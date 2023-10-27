Чемпионат России. «Рубин» победил «Балтику», завтра «Спартак» сыграет с «Факелом», «Зенит» – с «Ахматом»

«Рубин» обыграл «Балтику» (1:0) в стартовом матче 13-го тура Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет с « » на выезде, « » сыграет дома « », « » – с «Ахматом».

В воскресенье «Динамо» примет «Урал», а завершится тур матчем ЦСКА – «Краснодар».

Чемпионат России

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!