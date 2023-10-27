Анвар Эль-Гази прокомментировал свои слова в поддержку Палестины.

28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в « » 22 сентября на правах свободного агента.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении , но затем удалил пост.

Клуб Бундеслиги отстранил футболиста от тренировок и игр. Сегодня стало известно, что Эль-Гази был проинформирован о расторжении его контракта.

«Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле.

Я сочувствую невинным жертвам этого конфликта, независимо от их национальности. Я за мирный и интегрированный Ближний Восток.

Поскольку мои предыдущие заявления в социальных сетях были поняты неправильно, я хотел бы пояснить, что я выступаю за мир и человечность для всех», – написал игрок в сторис инстаграма.

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