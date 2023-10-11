Медведева об отстранении россиян: «Представьте, что вы 20 лет жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. А дядя в МОК говорит вам – нет»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась об отстранении российских спортсменов от турниров.

«Конкретно меня это не коснулось, поскольку я не в большом спорте уже три года. Мне в какой-то степени даже повезло, что я вовремя вышла, выиграла, закончила и начала заниматься другим.

Наши спортсмены потеряли в принципе возможность себя проявить. Мы не говорим про деньги, тут даже о каких-то материальных компенсациях речи не идет. Профессиональные спортсмены, которые положили свою жизнь бескорыстно, не ради денег.

Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира... А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю тебе – нет».

Впервые в олимпийском движении настолько масштабная культура отмены», – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «БеС комментариев» на своем ютуб-канале.

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Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

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32 комментария

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tanya_1111
Интересно спортсмены вообще видят что вокруг происходит?
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leon01
не к тому дяде претензии
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Михаил Опякин
Не дядя, а деда, и не в МОК
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KillFish
Медведева, которая ходила на митинги в поддержку Единой России будучи спортсменкой, вдруг вспомнила, что «спорт вне политики»😄
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Аленка_76
Ответ Tacciana
Женя молодец, что говорит открыто, как есть. Она сама с детства в спорте. И понимает, что это такое, с малых лет идти к цели. Даже не представляю, как сейчас сложно продолжать работать тем, кто в своем лучшем возрасте, на максимуме возможностей, не может соревноваться на высшем уровне.
Согласна с вами!
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Tacciana
Женя молодец, что говорит открыто, как есть. Она сама с детства в спорте. И понимает, что это такое, с малых лет идти к цели. Даже не представляю, как сейчас сложно продолжать работать тем, кто в своем лучшем возрасте, на максимуме возможностей, не может соревноваться на высшем уровне.
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Tacciana
Ответ Елена Спирина
Жаль, что спорт смешали с политикой. А Женя, конечно, права
"О, спорт! Ты-мир!" Ну да, ну да..
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Аленка_76
Да, очень жаль, что все спортсмены оказались в такой ситуации!
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JL JL
Ничего не знаю, ничего не вижу, поеду-ка в очередной стотысячный раз (после того как методичку озвучу) отдыхать в Дубаюю. В Париж тоже загляну. Надо еще в Копенгаген смотаться. И, само-собой Лондон, НьюЙорк. Как же без них!
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Katerina Sunny
ОЧ становятся немногие. А вот возможности принять участие в ОИ, сейчас лишены все.
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Илларион
Всё правильно Женя сказала!
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Pertinax Gandi
Просто немного поменяется цель. Люди будут 20 лет тренироваться, чтоб стань чемпионами Спартакиады. Если им с детства внушать, что это круто, что это то же самое, как у заморских стран Олимпиада, то возможно они будут счастливы и без Олимпиад.
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Tytti
Все по фактам сказала Женя. Скорее бы наших спортсменов допустили к международным стартом
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Сашуля П
Вот уж точно, современному поколению талантливых фигуристов, да и спортсменов в целом, можно только посочувствовать.
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Лия Романова
такие реалии, Женя по фактам..
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Ритт
Сначала пандемия отняла столько стартов, но там хоть у всего мира. А теперь вот это отстранение сильнейших! Не честно, несправедливо, и никакие внутренние старты не заменят ЧЕ, ЧМ, ФГП, ОИ.
А Женя действительно свое взяла в спорте. Подтвердила все титулы, 2 серебра ОИ и бронза ЧМ в очень трудный для нее пост олимпийский сезон дорогого стоят.
Жене успехов во всех ее делах, а спортсменам поскорее вернуться на международную арену и всем показать высший класс!
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Девушка Безимени
какая жалость
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Olga Krayz
Очень жаль всех спортсменов, которые не могут сейчас соревноваться на международных стартах...
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RomanKan
Меняй Гражданство тут Наполеон Истрию пишит
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Igor Vladimirov
Представьте, что вы ребенок в Грозе... И дядя говорит вашей жизни нет
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Mary
Все правильно Женя сказала, нашим спортсменам сейчас сложно найти мотивацию продолжать, но они молодцы продолжают кататься для своих болельщиков. Хочется пожелать нашим спортсменам сил всегда находить мотивацию и продолжать, все проходит пройдет и этот период , надеюсь это произойдет как можно скорее
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Grads
А сколько людей в России теряют работу и им приходится начинать с начала и это никого не волнует. А тут так прям вселенская катастрофа.
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Лия Романова
Ответ Tacciana
Женя молодец, что говорит открыто, как есть. Она сама с детства в спорте. И понимает, что это такое, с малых лет идти к цели. Даже не представляю, как сейчас сложно продолжать работать тем, кто в своем лучшем возрасте, на максимуме возможностей, не может соревноваться на высшем уровне.
Женя все по делу сказала
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