразить ворота Дании (0:1). После этого Криштиану забивал в 5 играх подряд – на его счету 6 мячей на этом отрезке.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .