У «Тоттенхэма» нет поражений в 10 матчах АПЛ. Команда Постекоглу останется первой после 10-го тура

«Тоттенхэм» продлил серию без поражений до 10 матчей в АПЛ.

Команда Энджа Постекоглу обыграла « » (2:1) на выезде в 10-м туре Премьер-лиги.

Лондонцы одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью в АПЛ в этом сезоне.

«Тоттенхэм» набрал 26 очков и останется на первой строчке по итогам тура.

У «Ман Сити» и «Арсенала» по 21 баллу, у «Ливерпуля» – 20. Все преследователи сыграли на матч меньше.

«Тоттенхэм» без Кейна – в топе АПЛ. Как это получилось?

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!