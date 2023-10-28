У «Тоттенхэма» нет поражений в 10 матчах АПЛ. Команда Постекоглу останется первой после 10-го тура

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Кристал Пэлас Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» продлил серию без поражений до 10 матчей в АПЛ.

Команда Энджа Постекоглу обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) на выезде в 10-м туре Премьер-лиги.

Лондонцы одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью в АПЛ в этом сезоне.

«Тоттенхэм» набрал 26 очков и останется на первой строчке по итогам тура.

У «Ман Сити» и «Арсенала» по 21 баллу, у «Ливерпуля» – 20. Все преследователи сыграли на матч меньше.

«Тоттенхэм» без Кейна – в топе АПЛ. Как это получилось?

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ werowolf-gears
Не потянут конечно же чемпионство... Сценарий как у прошлогоднего Арсенала получится
После страданий последних трех лет, сценарий прошлогоднего Арсенала явно порадует фанатов Тоттенхэма
+77
-6
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Tiraspol
Ответ Кефтеме
Турко-Австралиец >
Грек
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katya Andreychuk
Ответ luu
Кейн был проблемой)
Сон тоже проблема. забивает гад.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Гол пропустили, конечно, левый, но красавцы, пока что такие победы на вес золота. Не смотрим далеко вперед, наслаждаемся настоящим, команда только строится
+35
-11
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Кейн был проблемой)
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Noxxx Leon
как вар не увидел подыгрыш рукой от Айю, там мяч траекторию изменил даже
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wasilij Petrow
На чемпионство ресурса не хватит, но и лигочемпионское место будет много выше ожиданий перед сезоном. Кстати: Сон почти догнал Холанда по голам, делая еще и много другой полезной работы.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ Ansu Fati
Жирона лидирует в Ла Лиге Тоттенхэм в АПЛ Кто-то ущипните меня))
Ницца в Лиге 1
Байер в Бундеслиге
Краснодар в РПЛ
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ппппочему
Ответ Экспертное мнение
Если бы Сона звали Хельмут Сондинг и паспорт у него был британский, я вас уверяю, хайпа вокруг него было бы намного больше, чем вокруг Кейна, ибо все последние 10 лет именно Сон ключевой игрок Тоттенхэм, ну это если внимательно смотреть футбол, а это уметь надо.
Я вас уверяю, вы лукавите в одном из своих утверждений - либо что футбол внимательно смотрите, либо что Сон ключевой игрок Тоттенхэма
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
semavin-k
Ай красавцы
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Жирона лидирует в Ла Лиге
Тоттенхэм в АПЛ
Кто-то ущипните меня))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
«Тоттенхэм», пора!!!🏆 Верим!🙏🙏🙏
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петрович
Казалось бы при чём тут Кейн?)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уолтер Собчак
Ответ Экспертное мнение
Если бы Сона звали Хельмут Сондинг и паспорт у него был британский, я вас уверяю, хайпа вокруг него было бы намного больше, чем вокруг Кейна, ибо все последние 10 лет именно Сон ключевой игрок Тоттенхэм, ну это если внимательно смотреть футбол, а это уметь надо.
Символично, что название вашего аккаунта абсолютно не отражает ваш уровень знаний и анализа.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да Нет
кстати я болельщик Тоттенхема!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненавидящий2.0
Ответ Ansu Fati
Жирона лидирует в Ла Лиге Тоттенхэм в АПЛ Кто-то ущипните меня))
щипаю

Аякс на последнем месте в Эредивизи
Лион на последнем мечте в Лиге 1, а лидер Ницца, ПСЖ ниже Ниццы и Монако
Бавария ниже Байера и Штуттгарта
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Все эти Конте, Мауры и Почеттино шлак за бешенные бабки когда нужен был австралийский грек который выиграет АПЛ за миску риса.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kien_6
Ответ Noxxx Leon
как вар не увидел подыгрыш рукой от Айю, там мяч траекторию изменил даже
Сам был а шоке , но потом вспомнил матч с Ливером и понял , что это еще цветочки😅
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кылычбек Турдумамбетов
Ответ arspurs9
Гол пропустили, конечно, левый, но красавцы, пока что такие победы на вес золота. Не смотрим далеко вперед, наслаждаемся настоящим, команда только строится
Перепасовка между Викарио и Ромеро на 3 часа была знатная 🤣🤣🤣
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werowolf-gears
Ответ Бондарев Олег
В следующем туре Тоттенхэм проиграет, скриньте.
Сомнительно - соперник слишком податливый будет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кылычбек Турдумамбетов
Ришарлисон на левом фланге неплохо отыграл. Анж умеет переучивать, кажись.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ппппочему
Ответ Кылычбек Турдумамбетов
Ришарлисон на левом фланге неплохо отыграл. Анж умеет переучивать, кажись.
На самом деле, конкретно этот матч он провел очень слабо, хуже был только Дэвис в первом тайме. Много ошибок, причем местами на уровне спортивной школы (в простейшей ситуации у центральной линии отпустить мяч в аут без давления надо умудриться, слабый удар мимо с линии штрафной без помех - туда же)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ Direct free kick
Румын > конте
Турко-Австралиец >
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Alekseenko
Серия без поражений 11 матчей; последний матч прошлого сезона тоже выиграли же.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kirillaz
Ответ Tristan...
Конкуренты Сити за чемпионство АПЛ Ожидание: Арсенал, Ливерпуль Реальность: Тоттенхэм Вообще, радует такая серия, ещё и без Кейна. Кто бы мог подумать тогда. Но впереди много матчей, многое может измениться
А Арсенал и Ливерпуль уже не конкуренты?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий