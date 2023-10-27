FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии соцсети Андре Онана Эрик тен Хаг дискриминация Алехандро Гарначо Футбол

FA обратилась в «МЮ» по поводу ситуации с Алехандро Гарначо и Андре Онана.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 97-й минуте матча Онана отразил удар Йордана Ларссона с пенальти, не позволив датской команде сравнять счет.

Полузащитник «Юнайтед» выложил фото Онана с двумя эмодзи гориллы после сэйва в ЛЧ, Алехандро удалил пост после замечаний о возможном расизме. Вратарь написал в инстаграме: «Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь».

Футбольная ассоциация Англии связалась с «МЮ» и запросила комментарий Гарначо. Игрок пока не отстранен в преддверии дерби с «Ман Сити».

«Пока нет. Мы общаемся с FA, я могу это подтвердить.

И я хочу подчеркнуть, что мы вместе, мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Гарначо грозит бан за эмодзи 🦍 в похвале Онана. ФА подозревает расизм, сам Онана – нет

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45 комментариев

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Фарид Харисов
Все кто увидели тут расизм — сами расисты, потому что считают, что Онана заслуживает эмодзи обезьяны.

Они не видят его мощь, дух, они видят в нем лишь схожесть с приматом, в отличии от самого Андре, тен Хага и Гарначо.
+169
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Vićtor Diaź
FA 🤡🤡🤡
Заняться больше нечем?
+142
-3
+139
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zalenskysv
А не важно что там считает Онана, FA профессионально обидится за него, они в этом эксперты.
+54
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+52
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Бенисио Дель Пьеро
Даже не представляю, что чувствует Тен Хаг, когда у него пол состава вылетело из-за травм, Антони в любой момент может быть отстранён, Санчо решил показать характер, а теперь ещё и FA хочет дисквалифировать футболиста за эмодзи
+30
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+27
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Водяра
Ответ Vićtor Diaź
FA 🤡🤡🤡 Заняться больше нечем?
Есть. Белыми шортами женской сборной.
+20
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**Iscander**
Если честно, то уже тошнит от этого идиотизма, что там творится.
+21
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Арман Мартиросян
Ответ mootoo
Антони что есть что нет Человек за 100 млн даже несчастные 20 по г+п не может выбить
20 очков по гол + пас для вингера это вполне себе достойные цифры, а не "несчастные".
+20
-1
+19
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RowLD
Боже, какой же идиотизм. Сам объект предполагаемого "Расизма" заявил, что никакого расизма нет и всё ок, но какие-то левые люди будут за Онану и Гарначо решать, был там расизм или нет. Цирк самый настоящий
+15
-1
+14
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stanvixx
Ответ Фарид Харисов
Все кто увидели тут расизм — сами расисты, потому что считают, что Онана заслуживает эмодзи обезьяны. Они не видят его мощь, дух, они видят в нем лишь схожесть с приматом, в отличии от самого Андре, тен Хага и Гарначо.
Как в анекдоте про Жукова, Сталина и "чёрта усатого" ))
+13
0
+13
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Elik1989
Ответ Vićtor Diaź
FA 🤡🤡🤡 Заняться больше нечем?
Вот именно. Им заняться нечем.
+11
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Кокич
В Италии наказывают за тотализатор,
в Германии — за Палестину,
а в Англии — за эмодзи.
+10
-2
+8
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Диву даешься, как же люто на западе промывают мозги, все как оруэлл говорил. Белым уже в подкорку вбили стремление найти повод постоять на коленях перед неграми.
+8
-1
+7
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fbd
Когда-нибудь FA скажет что-то в сторону КДК, КДК резко ответит FA, они начнут все это расследовать и вселенная схлопнется в сингулярность от уровня кринжатины и бесполезности этих структур.
+5
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al
Ответ Vićtor Diaź
FA 🤡🤡🤡 Заняться больше нечем?
так и в тех странах, где чиновникам очень даже есть, чем заняться, заниматься они предпочитают всякой хренью.
+4
0
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Lavinka
Ответ mootoo
Антони что есть что нет Человек за 100 млн даже несчастные 20 по г+п не может выбить
Лол . Много в лиге таких несчатных которые делают 20 г+п ?
+3
0
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error505
Раздули из мухи слона
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ mootoo
Антони что есть что нет Человек за 100 млн даже несчастные 20 по г+п не может выбить
Это да. Ни Антони, ни Санчо своих цен не оправдали. МЮ просто выкинул 200 миллионов
+3
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Dizzod
FA решает что в Онане больше: силы и мощи или схожести с внешним видом гориллы.
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Ivan Vladyko
Ответ Фарид Харисов
Все кто увидели тут расизм — сами расисты, потому что считают, что Онана заслуживает эмодзи обезьяны. Они не видят его мощь, дух, они видят в нем лишь схожесть с приматом, в отличии от самого Андре, тен Хага и Гарначо.
Молодца. Кратко и по делу сформулировано. И именно вот так оно и есть. Задолбали, если честно, раздувать из ничего.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ **Iscander**
Если честно, то уже тошнит от этого идиотизма, что там творится.
Это не идиотизм, а нацизм в отношении белых людей.
Ни в африке, ни в Азии, нигде больше такого нет, чтобы коренные жители пресмыкались перед другими расами.
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ta-tosha
Расстрелять, или повесить поганца :)))))
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Виктор Войнов
Никто не пострадал , но наказать кого то надо. О времена, о нравы
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Altered Carbon
В FA сидят де###ы
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Caterina
Ужас, какое позорище. Они оскорбляют этим Онану, которому Гарначо хотел выразить восхищение.
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al
Ответ mootoo
Антони что есть что нет Человек за 100 млн даже несчастные 20 по г+п не может выбить
причём здесь это?
да и 100млн не он за себя просил.
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