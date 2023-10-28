Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» и «Ман Сити» сыграют в дерби в воскресенье

«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:1) в стартовом матче 10-го тура АПЛ.

В субботу « » примет « », « » – « ».

В воскресенье « » сыграет дома с «Ноттингем Форест», а завершится тур манчестерским дерби – «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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