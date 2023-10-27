Елена Чайковская заявила о низкой посещаемости Гран-при США по фигурному катанию.

«Спортсменам необходима публика, они как актеры в театре, не могут играть в пустой зал. И то, что сидела публика на юниорах (на Гран-при России – Sports.ru), я была поражена.

А на самых главных соревнованиях, где был великий фигурист Малинин (на Гран-при США – Sports.ru), было всего 483 человека. Раньше на Skate America нам, тренерам, негде было сидеть, нас сажали на подставные стулья, забит был весь зал.

Сейчас залы пустые. Для фигуристов это страшное дело. Они катаются для нас», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.