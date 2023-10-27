В КДК объяснили, почему не рассматривали оскорбительный жест Клаудиньо в адрес Рахмановича: «Судьи сказали, что это не красная. Жест не носил акцентированный характер»

В КДК рассказали, почему не стали рассматривать жест Клаудиньо в адрес соперника.

КДК РФС не стал рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес хавбека «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, потому что судьи не вынесли наказание игроку на поле, заявил глава комитета Артур Григорьянц.

На 41‑й минуте игры Рахманович попал Клаудиньо локтем в лицо. После этого Клаудиньо, когда ему на поле оказывали помощь врачи, якобы показал футболисту самарцев оскорбительный жест.

«Материалы, которые были в СМИ, не носили информативность. Но мы провели дополнительную проверку. Более того, мы обратились к судье матча и получили рапорт.

Галимов представил его: во время трансляции матча был момент, в котором был показан якобы жест пальцем со стороны Клаудиньо.

Мы обратили внимание, что жест, по нашему мнению, не носил акцентированный характер и не был наказуем красной карточкой, поэтому и мы, и ВАР, и АВАР решили, что данный инцидент не является вмешательством и приглашением арбитра к монитору.

То есть судьи тоже видели этот эпизод, и мы, опять же, не может рассмотреть эпизод, потому что судьи сказали, что это не красная карточка», — сказал Григорьянц.

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