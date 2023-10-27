Илья Захаров: «Нас и к Олимпиаде-2028 наверняка не вернут. Не нужно обращать внимание на то, что происходит за бугром, и рваться туда»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Илья Захаров Париж-2024 Лос-Анджелес-2028 сборная России (прыжки в воду) Олимпиада-2026 Игры Дружбы Игры БРИКС Водные виды

Олимпийский чемпион Илья Захаров сомневается в допуске россиян к следующим ОИ.

– На сессиях Олимпийского комитета России (ОКР) открыто говорят, что наши делегации вряд ли поедут на летние Игры-2024 в Париж. А полноценная российская команда наверняка выступит на Олимпиаде не раньше Лос-Анджелеса-2028. Согласитесь?

– Все правильно. Минус Париж-2024 и Милан-2026. Нас закрывают сейчас от всех соревнований. Нужно принять это как факт. Мое личное мнение – не надо ходить вокруг да около, обсуждая туманные перспективы на ближайшие годы. Примите истину, какой бы горькой она ни была. Нас и к Лос-Анджелесу-2028 наверняка не вернут, как я думаю.

А значит, нужно включиться в развитие каждого вида спорта внутри страны. В прыжках в воду так и делается. Например, мы завели новые соревнования под названием «Лига юных чемпионов»…

– То есть и в 2028 году нас не вернут?

– Я думаю, что да. Как бы грустно это ни звучало. Но когда мы однажды вернемся на мировую арену, то станем только сильнее. И к этому надо готовиться. Не нужно обращать внимание на то, что происходит за бугром. И не надо туда рваться.

Россия – одна из самых сильных спортивных держав в мире. Это все прекрасно знают. Нужно сейчас фокусироваться на том, что происходит у нас в стране. А у нас происходит замечательное – например, повышается рождаемость детей.

– Но мы не можем сами отказаться от Олимпиады, иначе ОКР будет дисквалифицирован на два цикла.

– Тогда появится условная Руссиада. Вы же видите, что происходит. Нарушены все олимпийские принципы. Попрана олимпийская хартия – а ради чего ее создавали много лет назад? Россия была одним из создателей олимпийской истории, но что сейчас происходит?

В целом я на эту ситуацию смотрю положительно. Да, у нас теперь нет международного опыта. Но мы как страна открыты. В следующем году в России пройдут Игры дружбы, Игры БРИКС, очень много самых разных турниров. Проблемы не у нас. Они – за рубежом.

А переживать можно только за то, что ребята не будут развивать себя как личности. Выезжать в другие страны, смотреть на другие народы, состязаться с ними. А вот сам спорт от этого в России слабее не станет, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

