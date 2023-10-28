Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» и «Ман Сити» сыграют в дерби в воскресенье

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«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:1) в стартовом матче 10-го тура АПЛ.

 В субботу «Челси» примет «Бернли», «Арсенал» – «Шеффилд». 

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет дома с «Ноттингем Форест», а завершится тур манчестерским дерби – «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити». 

Чемпионат Англии

10-й тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 53, автогол Уорд, 0:2 – 66 Сон Хын Мин, 1:2 – 90 Айю.
Кристал ПэласДжонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Клайн, 70), Шлупп (Рак-Сакьи, 60), Хьюз (Ахамада, 70), Лерма (Матеус Франса, 79), Дукуре, Айю, Эдуар (Матета, 79).
ТоттенхэмВикарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис (Эмерсон, 46), Мэддисон (Хиль, 89), Биссума (Хейбьерг, 64), Кулусевски (Бентанкур, 90), Сарр, Сон Хын Мин, Ришарлисон (Джонсон, 64).
Предупреждения:
Андерсен (90), Джонсон (90), Айю (90).

 

Челси – Брентфорд
Дата проведения
28 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Бернли
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Ньюкасл
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Эвертон
Дата проведения
29 октября, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Фулхэм
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Лутон
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Ноттингем Форест
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Дата проведения
29 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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92 комментария

