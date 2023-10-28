Овечкин сделал передачу в матче с «Миннесотой», набрав очки в 5-й игре подряд

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Миннесотой» (3:2 Б).

Россиянин продлил результативную серию (2+4) в чемпионате НХЛ до 5 игр, всего в сезоне он провел 7 матчей. В первых двух встречах он очков не набирал.

Сегодня за 22:23 (4:03 – в большинстве, 1:09 – в меньшинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, полезность – «0».

В послематчевой серии буллитов бросок нападающего парировал вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери.

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8 комментариев

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Ну и шайбу сегодня его не засчитали
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Пас праймари кстати на Строума
+4
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Евгений Ермаков
Ответ Евгений Ермаков
2+4 в 7 играх в 38 лет Ну и правда, Саша сдулся)))
Про Кросби (4+3 в 36 лет ) ни слова никто не сказал кстати🤔
+4
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Евгений Ермаков
2+4 в 7 играх в 38 лет Ну и правда, Саша сдулся)))
+4
-2
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Дима Миронов
Ответ Евгений Ермаков
Про Кросби (4+3 в 36 лет ) ни слова никто не сказал кстати🤔
да кому твой Кросби нужен,на кубок не претендует,ни за каким рекордом не гонится
+3
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ovi1000
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Ну и шайбу сегодня его не засчитали
надо ему по пять штук забивать чтобы парочку засчитывали.
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severchanin
Не передач от него ждут болельщики. Но хотелось бы отметить, что пердачи осознанные, разрезающие, а не добивания после его броска из офиса.
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