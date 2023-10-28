Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» и «Ман Сити» сыграют в дерби в воскресенье
«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:1) в стартовом матче 10-го тура АПЛ.
В субботу «Челси» примет «Бернли», «Арсенал» – «Шеффилд».
В воскресенье «Ливерпуль» сыграет дома с «Ноттингем Форест», а завершится тур манчестерским дерби – «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
10-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Селхерст Парк»
- Голы:
- 0:1 – 53, автогол Уорд, 0:2 – 66 Сон Хын Мин, 1:2 – 90 Айю.
-
Кристал Пэлас –
Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Клайн, 70), Шлупп (Рак-Сакьи, 60), Хьюз (Ахамада, 70), Лерма (Матеус Франса, 79), Дукуре, Айю, Эдуар (Матета, 79).
-
Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис (Эмерсон, 46), Мэддисон (Хиль, 89), Биссума (Хейбьерг, 64), Кулусевски (Бентанкур, 90), Сарр, Сон Хын Мин, Ришарлисон (Джонсон, 64).
- Дата проведения
- 28 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 29 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
дубль от Сона прилагается.
Но тебе видимо было не до того в 2013, чтобы помнить это
Блин видел же я разных фанатов,но фанаты сити это отдельный вид сапиенса.....
Вас изучать надо.
Пэлас вышел с целью просто сломать игроков Тоттенхэма
но с учетом того, что пеп стал во всех матчах больше осторожничать - о разгроме я бы не думал
хороший был матч во втором круге между мю и мс
тен хаг просто отзеркалил сити и закрыл холланда
но там и в защите были варан и мартинез, которые просто идеально отыграли