«Поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен». Медведева показала татуировку на груди

Теги фото Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева показала татуировку на груди.

– У меня тоже есть татуха. Маленькое сердечко, ха-ха!

– Это как в «Друзьях», когда Фиби точку себе просто поставила.

– Да! Это примерно то же самое. И причем у меня была такая задумка – значит, я набила такая татуху...

– Но я бы ее прям татухой бы не называла, конечно.

– И я написала в телеграме: ребята, я набила тату. Там такие варианты были! Столько комментариев! Поднять актив, реально – поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен. Я только больше чем через полгода я показала: ребят, расслабьтесь, никакого партака на жопе у меня нет, все в порядке, – рассказала Медведева в разговоре с Зоей Яровицыной на своем ютуб-канале.

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316 комментариев

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johnnyplank
А многие удивлялись как она может с Милохиным тусоваться, в принципе неудивительно
+338
-43
+295
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banchik1
Ответ Залина Малина
В точку
На сисе.
+233
-12
+221
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GeorgeCostensa
Новости на главной, которые мы заслужили
+186
-10
+176
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Максим Прокофьев
Фото вижу, а грудь нет!
+130
-21
+109
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anyen
Ответ MARG-la
Комментарий скрыт
Если бы такое сказала и показала Загитова, вы бы одной из первых тут оттоптались по поводу её морального облика.
+128
-28
+100
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ретроградный меркурий
Ну, по-моему, это уже финиш. Должны же быть какие-то рамки у себя в голове
+111
-23
+88
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Мурманчанин37
Перспективная ветка)) Крайне перспективная, вечерком перечитаю
+94
-12
+82
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Scorpio
увидел новость на главной, прочитал и пошел гуглить что такое "партак на жопе"
новости только про Спартак выходят. Вопрос остается открытым
+69
-8
+61
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krokodilych
"...никакого партака на жопе у меня нет"

Слог, конечно, убийственно высокий.
Кто-нибудь может перевести на русский общедоступный, чего у неё нет?
Слово "жопа" переводить не надо :)
+73
-13
+60
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Роман
Ответ GeorgeCostensa
Новости на главной, которые мы заслужили
Нужно ещё в закреп на неделю.
+63
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Залина Малина
Ответ johnnyplank
А многие удивлялись как она может с Милохиным тусоваться, в принципе неудивительно
В точку
+77
-21
+56
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Arzu0203
Ответ marchellinos
Речь у неё странная
цацки, шмот, партак на жо... пе, дааа, масковская дикции😂😂😂
+77
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marchellinos
Речь у неё странная
+60
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AllaS
ЕМ не остановить , начала с Максим топлесс , потом чулки, танцы на полу вульгарные на вечеринках , на пляже себя в фотошопе показывала , то сверху больше , на другой день снизу и теперь , что ни слово то вульгарщина . И желание уже раздеться в студии .Вот это уже не знаешь каким и словом описать непотребство. Наверное такое лучше в светских СМИ публиковать .
+68
-27
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cubanov.vadim
Ответ Максим Прокофьев
Фото вижу, а грудь нет!
А сисю?
+51
-10
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Ir_rish
"расслабьтесь, никакого партака на жопе у меня нет, все в порядке"-
и что, на слово поверили? Или тоже пришлось доказывать?
+49
-12
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natalado
Ответ krokodilych
"...никакого партака на жопе у меня нет" Слог, конечно, убийственно высокий. Кто-нибудь может перевести на русский общедоступный, чего у неё нет? Слово "жопа" переводить не надо :)
Партак - это татуировка, которая была нанесена неудачно
+35
-1
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Charliz
Ответ Oleg152762
Наши фигуристки уже не знают, как удивить зрителя. Если раньше были бои между фанами Загитовой и Медведевой. То сейчас Женя и Алина как сговорились - кто в более трэшовую новость попадёт! Специально провоцируют как будто. Рейтинги, популярность...
Не надо сюда Алину. Ей и без жоп и сись Медведевой достается. Пусть это будет исключительно бенефисом Жени.
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Магнетист*
Так вот ты какой, мааскавский слог.
Да, это не милая безизбежность.
+53
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Любитель_ФК
Странно, что эту тему спортс не поставил на главную, Загитова уж точно была бы там, но Алина еще не дошла до такого и думаю не дойдет.
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Любитель_ФК
Тема сисек Медведевой, полностью нераскрыта.
+38
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krokodilych
Ответ Елена Спирина
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Меня уже давно умиляют любители выражения "вырвано из контекста".

Объясните мне, пожалуйста, какой контекст мог бы оправдать выражение "никакого партака на жопе у меня нет"? Я понятия не имею, что такое партак, но это звучит, как фраза какой-то хабалки с четырьмя классами образования.
+40
-13
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Iti_na_taiti
Ответ MARG-la
Скорее, с провокационными . Женя эпатирует , причём намеренно.
Эпатирует публику словами сиси, жопа и трахаться? -) Судя по всему, вы в восторге раз не видно от вас 50 критиканских комментов подряд под такими новостями)
+33
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Lennuci
Мда... Лишь бы не забвение.
+42
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Профан в катании
Ответ Anna Stefan
Напомните, плз, когда Алина выдавала нечто хотя бы близко подобное?
А зачем напоминать? Проще просто голословно навешивать на Алину абсолютно за все еë действия слово кринж. А вот если бы такое сделала Алина тут уже все были бы - и моралисты и филологи и маркетологи. Уж если на ровном месте раздували, то в этом случае пожар был бы.
Ничего, сейчас расскажут какая умница, мудрая и разумная. А вообще Медведева молодец! Старательно месяц рассказывали, какая она правильная, переписывали историю, а она как всегда, бабах!
+33
-11
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