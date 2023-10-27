Вингер «Майнца» Эль-Гази: «Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток»
Анвар Эль-Гази прокомментировал свои слова в поддержку Палестины.
28-летний атакующий полузащитник из Нидерландов с марокканскими корнями перешел в «Майнц» 22 сентября на правах свободного агента.
После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост.
Клуб Бундеслиги отстранил футболиста от тренировок и игр. Сегодня стало известно, что Эль-Гази был проинформирован о расторжении его контракта.
«Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле.
Я сочувствую невинным жертвам этого конфликта, независимо от их национальности. Я за мирный и интегрированный Ближний Восток.
Поскольку мои предыдущие заявления в социальных сетях были поняты неправильно, я хотел бы пояснить, что я выступаю за мир и человечность для всех», – написал игрок в сторис инстаграма.
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Нет. Не выйдет. Если хочешь жить в цивилизованной стране, то ты не можешь публично поддерживать террористов. Так что придется ответить за свои людоедские взгляды.
Ваш придуманный "холокост" отдыхает.
Но это ещё не конец истории, далеко не конец...
Watch out,it is not even closer to an end...
Защитники Палестины будут под угрозами разрывов контрактов, и отправятся играть куда-нибудь в Саудовскую Аравию, Катар и т.д.
Либо второй вариант: сейчас все эти защитники Палестины выберут бабло и перестанут высказываться. Что скорее всего и произойдёт.