Разыгрывающий « » стал главным героем выездного матча с « » (125:120).

На счету Дончича 49 очков, 10 подборов и 7 передач без единой потери.

За 36 минут на площадке словенец реализовал 16 из 25 с игры, включая 9 из 14 из-за дуги, а также 8 из 10 с линии.

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Дончич также реализовал невероятный дальний бросок за 26,3 секунды до сирены при равном счете, когда забросил одной рукой от щита на исходе владения с сопротивлением.