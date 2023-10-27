Вингер «Майнца» Эль-Гази: «Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток»

Теги Майнц сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика Футбол

Анвар Эль-Гази прокомментировал свои слова в поддержку Палестины.

28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в «Майнц» 22 сентября на правах свободного агента.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост.

Клуб Бундеслиги отстранил футболиста от тренировок и игр. Сегодня стало известно, что Эль-Гази был проинформирован о расторжении его контракта.

«Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле.

Я сочувствую невинным жертвам этого конфликта, независимо от их национальности. Я за мирный и интегрированный Ближний Восток.

Поскольку мои предыдущие заявления в социальных сетях были поняты неправильно, я хотел бы пояснить, что я выступаю за мир и человечность для всех», – написал игрок в сторис инстаграма.

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139 комментариев

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R Air
Начал маневрировать, когда понял, что и в толерантной Европе есть предел терпения.
+151
-39
+112
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Mihmesh35
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
никто не должен
+70
-1
+69
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Arty Novikoff
С самого начала поддержал террористов Хамас. Сейчас, когда поднялся скандал, начал вилять хвостом и использовать другие формулировки.
Нет. Не выйдет. Если хочешь жить в цивилизованной стране, то ты не можешь публично поддерживать террористов. Так что придется ответить за свои людоедские взгляды.
+92
-31
+61
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Павел Павлов
Пускай играет за Палестинские клубы,в чём вопрос
+59
-14
+45
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#SharkTeam
Ответ R Air
Начал маневрировать, когда понял, что и в толерантной Европе есть предел терпения.
и нет предела лицемерию
+105
-66
+39
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ottomann
Мирный Ближний Восток, это название сказки и фантастической книги, он мирным не был ни дня)
+37
-5
+32
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Игорь Новиков
Ответ #SharkTeam
и нет предела лицемерию
Один вопрос? зачем все "нелицемерные" едут в Европу? Сидели бы у себя)
+40
-20
+20
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=Серж=
Поздно спохватился
+22
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Кирилл Иванов
Ответ #SharkTeam
и нет предела лицемерию
и нет предела террористическим действиям ХАМАСА, которую поддерживает Россия...
+32
-16
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Артём Сергеев
Ответ MATRiX
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а Израиль мирным способом удалить ?
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Leon Petov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
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Извините, но вы походу пересмотрели КВН или Кривое зеркало
+14
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Кирилл Иванов
Ответ Pigmalion
А как Россия поддерживает Хамас?
Принимает у себя их делегацию. ХАМАС, поблагодарил кстати Россию за то что они поддержали их)
+19
-11
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евГений
Переобувка официально началась)
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#SharkTeam
Ответ ottomann
Мирный Ближний Восток, это название сказки и фантастической книги, он мирным не был ни дня)
Про Европу также можно сказать. Только с образованием ЕС войны как-то прекратились. А так всю историю в Европе какие-то войны
+11
-6
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Кирилл Иванов
Ответ Фёдор Кузнецов
Тех, кто поддерживает Украину вы тоже в УПЛ отправляли?
ну так если бы они в России играли и поддерживали бы Украину, то в чем проблема в УПЛ отправить?
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-3
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Bayern2004
Ответ Arty Novikoff
Я тебе поведаю о том, что твои "ребята из Хамас" прямо сейчас уничтожаются по-полной ЦАХАЛом. Их сотрут с лица земли. Во благо палестинцев и евреев. Так что наслаждайся тем, как совершается возмездие.
Осуществляется убийство мирных людей.Открыто и с одобрения big brother USA,его же оружием.
Ваш придуманный "холокост" отдыхает.
Но это ещё не конец истории, далеко не конец...
Watch out,it is not even closer to an end...
+6
-2
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Плевал я
Ответ =Серж=
Поздно спохватился
А он что, изменил свою позицию? Изначально выступал за мир. Палестинцев нельзя жалеть?
+9
-5
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ta-tosha
Теперь и саудиты к себе не возьмут :)
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Н.Ф.
Сколько живу, никогда не было мирного Ближнего Востока.
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Илья Савчук
поздно пить Боржоми, когда уволили с работы.
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Slavnov
Ответ Arty Novikoff
С самого начала поддержал террористов Хамас. Сейчас, когда поднялся скандал, начал вилять хвостом и использовать другие формулировки. Нет. Не выйдет. Если хочешь жить в цивилизованной стране, то ты не можешь публично поддерживать террористов. Так что придется ответить за свои людоедские взгляды.
Израиль то, тоже самое, но с ракетами и мирняк для чего-то валят тысячами, рождая новых террористов, кто им не простит ни детей, ни семей, не друзей,до атаки хамаса, израиль такие рейды устраивал и ловил типо сторонников хамас, тысячами, садил их в тюрьмы, многие просто умирали там,без судов и следствий, сейчас мужиков вылавливают, пишут на спинах номера, прижигают пламегасителем, снимая это,а в тик-токе израильтяне,в роликах радуются смертям детей, изображая матерей газы, потерявших детей, ставя сотни тысяч лайков,не хилая у вас цивилизация....
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Nastia Sergey
Ответ Плевал я
Ну а Израиль лечит азовцев и посылает действующих военных на Украину. Что то евреи особо не переживают по этому поводу. А по поводу Палестины у России позиция не меняется десятки лет, государство Палестина должно быть
тогда почему в Москве приняли не официальную делегацию государства Палестина, а представителей террористов, которые 20 дней назад на камеру насиловали детей и убивали беременных женщин?
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LaffyTaffy
похоже в футболе грядёт глобальная миграция.
Защитники Палестины будут под угрозами разрывов контрактов, и отправятся играть куда-нибудь в Саудовскую Аравию, Катар и т.д.
Либо второй вариант: сейчас все эти защитники Палестины выберут бабло и перестанут высказываться. Что скорее всего и произойдёт.
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Hola Hola
Ответ Игорь Новиков
Один вопрос? зачем все "нелицемерные" едут в Европу? Сидели бы у себя)
Еще вопрос, зачем эта Европа лезет к ним в Ливию, Сирию, Ирак? Может, некоторые и сидели бы у себя, но, к примеру, в той же Ливии после наведения порядка добрыми европейцами с общечеловеческими ценностями как-то совсем несладко стало.
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kondratiy
Ответ Н.Ф.
Сколько живу, никогда не было мирного Ближнего Востока.
Когда-то и Балканы называли пороховой бочкой Европы.
+2
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