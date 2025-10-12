  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де ла Фуэнте о 2:0 с Грузией: «В Испании неиссякаемая кузница талантов, мне повезло. Комплименты нас не ослабят, мы еще ничего не добились»
6

Де ла Фуэнте о 2:0 с Грузией: «В Испании неиссякаемая кузница талантов, мне повезло. Комплименты нас не ослабят, мы еще ничего не добились»

Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Грузией в отборе ЧМ (2:0).

Сборная Испании выиграла три из трех матче квалификации чемпионата мира и идет на первом месте в группе E с 9 очками. На втором – Турция с 6 баллами. 

«У нас отличная молодежь, много хороших футболистов, и это для нас предмет гордости, а не беспокойства. Мне повезло – у нас неиссякаемая кузница талантов.

В матче с Грузией нам немного не хватило точности, но это и есть футбол: он возвращает нас к реальности и показывает, чего мы действительно добиваемся – а это очень важно. Мы могли выиграть с крупным счетом, но чтобы достичь того, чего мы уже достигли, нужно делать все действительно очень хорошо.

О том, что Ойарсабаль уступил пенальти Феррану Торресу (который тот не забил)

«У нас есть отличные исполнители, и не имеет значения, кто бьет – Ойарсабаль или Ферран. Я не вижу в этом ничего плохого: это жест, который показывает, что команда – это семья, где все друзья».

О Педри и распределении игрового времени

«Сегодня легко говорить на эту тему – играть больше или меньше. Футбол – это спорт, где существует риск, независимо от того, случаются травмы или нет, они – часть игры. Он провел очень серьезный, полный матч. Его игра – это контроль и текучесть».

О травме Дани Ольмо

«Не было медицинского заключения, только жалобы на дискомфорт, и поэтому мы решили отправить его на обследование. Он почувствовал себя плохо, и в пятницу мы направили его пройти тесты».

О стиле игры при кадровых потерях

«Мы всегда играем примерно одинаково, независимо от состава – и это снова доказано. Сегодня не вышли Хесус (Родригес) или Хорхе (Де Фрутос), но уверен, если бы они сыграли, выглядели бы точно так же».

О похвале в адрес сборной Испании

«Если вы говорите спокойно и естественно, похвалу можно принимать нормально. Мы должны становиться еще лучше. Комплименты нас не ослабят. Мы еще ничего не добились. Нет высокомерия – даже наоборот. Это замечательная команда. У меня отличные футболисты, но еще лучшие люди», – сказал главный тренер сборной Испании. 

Как вам дерби?24053 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoСборная Испании по футболу
logoХесус Родригес Карабальо
logoКомо
logoДани Ольмо
logoсерия А Италия
logoМикель Ойарсабаль
logoПедри
logoБарселона
logoКвалификация ЧМ
logoФерран Торрес
logoЛа Лига
logoРайо Вальекано
logoРеал Сосьедад
logoСборная Грузии по футболу
logoЛуис де ла Фуэнте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Испания не проигрывает 23 матча подряд без учета серии пенальти – 18 побед и 5 ничьих
7сегодня, 20:40
Испания обыграла Грузию – 2:0. Ойарсабаль и Пино забили, Мамардашвили отразил пенальти Феррана
8сегодня, 20:39
Главные новости
Роналду не забил два из трех пенальти в играх за Португалию в 2025-м. Сборная выиграла все эти матчи
9сегодня, 22:20
Ибрагимович о Модриче: «Лука не играет в футбол, он и есть сам футбол. Удивлен ли я его уровнем? Нет. Он выступает так уже 20 лет»
4сегодня, 22:00
Только два футболиста играли и с Сафоновым, и с Куртуа. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 22:00Тесты и игры
Федерация футбола Косова пожалуется в УЕФА из-за скандирований сербов «Косово – это Сербия» во время матча: «Поздравляем Албанию с заслуженной победой»
19сегодня, 21:45
Фанаты Сербии скандировали «Косово – это Сербия» на матче с Албанией
44сегодня, 21:01
Роналду не забил за сборную Португалии впервые за 6 матчей
61сегодня, 20:50
Квалификация ЧМ-2026. Португалия одолела Ирландию, Испания обыграла Грузию, Италия победила Эстонию, Норвегия забила 5 голов Израилю, Турция – шесть Болгарии
369сегодня, 20:43
Италия победила Эстонию на выезде – 3:1. Кин, Ретеги и Эспозито забили, Доннарумма ошибся на выходе
7сегодня, 20:42
Португалия обыграла Ирландию благодаря голу Невеша на 91-й – 1:0. Роналду не забил пенальти
34сегодня, 20:41
Испания не проигрывает 23 матча подряд без учета серии пенальти – 18 побед и 5 ничьих
7сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
11сегодня, 22:02
Мартинес про гол Невеша Ирландии на 91-й: «Сила Жоты с нами, он вдохновляет нас и помогает осуществить мечту. Это была тяжелая, но заслуженная победа»
2сегодня, 21:39
Салемакерс травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Северной Македонией. Бельгиец не сыграет с Уэльсом и, возможно, в ближайших матчах «Милана»
1сегодня, 21:25
Гаттузо о 3:1 с Эстонией: «Италия контролировала игру все 93 минуты. Наша миссия – расти от матча к матчу, нужно повышать самооценку и стараться играть еще лучше»
2сегодня, 21:18
Италия забила 13 голов в первых трех играх при Гаттузо – это рекорд
4сегодня, 21:09
Товарищеский матч. Колумбия сыграет с Мексикой в США
2сегодня, 21:00
Италия при Гаттузо выиграла все три матча. Общий счет – 13:5
1сегодня, 20:53
Испания обыграла Грузию – 2:0. Ойарсабаль и Пино забили, Мамардашвили отразил пенальти Феррана
8сегодня, 20:39
Тренер Израиля после 0:5 с Норвегией: «Это одна из двух лучших сборных Европы, наряду с Испанией. Суперигроки»
3сегодня, 20:29
«МЮ» обсудит с Майну и Зиркзе их будущее перед зимним трансферным окном. Кобби опасается, что не попадет в заявку Англии на ЧМ-2026
3сегодня, 20:20