Овечкин сделал передачу в матче с «Миннесотой», набрав очки в 5-й игре подряд

Форвард « » сделал голевую передачу в матче с «Миннесотой» (3:2 Б).

Россиянин продлил результативную серию (2+4) в чемпионате до 5 игр, всего в сезоне он провел 7 матчей. В первых двух встречах он очков не набирал.

Сегодня за 22:23 (4:03 – в большинстве, 1:09 – в меньшинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, полезность – «0».

В послематчевой серии буллитов бросок нападающего парировал вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери.