Чемпионат России. «Рубин» победил «Балтику», завтра «Спартак» сыграет с «Факелом», «Зенит» – с «Ахматом»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Рубин» обыграл «Балтику» (1:0) в стартовом матче 13-го тура Мир РПЛ.

 В субботу «Спартак» сыграет с «Факелом» на выезде, «Ростов» сыграет дома «Локомотивом», «Зенит» – с «Ахматом».

В воскресенье «Динамо» примет «Урал», а завершится тур матчем ЦСКА – «Краснодар». 

Чемпионат России

13-й тур

Рубин – Балтика 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 19.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 88 Вада.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Тесленко, Безруков, Зотов (Ашурматов, 90), Иву, Ранджелович (Вада, 61), Чумич, Фамейе.
БалтикаЛатышонок, Сото, Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес (Маляров, 84), Осипов (Пряхин, 90), Кузьмин (Галоян, 65), Бистрович, Энрикес (Мусаев, 65), Гузина.
Предупреждения:
Гассама (9), Кабутов (44), Радмановач (54), Игнашевич (87), Сото (89), Гузина (90).

 

Факел – Спартак
Дата проведения
28 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Локомотив
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Оренбург
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Ахмат
Дата проведения
28 октября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Сочи
Дата проведения
29 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Урал
Дата проведения
29 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Краснодар
Дата проведения
29 октября, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

93 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так

Чемпионат России. «Факел» разгромил «Спартак» и другие матчи

бгг
+56
-25
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Ждём высказываний от поклонников Ахмата из Москвы.. 😄
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надир
Уважаемые футболисты Факела, вся наша необъятная Родина завтра будет держать кулачки за вас! Не подведите радимаи !!!
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elninjo_3
Ответ Вячеслав Припузов
Сделаем красиво завтра Факел в красно чёрной форме.... Вперёд Спартак, дальше только победы!
Народная команда завтра прихлопнет Спартак
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шухрат Казыев
Удачи Факелу
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Ответ Дмитрий Носырев
а от питерских за факел
Конечно! За Факел всей душой в этом туре😄
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Счастье жить
и пусть четвертые станут седьмыми

бгг
+26
-20
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Агейкина
Ответ Kulver
Краснодар, беги вперёд! С ЦСКА победа ждёт!
ЦСКА будет в ударе,
Заплачут бЫки в Краснодаре!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leftdefender
Шедеврально Рубин со штрафного положил!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Ответ Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так Чемпионат России. «Факел» разгромил «Спартак» и другие матчи бгг
Предложение, конечно, симпатичное. Но уже надоело, когда результаты второсортных команд выносятся в заголовок.
+18
-15
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Носырев
Ответ Verhovn
Ждём высказываний от поклонников Ахмата из Москвы.. 😄
а от питерских за факел
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elninjo_3
Не мне, конечно, болельщику Факела, говорить сейчас про искрометный футбол. Но наш футбол хоть нужен болельщикам, а вот кому нужно то, что сейчас происходит в Казане, непонятно.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Вслед за Оренбургом и Крыльями похоже латиноамериканский клад открыл Рубин

какой-то непонятный чел с фамилией в честь антидопингового агентства становится одним из лидеров

27 лет, большая часть карьеры в Сегунде Испании.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Ответ Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так Чемпионат России. «Факел» разгромил «Спартак» и другие матчи бгг
Так и будет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Ответ Groznyi2024
Лучшему клубу России удачи, игры с чаем очень тяжелые
Будем надеяться, что 13 тур пройдет без травм и судейских ошибок.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Сегодня Балтике удачи!
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плеймейкер87
Всем хороших и приятных футбольных выходных!
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
артем г
ростову удачи
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочевник56
Смотрю матч, вспомнилось: " игра была равна....", дальше не помню..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Господин Уэф
Матч Факел- Спартак вызвал оживление на англоязычных порносайтах латиноамериканского населения по всему миру. (Fuck el Spartak)
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий
рубин вроде прибавлять стал понемногу..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
Ответ Spartakus1984
Таджикистан?
все спермачи расисты?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Заметно...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Попов
Впереддд Балтийцы,успехов.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
okkervil
Ответ Счастье жить
в понедельник заголовок должен выглядеть так Чемпионат России. «Факел» разгромил «Спартак» и другие матчи бгг
Уговорил...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий