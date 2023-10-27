В КДК объяснили, почему не рассматривали оскорбительный жест Клаудиньо в адрес Рахмановича: «Судьи сказали, что это не красная. Жест не носил акцентированный характер»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи КДК РФС Амар Рахманович Клаудиньо Футбол

В КДК рассказали, почему не стали рассматривать жест Клаудиньо в адрес соперника.

КДК РФС не стал рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес хавбека «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, потому что судьи не вынесли наказание игроку на поле, заявил глава комитета Артур Григорьянц.

На 41‑й минуте игры Рахманович попал Клаудиньо локтем в лицо. После этого Клаудиньо, когда ему на поле оказывали помощь врачи, якобы показал футболисту самарцев оскорбительный жест.

«Материалы, которые были в СМИ, не носили информативность. Но мы провели дополнительную проверку. Более того, мы обратились к судье матча и получили рапорт.

Галимов представил его: во время трансляции матча был момент, в котором был показан якобы жест пальцем со стороны Клаудиньо.

Мы обратили внимание, что жест, по нашему мнению, не носил акцентированный характер и не был наказуем красной карточкой, поэтому и мы, и ВАР, и АВАР решили, что данный инцидент не является вмешательством и приглашением арбитра к монитору.

То есть судьи тоже видели этот эпизод, и мы, опять же, не может рассмотреть эпизод, потому что судьи сказали, что это не красная карточка», — сказал Григорьянц.

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141 комментарий

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Hunt13
Не акцентированно послал на ###)
+151
-8
+143
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Йохан Чпохан
наши КДК и ЭСК реинкарнация "Аншлаг", с несмешными шутками, от которых испытываешь испанский стыд...
+91
-5
+86
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Andrey Maximkin
Ответ Любовь Мелехова
Комментарий скрыт
выбил зуб, сломал нос и съел ухо - все так и было
+76
-12
+64
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SpilightTwarkle
Неакцентированный наступ, неакцентированный жест, что дальше?
+68
-7
+61
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Глеб Кравцов
Ответ SpilightTwarkle
Неакцентированный наступ, неакцентированный жест, что дальше?
неакцентированная игра рукой , Неактентированный перелом ноги сопернику
+48
-1
+47
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Йохан Чпохан
ахахахах, тогда за что удалили Соболева и Рошу???
+49
-15
+34
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schwein
Ответ Йохан Чпохан
ахахахах, тогда за что удалили Соболева и Рошу???
А это был акцентированный жест.
Фрейд_с_сигарой.jpg
+34
-8
+26
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schwein
Ответ Hunt13
Не акцентированно послал на ###)
Промямил себе под нос.
+29
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Gerzhog
А где-нибудь вообще можно жест-то этот посмотреть? Вообще ж непонятно о чём разговор
+28
-5
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bedLaM
Ответ SpilightTwarkle
Неакцентированный наступ, неакцентированный жест, что дальше?
неакцентированный гол
+24
-3
+21
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chiga
Ответ Hunt13
Не акцентированно послал на ###)
Было бы забавно) получил локтем в лицо и кк не дали, а показал палец,уходи в раздевалку! Вот была бы дичь!
+17
-4
+13
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majestic1980
В следующий раз - сфолил в штрафной, но фол не носил акцентированный характер. Был в оффсайде, но оффсайд не носил акцентированный характер, послал на три буквы, но три буквы не носили акцентированный характер и т.д.
+16
-6
+10
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majestic1980
Ответ Йохан Чпохан
ахахахах, тогда за что удалили Соболева и Рошу???
Был слышен акцент)
+12
-2
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Йохан Чпохан
Ответ Roman Araslanov
Мажич в роли Петросяна)
скорее Регины Дубовицкой )
+9
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Михаил Савченко
Клауд показывал указательный палец, а не средний вообще то)
https://t.me/offsider/7212
+8
-2
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Валерий Анташов
А рассечение голени Мантуану даже не рассматривали ? Палец более интересен стал.
+10
-6
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Faust Doc
Ответ SpilightTwarkle
Неакцентированный наступ, неакцентированный жест, что дальше?
Не акцентированный гол, не засчитан!
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zukov
Средний палец. Показал или нет? А если показал, то это обидно показал, с умыслом, или нет? Какого лешего это обсуждать. Когда ЦСКА с Сатурном махались стенка на стенку, а еще какие то команды(забыл кто играл) по очереди бегали за рефом, чтоб дать лещей и поджопников - и то меньше обсуждали.
+5
-2
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fussballer
Ответ majestic1980
В следующий раз - сфолил в штрафной, но фол не носил акцентированный характер. Был в оффсайде, но оффсайд не носил акцентированный характер, послал на три буквы, но три буквы не носили акцентированный характер и т.д.
Про оффсайд - такое уже есть.
+4
-1
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Roman Araslanov
Ответ Йохан Чпохан
наши КДК и ЭСК реинкарнация "Аншлаг", с несмешными шутками, от которых испытываешь испанский стыд...
Мажич в роли Петросяна)
+3
-1
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Валерий Анташов
Как оказалось, в КДК не могут отличить указательный палец от среднего. Радимов был всё-таки прав.
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schwein
Ответ Spartakus1984
)))) потому что это Газпром.Признались бы уже клоуны.
С утра уже под борщом, да?
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Zenith forever
А ведь эти персоны из КДК даже не понимают насколько они смешны
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Spartakus1984
Ответ Groznyi2024
Ну средний палец и что? В русском языке и жестах это ничего не значит. И уж тем более не равносильно послать #####
А Соболев какой жест показал в русском языке?))))
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Архитектор Мендисабаль
О чём вообще можно было спорить, Клаудиньо показывал указательным пальцем? При чём здесь КДК?
+3
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