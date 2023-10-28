Лука Дончич набрал 49 очков, 10 подборов и 7 передач в победной игре с «Нетс»

Теги Даллас Бруклин НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал главным героем выездного матча с «Бруклином» (125:120).

На счету Дончича 49 очков, 10 подборов и 7 передач без единой потери.

За 36 минут на площадке словенец реализовал 16 из 25 с игры, включая 9 из 14 из-за дуги, а также 8 из 10 с линии.

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Дончич также реализовал невероятный дальний бросок за 26,3 секунды до сирены при равном счете, когда забросил одной рукой от щита на исходе владения с сопротивлением.

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8 комментариев

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Ola BP
Рядом с Лукой, даже волшебник Ирвинг выглядит как ученик
+10
-2
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totocash
9 трешек не рекорд ли для луки?
+1
0
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Всеволод Бобров
шиз
0
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Бабайка Бабаяра
Машина 👍🏻
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