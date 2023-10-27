Илья Захаров: «Нас и к Олимпиаде-2028 наверняка не вернут. Не нужно обращать внимание на то, что происходит за бугром, и рваться туда»

Олимпийский чемпион Илья Захаров сомневается в допуске россиян к следующим ОИ.

– На сессиях Олимпийского комитета России (ОКР) открыто говорят, что наши делегации вряд ли поедут на летние Игры-2024 в Париж. А полноценная российская команда наверняка выступит на Олимпиаде не раньше Лос-Анджелеса-2028. Согласитесь?

– Все правильно. Минус Париж-2024 и Милан-2026. Нас закрывают сейчас от всех соревнований. Нужно принять это как факт. Мое личное мнение – не надо ходить вокруг да около, обсуждая туманные перспективы на ближайшие годы. Примите истину, какой бы горькой она ни была. Нас и к Лос-Анджелесу-2028 наверняка не вернут, как я думаю.

А значит, нужно включиться в развитие каждого вида спорта внутри страны. В прыжках в воду так и делается. Например, мы завели новые соревнования под названием «Лига юных чемпионов»…

– То есть и в 2028 году нас не вернут?

– Я думаю, что да. Как бы грустно это ни звучало. Но когда мы однажды вернемся на мировую арену, то станем только сильнее. И к этому надо готовиться. Не нужно обращать внимание на то, что происходит за бугром. И не надо туда рваться.

Россия – одна из самых сильных спортивных держав в мире. Это все прекрасно знают. Нужно сейчас фокусироваться на том, что происходит у нас в стране. А у нас происходит замечательное – например, повышается рождаемость детей.

– Но мы не можем сами отказаться от Олимпиады, иначе ОКР будет дисквалифицирован на два цикла.

– Тогда появится условная Руссиада. Вы же видите, что происходит. Нарушены все олимпийские принципы. Попрана олимпийская хартия – а ради чего ее создавали много лет назад? Россия была одним из создателей олимпийской истории, но что сейчас происходит?

В целом я на эту ситуацию смотрю положительно. Да, у нас теперь нет международного опыта. Но мы как страна открыты. В следующем году в России пройдут Игры дружбы, Игры БРИКС, очень много самых разных турниров. Проблемы не у нас. Они – за рубежом.

А переживать можно только за то, что ребята не будут развивать себя как личности. Выезжать в другие страны, смотреть на другие народы, состязаться с ними. А вот сам спорт от этого в России слабее не станет, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?