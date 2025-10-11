Италия при Гаттузо выиграла все три матча. Общий счет – 13:5

Сборная Италии при Дженнаро Гаттузо снова выиграла.

Итальянцы на выезде победила Эстонию (3:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

При Гаттузо команда выиграла три матча из трех – до этого обыграли Эстонию (5:0) и Израиль (5:4). Тренер возглавил команду летом, сменив Лучано Спаллетти.

Сборная Италии занимает второе место в группе I отбора с 12 набранными очками в 5 матчах. Отставание от Норвегии – 6 очков при игре в запасе.

Следующий матч Италия проведет дома против Израиля 14 октября.