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Тухель
Матч в котором практически ничего не происходит, никакой грубости, никакой жестокости Эдуард только вспыхнул на пару минут, а так норм, никаких быстрых скоростей или игры на встречных курсах, да и в матче где победитель был известен, а проигрывающая команда не рыпалась, даже в такой игре английский судья смог сотворить херню. Гол КП это чистая игра рукой, какой нафиг засчитанный гол. А после левого гола пошла уже рубка в которой могли слечь с травмами как и игроки Шпор, так и игроки КП. Судья бездарен.
+12
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+12
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Дмитрий Носырев
манся 🤡🤡🤡
+12
-4
+8
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picho
То как играл Пэлэс после пропущенного гола , когда Викарио с мячом а игроки атаки просто смотрят и не прессингуют, наблюдаю как пасует тройка Викарио Ромеро И Де Вен , это конечно Нечто , пэлэсу в АПЛ делать нечего , играть стали после 96 минуты , мда , ЧемпионШип ваше все , а шпоры , не теряйте пожалуйста концентрацию ) , верим в вас !
+7
0
+7
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Astella Guccio
Ответ Любезный Коссутий
по руке скатился, кажется
Не "скатился" , этот черный поймал мяч плечом отпустил в руки и бросил к себе в ноги.
+5
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+5
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Alimosha
Очень грязно играли Орлы,и судья какой то через чур добрый попался ,очень боялся что травмируют игроков Шпор
+4
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artem21
Трудовая победа Шпор. Поскорее бы Удоджи вернулся и Бентанкур форму набрал. Снова можно похвалить Сона, набрал хороший ход. Легких матчей в ближайшее время для ТТХ не будет, очень важно побеждать в таких матчах, как сегодняшний.
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Любезный Коссутий
ТТХ, в роли Лестера 15/16, развалит хрустальный замок.
дубль от Сона прилагается.
+6
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Adrenaline Z
Тотенхем при 2-0 продолжает атаковать, молодцы, 👍
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Alex Gagarin
Ну вот, Эдуард за минуту два раза по ногам врезал и карточку так и не получил, судья сегодня хоть что-нибудь видит?
+5
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Will Turner
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Клуб без истории - это МЮ в последние 10 лет.
интересно что будет великий манчестер сити делать когда пепка уйдет, никто еще не задумывался?
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Astella Guccio
Ответ Тухель
Матч в котором практически ничего не происходит, никакой грубости, никакой жестокости Эдуард только вспыхнул на пару минут, а так норм, никаких быстрых скоростей или игры на встречных курсах, да и в матче где победитель был известен, а проигрывающая команда не рыпалась, даже в такой игре английский судья смог сотворить херню. Гол КП это чистая игра рукой, какой нафиг засчитанный гол. А после левого гола пошла уже рубка в которой могли слечь с травмами как и игроки Шпор, так и игроки КП. Судья бездарен.
Во всем согласна, но грубость была , и ясная. В первом тайме игроки КП часто ломили
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Любезный Коссутий
по руке скатился, кажется
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Fona
КП слишком странная команда. Летят 0:2, но в прессинг не идут, просто пешком ходят, у них какой-то принцип крепкий есть? Плана на то, что Ромеро и Викарио будут минут 15 перепасовываться вообще нет, может я ничего не понимаю в футболе, или они уже к следующей игре через полторы недели готовятся
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Will Turner
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не беспокойся, руководство и Пеп уже продумали план. Не слышал новость что-ли, что сам Пеп Гвардиола будет выбирать своего приемника на пост тренера Сити, когда будет уходить? Скорее всего, им станет Де Зерби из Брайтона. Всё продумано на перёд, в отличие от Челси и МЮ, которые дальше своего носа не смотрят.
был уже один из брайтона, который в большой клуб перешёл и опозорился. второй такой же будет😃
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Newk Newk
https://vk.com/video/@club217808619?z=video-217808619_456239564%2Fclub217808619%2Fpl_-217808619_-2 трансляция Тоттетхэма
+2
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Любезный Коссутий
норм засадил. а что, ЖК нет за такое?
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Will Turner
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не беспокойся, руководство и Пеп уже продумали план. Не слышал новость что-ли, что сам Пеп Гвардиола будет выбирать своего приемника на пост тренера Сити, когда будет уходить? Скорее всего, им станет Де Зерби из Брайтона. Всё продумано на перёд, в отличие от Челси и МЮ, которые дальше своего носа не смотрят.
Ахахха, Саф тоже преемника выбрал. Но что то не пошло вообще
Но тебе видимо было не до того в 2013, чтобы помнить это
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Тюменец
Тоттенхэму надо побеждать. Задел очков на таких соперниках в итоге скажется на финише.
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Александр Костенко
МЮ верю в тебя.
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vladimir.kostrichko
Ответ Эксперимент
Сильнейший в мире клуб Ман Сити играет против среднего, опустившегося так низко МЮ. К сожалению МЮ никогда не выйдет на уровень Сити, но интрига в матче будет.
Вот почему я считаю,что гений в очках ваш собирательный образ...
Блин видел же я разных фанатов,но фанаты сити это отдельный вид сапиенса.....
Вас изучать надо.
+6
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Romanian_Daddy
Ответ Заяцволк
Нормальный тур, в целом на бумаге должна быть лёгкая прогулка для великой красной тройки, а уж как будет посмотрим. Арсенал вообще с лютейшим аутсайдером играет. Наш Ливерпуль вроде в хорошей форме, тоже должен уверенно разбираться, хотя год назад и проиграли сопернику, сейчас не должно такого повториться. Манчестер играет с каким-то клубом без болельщиков, там даже Факундо рассказывал, что в городе почти никого нет в их футболках мерзкого голубого цвета, так сказать клуб-фантом, или квазиклуб, как иногда любят говорить, короче, Манчестер тоже легко должен разбираться с аутсайдером, который мимолётно оказался где-то вверху из-за случайных шейховых денег.
Все четко сказал
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arspurs9
Норм.
Пэлас вышел с целью просто сломать игроков Тоттенхэма
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Pitkin
У Челси три поражения со старта. Надо было Арсенал дожимать. А так у Арса 0 поражений, у нас 3.
+1
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Someone from Internet
Манся: боже, какой же маню ноунейм. Он настолько ноунейм, что я о нём только и пишу. Львиная доля моих комментов посвящена хейту этого ноунейма маню. Какое горе!
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Will Turner
да понятно что на бумаге сити сильнее по всем показателям. стабильнее, слаженнее и т. д.
но с учетом того, что пеп стал во всех матчах больше осторожничать - о разгроме я бы не думал
хороший был матч во втором круге между мю и мс
тен хаг просто отзеркалил сити и закрыл холланда
но там и в защите были варан и мартинез, которые просто идеально отыграли
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