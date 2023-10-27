FA обратилась в «МЮ» по поводу ситуации с Алехандро Гарначо и Андре Онана.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 97-й минуте матча Онана отразил удар Йордана Ларссона с пенальти, не позволив датской команде сравнять счет.

Полузащитник «Юнайтед» выложил фото Онана с двумя эмодзи гориллы после сэйва в ЛЧ, удалил пост после замечаний о возможном расизме. Вратарь написал в инстаграме: «Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь».

связалась с «МЮ» и запросила комментарий Гарначо. Игрок пока не отстранен в преддверии дерби с «Ман Сити».

«Пока нет. Мы общаемся с FA, я могу это подтвердить.

И я хочу подчеркнуть, что мы вместе, мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре», – заявил главный тренер « » .

Гарначо грозит бан за эмодзи 🦍 в похвале Онана. ФА подозревает расизм, сам Онана – нет

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