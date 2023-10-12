«Спартак» наказали за болбоя, СКА проиграл, Рублев в 1/4 финала, топовые замены на UFC 294 и другие новости

1. «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за инцидент с болбоем и Миланом Гайичем. Защитника ЦСКА толкнул 14-летний воспитанник академии красно-белых во время дерби.

2. СКА уступил «Локомотиву» (2:3), «Авангард» обыграл «Металлург» (4:1), «Спартак» победил ЦСКА (5:3), «Северсталь» проиграла «Торпедо» (3:4) и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

3. Рублев, Эмбер, Хуркач, Корда вышли в 1/4 финала в Шанхае, Алькарас уступил Димитрову, Синнер, Рууд, Шварцман выбыли. Корнеева, Мирра Андреева, Павлюченкова, Блинкова, Рахимова, Лансере, Хаддад Майя вышли во 2-й круг в Гонконге, Аванесян, Азаренко снялись.

4. Александр Волкановски заменит Чарльза Оливейру в поединке с Исламом Махачевым на UFC 294, а Камару Усман заменит Пауло Косту в бою против Хамзата Чимаева. Кард стал еще круче?

5. НХЛ. «Бостон» обыграл «Чикаго» (3:1), «Торонто» одолел «Монреаль» (6:5 Б) благодаря хет-трику Мэттьюса, Бедард забил 1-й гол в лиге. Другие результаты – здесь.

6. Международный союз конькобежцев ужесточил требования для участия трансгендеров в женских соревнованиях.

7. Олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев опубликовал фото палестинского флага и сделал репост видео с последствиями обстрелов армией Израиля. Федерация дзюдо России его временно отстранила из-за нарушения внутренних правил.

8. Роналду – лучший завершитель в истории футбола по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Холанд – 3-й, Пеле – 9-й, Мбаппе – 15-й. Как вам такой рейтинг?

9. НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» вновь уступила «Бостону», «Лейкерс» обыграли «Сакраменто».

10. Швейцарская футболистка «Астон Виллы» Алиша Леманн рассказала, что ей предлагали больше 100 тысяч евро за секс: «Не могу раскрыть имя, но он очень известен во всем мире».

11. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заключил соглашение с конкурентом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

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