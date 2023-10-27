«Поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен». Медведева показала татуировку на груди

Евгения Медведева показала татуировку на груди.

– У меня тоже есть татуха. Маленькое сердечко, ха-ха!

– Это как в «Друзьях», когда Фиби точку себе просто поставила.

– Да! Это примерно то же самое. И причем у меня была такая задумка – значит, я набила такая татуху...

– Но я бы ее прям татухой бы не называла, конечно.

– И я написала в телеграме: ребята, я набила тату. Там такие варианты были! Столько комментариев! Поднять актив, реально – поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен. Я только больше чем через полгода я показала: ребят, расслабьтесь, никакого партака на жопе у меня нет, все в порядке, – рассказала в разговоре с Зоей Яровицыной на своем ютуб-канале.