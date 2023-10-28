У «Тоттенхэма» нет поражений в 10 матчах АПЛ. Команда Постекоглу останется первой после 10-го тура
«Тоттенхэм» продлил серию без поражений до 10 матчей в АПЛ.
Команда Энджа Постекоглу обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) на выезде в 10-м туре Премьер-лиги.
Лондонцы одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью в АПЛ в этом сезоне.
«Тоттенхэм» набрал 26 очков и останется на первой строчке по итогам тура.
У «Ман Сити» и «Арсенала» по 21 баллу, у «Ливерпуля» – 20. Все преследователи сыграли на матч меньше.
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