Медведева об отстранении россиян: «Представьте, что вы 20 лет жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. А дядя в МОК говорит вам – нет»

Евгения Медведева высказалась об отстранении российских спортсменов от турниров.

«Конкретно меня это не коснулось, поскольку я не в большом спорте уже три года. Мне в какой-то степени даже повезло, что я вовремя вышла, выиграла, закончила и начала заниматься другим.

Наши спортсмены потеряли в принципе возможность себя проявить. Мы не говорим про деньги, тут даже о каких-то материальных компенсациях речи не идет. Профессиональные спортсмены, которые положили свою жизнь бескорыстно, не ради денег.

Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира... А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю тебе – нет».

Впервые в олимпийском движении настолько масштабная культура отмены», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «БеС комментариев» на своем ютуб-канале.

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Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?