34 комментария

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Евгений Цыбулин
Скинуть вас нахрен,с бюджетного бабла,чтобы сами спонсоров искали-через пару месяцев,взять интервью еще раз)))
+121
-7
+114
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ivankr8
Я то уже съездил, а вам там делать нечего, - добавил Олимпийский чемпион.
+68
-4
+64
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Vankouver
У нас повышается рождаемость детей? А Росстат в курсе, даже со всеми своими статистическими махинациями? А гигантская убыль населения тогда откуда?
Он (Захаров) вообще в каком мире живет? В мире, о котором нам Путин по бумажке рассказывает?
+34
-3
+31
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Alex Rhea
Ответ brig_Mercury
недавно наткнулся на эпизод из кинофильма Покровские ворота, где Велюров пришёл поддержать Светлану на соревнования, и несколько десятков болельщиков горячо поддерживали спортсменов. Интересно сколько сейчас ходит на соревнования пловцов?
Несколько десятков и ходят: родственники спортсменов, партнёры по команде из других дисциплин, администрация и персонал арены, где старты.
Если участвует, например, три секции, делегируя по 20 атлетов, то вот уже 52 зрителя потенциально (пока 8 в заплыве) + мама, папа, девушка/парень каждого спортсмена пришёл, вот уже + 180 = 232
5 операторов, 5 уборщиков, 10 администраторов, ну и 10 человек полиции, вот уже 262 зрителя
+22
-2
+20
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Savardus
как всегда - неучастие (возможное) на Олимпиаде - это не трагедия, это мы так и планировали, ага
+18
-5
+13
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R Kukhov
Так если мы без Олимпиад сильнее станем, зачем вообще возвращаться?
+13
0
+13
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brig_Mercury
недавно наткнулся на эпизод из кинофильма Покровские ворота, где Велюров пришёл поддержать Светлану на соревнования, и несколько десятков болельщиков горячо поддерживали спортсменов. Интересно сколько сейчас ходит на соревнования пловцов?
+14
-2
+12
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Влад Кокорин
Правильно они все нам только мешают процветать и гордиться….
+6
0
+6
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Mars53
Забавно, что неучастие в соревнованиях делает только сильнее. По словам великих руководителей. Так может вообще чемпионаты не проводить?
+5
0
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Дэннис Молинарев
Пока еще по старой методичке вещает. Новую, где с Израилем сравнивают, походу ему еще не дали
+7
-3
+4
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Илья Савчук
Ну для тебя конечно все норм, ведь свои ОИ ты уже отпрыгал!
+4
0
+4
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papadok
Депутату на заметку. В 2023 г. Рождаемость в России снизилась на примерно 4 процента к 2022 г.
+5
-1
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Yury Sin
Ответ Tiffozi
То-есть у него есть информация, что "СВО" до 28-го не закончится?
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что эта "молниеносная" операция будет длиться ещё долго .
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Сразу видно, много падал в воду головой вниз.
+3
0
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Lanc
Недавно уже предлагали ограничить трансляции НХЛ, чтобы молодые хоккеисты не рвались туда.
А можно вообще не сообщать россиянам, что есть что-то за границей, чтобы выросло поколение, не знающее о других странах.
+5
-2
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Подкат Мальдини
Конкуренция движущая сила в спорте , за счет чего ты планируешь вернуться сильнее ? Как говорится язык до….. не мешки ворочить
+4
-1
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Mukunku 64
В 2028 году лучшему другу российских спортсменов будет всего 76 лет..
Делайте выводы , господа товарищи !
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Melnikov1968
А с чего это Захаров решил, что когда мы вернёмся, то станем сильнее? Какие для этого предпосылки? Здесь бы прежний уровень сохранить. Спортсмены прогрессирует соревнуясь с сильнейшими. Это закон спорта высших достижений.
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Artur Kovas
Прошло 2 года уже , у запада никаких проблем соревнованиями нет. От не участия нескольких стран ничего не поменялось . Какие игры брикс он придумал , которые прошли недавно и которые даже по тв не показывали ? Ну зачем нести эту пургу как мантру что все хорошо что станем сильнее и так далее. Человек что , чтобы стать сильнее и качать руки , отрезает себе ноги ? А все вместе нельзя развивать ? Нужно было дождаться бана и санкций чтобы начать развиваться ?
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brig_Mercury
Ответ Alex Rhea
Несколько десятков и ходят: родственники спортсменов, партнёры по команде из других дисциплин, администрация и персонал арены, где старты. Если участвует, например, три секции, делегируя по 20 атлетов, то вот уже 52 зрителя потенциально (пока 8 в заплыве) + мама, папа, девушка/парень каждого спортсмена пришёл, вот уже + 180 = 232 5 операторов, 5 уборщиков, 10 администраторов, ну и 10 человек полиции, вот уже 262 зрителя
Интересно, какой тогда будет срок окупаемости плавок у одного спортсмена, если бы их доход зависел от продажи билетов на соревнования. Не все же соревнования снимают съемочные группы.
+2
0
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Mukunku 64
Ответ brig_Mercury
недавно наткнулся на эпизод из кинофильма Покровские ворота, где Велюров пришёл поддержать Светлану на соревнования, и несколько десятков болельщиков горячо поддерживали спортсменов. Интересно сколько сейчас ходит на соревнования пловцов?
— Красиво плывут!
— Кто?
— Вон та группа в полосатых купальниках.

"Полосатый рейс"
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rabbitd12345
Ответ R Kukhov
Так если мы без Олимпиад сильнее станем, зачем вообще возвращаться?
Очевидно, чтобы показать какими сильными они стали :-D жаль, что это не скоро произойдет и про Захарова, и ему подобных, давно забудут
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keekyPo
к сожалению sports.ru редко или вообще нет публикуют мнение нормальных, толковых, порядочных людей, которые реально думают о будущем России.
Поэтому жалко тратить свое время на бред какого-то Ильи Захарова.
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Kycok Dobra
Непробиваемо..
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Tiffozi
То-есть у него есть информация, что "СВО" до 28-го не закончится?
0
0
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