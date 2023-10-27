«На главных соревнованиях, где был великий Малинин, было всего 483 человека». Чайковская о посещаемости Гран-при США

Теги Елена Чайковская сборная России Гран-при Гран-при США сборная США мужское катание Илья Малинин Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Чайковская заявила о низкой посещаемости Гран-при США по фигурному катанию.

«Спортсменам необходима публика, они как актеры в театре, не могут играть в пустой зал. И то, что сидела публика на юниорах (на Гран-при России – Sports.ru), я была поражена.

А на самых главных соревнованиях, где был великий фигурист Малинин (на Гран-при США – Sports.ru), было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, негде было сидеть, нас сажали на подставные стулья, забит был весь зал.

Сейчас залы пустые. Для фигуристов это страшное дело. Они катаются для нас», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

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113 комментариев

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Anna
Когда-нибудь у нас перестанут при любом случае ссылаться на США.Удивительно, что не добавила: "А еще вы видели их госдолг? "
+157
-47
+110
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Ева Винер
ну не знаю, в трансляции было видно, что трибуны заполненены, может не битком, но точно больше 483 человек было😏
+86
-6
+80
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Gilonjon862
Теперь понятно почему бюджетникам раздавали билеты в Омске, посещаемостью меряться будут.
+94
-17
+77
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Екатерина Пчелина
Специально зарегестрировалась, чтобы написать: то, что первый не показывал Scate America, вовсе не значит, что люди не могли посмотреть трансляцию Окко, чтобы увидеть, сколько там, на самом деле, было людей. У нас, пока (!), еще не Северная Корея, где толькот 4 канала и все - государственные.
+50
-3
+47
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simply A
Откуда она взяла этот бред? Я смотрела гран-при США. трибуны были практически полные, я еще для себя отметила. И сколько можно уже кивать на клятый Запад? На себя пусть посмотрит.
+46
-4
+42
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Mira Val
Чайковская: 483 человека.
Коган: на Skate America общее количество зрителей составило всего 10 тысяч человек.
Слово не воробей.
+53
-11
+42
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MyCA
Какие 483 там на порядок больше было
+43
-8
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Валентин и ыч
Все-таки, наличие интернета сильно мешает рассказам как "у них" все плохо и даже солнце не радует простых парижан.
+36
-4
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna
Когда-нибудь у нас перестанут при любом случае ссылаться на США.Удивительно, что не добавила: "А еще вы видели их госдолг? "
Может потому, что этап в Омске со SA параллельно шел?
+32
-6
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Lennuci
Ответ Anna
Когда-нибудь у нас перестанут при любом случае ссылаться на США.Удивительно, что не добавила: "А еще вы видели их госдолг? "
Так всего один этап прошел и был в Америке.
+32
-7
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sabina_katarina
Как же они нелепы и смешны в своём вечном вранье. Вики говорит, что арена в Аллене рассчитана на 6275 человек. Те, кто смотрел трансу, видел, что не аншлаг конечно, но трибуны заполнены. Но тётка зачем-то врёт. Это как Скабеева в недавнем репортаже из Сев. Кореи рассказывала, что кругом люди в разноцветной яркой одежде, а на кадрах шли мрачные корейцы исключительно в тёмном.
+23
0
+23
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Марина 12
Я очень уважаю Елену Анатольевну, поэтому надеюсь, что она просто ошиблась Я.смотрела почти все соревнования в прямом эфире, и меня очень удивило ее высказывание о посещаемости мужского турнира. Не поленилась и открыла сейчас запись произвольной программы. На трибунах был почти аншлаг! Не знаю, правда, сколько зрителей вмещает эта ледовая арена. По виду, зал, конечно, не самый большой. Но, тем не менее, он был заполнен. И много было сувениров и мягких игрушек выброшено на лед фигуристам.
+24
-1
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Olga.t
Удивительно, откуда такая точная цифра посещаемости!)
И почему это волнует Когана и Чайковскую?
+24
-5
+19
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Валентин и ыч
Ответ Alex1104
Комментарий скрыт
на, изучай https://www.youtube.com/watch?v=T2ce_paTyEg . Хорош приводить видео с тренировки в разгар рабочего дня.
+19
-2
+17
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EnergyStyle
Веком и страной не ошиблась случаем с такими заявлениями? Мы не в 20 веке в СССР или северной Корее...мы можем спокойно зайти в интернет и увидеть, что там не 483 человека точно...да и откуда вообще такое число? Лично скинули отчёт организаторы?:)))
+15
0
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Александр Шульгин
До человека посчитала, вроде трубуны хоть и маленькое и не полные были но 483 это она что выдумала как обычно
+20
-5
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Александр Шульгин
Ответ Mira Val
Чайковская: 483 человека. Коган: на Skate America общее количество зрителей составило всего 10 тысяч человек. Слово не воробей.
Общее это за все дни соревнований
+20
-5
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Е...С
Все посещаемостью меряются. Понятно почему в Красноярске отчитались по билетам на Гран-при.
+19
-6
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Natalia_777
Ответ Leanna
Интересно почему? Потому что неуклюжий Нейтан Чен получал оценки по сговору с судьями и этим убил фигурное катание раз и навсегда и в США, и в других странах.
где это Нейтан был неуклюжим? абсолютно гармоничное мужское катание , и кому надо по 20-30 баллов привозил , занимая первые места )))
+16
-4
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simply A
Ответ Белла
Деменция
Думаю, что нет. Это желание быть "в струе", лишний раз показать верность "политике партии". Этому и Тарасова, и Чайковская и иже с ними отлично обучены. Просто в данном случае она конкретно села в лужу, потому что любой желающий может зайти на официальный канал ИСУ, своими глазами посмотреть трансляцию и увидеть уровень заполненности трибун.
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Роман Цыренков
Ответ Anna
Когда-нибудь у нас перестанут при любом случае ссылаться на США.Удивительно, что не добавила: "А еще вы видели их госдолг? "
Ну ссылаются на те места, где ФК всегда собирало стадионы. Простите, но США были родоначальниками шоу, там ФК было как шоубиз. На что ей ссылаться? На Финляндию Трофи?
+16
-4
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Mukunku 64
Ответ Ева Винер
ну не знаю, в трансляции было видно, что трибуны заполненены, может не битком, но точно больше 483 человек было😏
Выпрхнувшая из шубы Тарасовой моль залепила глаза великому тренеру..
+13
-2
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gift...!
Ответ daninator
Малинин вроде ничего плохого Тарасовой не сделал, чтобы его ставить в пример в своём сарказме с издёвкой. Нужно как-то потактичнее к коллегам по цеху.
Мама Малинина в свое время отказалась переходить в Москву к великим Чайковской и Тарасовой и до конца осталась верна своему тренеру Ксенофонтову, у которого отобрали всех его лучших спортсменов и выдали за своих московских: Пестова-Леонтович, Першина- Акбаров, Климова Марина...
Эти пары научил всему и скатал не Жук
Чайковская не забыла демарш Малининой, которая ушла за Узбекистан, но своего тренера Ксенофонтова не бросила, не пошла к Чайковской.
;Теперь ее сыну мстить решила
+10
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Wiley Fox
И айфоны у них плохие

В общем, все россияне должны жить счастливыми

Потому что у нас есть путин
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Поговорим
483 человека? Ну тогда это самые голосистые со всего Техаса прибыли на ФК. На самом деле при просмотре трансляций этого этапа как раз приятно удивили полные и очень активные трибуны.
+9
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