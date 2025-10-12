Де ла Фуэнте о 2:0 с Грузией: «В Испании неиссякаемая кузница талантов, мне повезло. Комплименты нас не ослабят, мы еще ничего не добились»
Сборная Испании выиграла три из трех матче квалификации чемпионата мира и идет на первом месте в группе E с 9 очками. На втором – Турция с 6 баллами.
«У нас отличная молодежь, много хороших футболистов, и это для нас предмет гордости, а не беспокойства. Мне повезло – у нас неиссякаемая кузница талантов.
В матче с Грузией нам немного не хватило точности, но это и есть футбол: он возвращает нас к реальности и показывает, чего мы действительно добиваемся – а это очень важно. Мы могли выиграть с крупным счетом, но чтобы достичь того, чего мы уже достигли, нужно делать все действительно очень хорошо.
О том, что Ойарсабаль уступил пенальти Феррану Торресу (который тот не забил)
«У нас есть отличные исполнители, и не имеет значения, кто бьет – Ойарсабаль или Ферран. Я не вижу в этом ничего плохого: это жест, который показывает, что команда – это семья, где все друзья».
О Педри и распределении игрового времени
«Сегодня легко говорить на эту тему – играть больше или меньше. Футбол – это спорт, где существует риск, независимо от того, случаются травмы или нет, они – часть игры. Он провел очень серьезный, полный матч. Его игра – это контроль и текучесть».
«Не было медицинского заключения, только жалобы на дискомфорт, и поэтому мы решили отправить его на обследование. Он почувствовал себя плохо, и в пятницу мы направили его пройти тесты».
О стиле игры при кадровых потерях
«Мы всегда играем примерно одинаково, независимо от состава – и это снова доказано. Сегодня не вышли Хесус (Родригес) или Хорхе (Де Фрутос), но уверен, если бы они сыграли, выглядели бы точно так же».
О похвале в адрес сборной Испании
«Если вы говорите спокойно и естественно, похвалу можно принимать нормально. Мы должны становиться еще лучше. Комплименты нас не ослабят. Мы еще ничего не добились. Нет высокомерия – даже наоборот. Это замечательная команда. У меня отличные футболисты, но еще лучшие люди», – сказал главный тренер сборной Испании.