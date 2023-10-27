FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре»
FA обратилась в «МЮ» по поводу ситуации с Алехандро Гарначо и Андре Онана.
Во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» (1:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 97-й минуте матча Онана отразил удар Йордана Ларссона с пенальти, не позволив датской команде сравнять счет.
Полузащитник «Юнайтед» выложил фото Онана с двумя эмодзи гориллы после сэйва в ЛЧ, Алехандро удалил пост после замечаний о возможном расизме. Вратарь написал в инстаграме: «Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь».
Футбольная ассоциация Англии связалась с «МЮ» и запросила комментарий Гарначо. Игрок пока не отстранен в преддверии дерби с «Ман Сити».
«Пока нет. Мы общаемся с FA, я могу это подтвердить.
И я хочу подчеркнуть, что мы вместе, мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Гарначо грозит бан за эмодзи 🦍 в похвале Онана. ФА подозревает расизм, сам Онана – нет
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Они не видят его мощь, дух, они видят в нем лишь схожесть с приматом, в отличии от самого Андре, тен Хага и Гарначо.
Заняться больше нечем?
в Германии — за Палестину,
а в Англии — за эмодзи.
Ни в африке, ни в Азии, нигде больше такого нет, чтобы коренные жители пресмыкались перед другими расами.
да и 100млн не он за себя просил.