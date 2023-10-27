«Поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен». Медведева показала татуировку на груди
Евгения Медведева показала татуировку на груди.
– У меня тоже есть татуха. Маленькое сердечко, ха-ха!
– Это как в «Друзьях», когда Фиби точку себе просто поставила.
– Да! Это примерно то же самое. И причем у меня была такая задумка – значит, я набила такая татуху...
– Но я бы ее прям татухой бы не называла, конечно.
– И я написала в телеграме: ребята, я набила тату. Там такие варианты были! Столько комментариев! Поднять актив, реально – поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен. Я только больше чем через полгода я показала: ребят, расслабьтесь, никакого партака на жопе у меня нет, все в порядке, – рассказала Медведева в разговоре с Зоей Яровицыной на своем ютуб-канале.
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Слог, конечно, убийственно высокий.
Кто-нибудь может перевести на русский общедоступный, чего у неё нет?
Слово "жопа" переводить не надо :)
и что, на слово поверили? Или тоже пришлось доказывать?
Да, это не милая безизбежность.
Объясните мне, пожалуйста, какой контекст мог бы оправдать выражение "никакого партака на жопе у меня нет"? Я понятия не имею, что такое партак, но это звучит, как фраза какой-то хабалки с четырьмя классами образования.
Ничего, сейчас расскажут какая умница, мудрая и разумная. А вообще Медведева молодец! Старательно месяц рассказывали, какая она правильная, переписывали историю, а она как всегда, бабах!