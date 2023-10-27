Чемпионат России. «Рубин» победил «Балтику», завтра «Спартак» сыграет с «Факелом», «Зенит» – с «Ахматом»
«Рубин» обыграл «Балтику» (1:0) в стартовом матче 13-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Спартак» сыграет с «Факелом» на выезде, «Ростов» сыграет дома «Локомотивом», «Зенит» – с «Ахматом».
В воскресенье «Динамо» примет «Урал», а завершится тур матчем ЦСКА – «Краснодар».
Чемпионат России
13-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Ак Барс Арена»
- Гол:
- 1:0 – 88 Вада.
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Рубин –
Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Тесленко, Безруков, Зотов (Ашурматов, 90), Иву, Ранджелович (Вада, 61), Чумич, Фамейе.
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Балтика –
Латышонок, Сото, Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес (Маляров, 84), Осипов (Пряхин, 90), Кузьмин (Галоян, 65), Бистрович, Энрикес (Мусаев, 65), Гузина.
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Чемпионат России. «Факел» разгромил «Спартак» и другие матчи
бгг
бгг
Заплачут бЫки в Краснодаре!
какой-то непонятный чел с фамилией в честь антидопингового агентства становится одним из лидеров
27 лет, большая часть карьеры в Сегунде Испании.